Octavio estaba allí

Un operario riega las plantas de la Glorieta, en una imagen de archivo / Áxel Álvarez

Hace unas semanas me enteré de que había muerto Octavio. Da igual el apellido. También el apodo y el oficio. Digamos que se llamaba Octavio, que había pasado ampliamente de los noventa años y que yo tuve la suerte de conocerlo.

Fui a verlo por Guardamar. Estaba preparando El mar que respiras y necesitaba saber cómo era aquel pueblo muchos años atrás, en un tiempo que ya no existe más que en la memoria de quienes lo vivieron. Cómo se vivía entonces, qué hacía la gente, adónde iba, qué había junto al mar. Esas cosas pequeñas, casi invisibles, que sostienen una época entera cuando uno se pone a escribir sobre ella. Llevaba algunas preguntas preparadas. Octavio tenía las respuestas y muchas más de las que uno espera.

Lo entrevisté dos o tres veces. Tenía una memoria extraordinaria. No extraordinaria para su edad, como se dice a veces con cierta condescendencia, sino extraordinaria sin más. A los ochenta y tantos había dejado de jugar al tenis porque sus contrincantes ya no podían seguirle el ritmo. No él a ellos. Ellos a él. Eso era Octavio.

Le preguntaba cosas muy concretas, casi humildes: de qué hacían las pelotas de fútbol cuando era niño, cómo eran las calles, dónde iban los jóvenes, cómo se buscaban la vida. Él contestaba y, a veces, mientras lo hacía, dejaba de mirarme. Eso es lo que más recuerdo. Dejaba la mirada suspendida en algún punto que no estaba en la habitación. No sé dónde, pero tengo la impresión de que veía algo. Como si detrás de sus ojos siguiera existiendo un lugar al que podía regresar cuando quisiera. Un Guardamar, un Elche, unas calles y unas personas que para mí eran fotografías antiguas y para él seguían moviéndose. Yo nunca podría entrar allí. Solo podía preguntar.

En una de aquellas conversaciones empezó a contarme una historia. No recuerdo qué pregunta la provocó. Quizá ninguna. Me habló de un amigo al que tenía que sacar casi a rastras para que fuera a festear con las mozas de los pueblos.

Festear. También desaparecen las palabras.

Su amigo era tímido. Había pasado unos años enrolado en barcos de pesca y había vuelto harto de penurias, dispuesto a trabajar en cualquier cosa. Y cualquier cosa significaba exactamente eso. Si había que trabajar de cámara en un cine, pues cámara. Si tocaban artes gráficas, se aprendía el oficio. Si había que meterse en el calzado, al calzado. Y si con eso no alcanzaba, los fines de semana a servir mesas.

No era espíritu emprendedor. Era hambre. La necesidad agudiza mucho el ingenio, aunque no se la recomiendo a nadie como método de aprendizaje.

Octavio tiraba de su amigo para que saliera. Unas veces irían a un pueblo, otras a otro. Aquel día tocó Elche. Fueron a la Glorieta. Las chicas paseaban juntas dando vueltas en una dirección y los chicos lo hacían en la contraria. Era un sistema rudimentario, pero durante décadas garantizó con bastante eficacia la continuidad demográfica del país. Había que caminar, mirar, esperar a cruzarse otra vez y decidirse.

El amigo de Octavio se fijó en una chica, pero no se atrevía a decirle nada. No recuerdo exactamente cómo me contó aquel momento y no quiero ahora rellenar los huecos con palabras que quizá nadie pronunció. Pero me gusta imaginar algo muy sencillo:

—Dile algo, coño.

—Es que soy tímido.

Y otra vuelta.

La muchacha volvía a aparecer. Tal vez Octavio le diera un empujón. Tal vez no hiciera falta. Lo que sé es que finalmente aquel muchacho se acercó. Nunca le pregunté qué le dijo. Ahora daría cualquier cosa por saberlo.

La chica procedía de una familia en la que había cantaores de flamenco, gente que terminaría dedicada a la farándula e incluso a la zarzuela. Vidas que hoy pueden parecernos pintorescas porque las miramos desde lejos. Entonces no lo eran. Había que sobrevivir.

En unas casas y en otras había hambre. No hambre de novela. Hambre. La que obliga a aceptar cualquier trabajo, enseña oficios, consigue que una comida dure un día más y hace que una familia aprenda muy pronto el significado exacto de la palabra aprovechar.

Aquella generación conoció la miseria de la posguerra sin necesidad de leerla en ningún libro y después siguió adelante. Trabajaron, bailaron, cantaron, fueron al fútbol, se enamoraron. Incluso cuando falta casi todo, la gente encuentra alguna manera de inventarse un futuro con lo poco que tiene.

El amigo de Octavio tenía además algunas ideas que siempre me llamaron la atención. Lloraba en las bodas. Nunca supe exactamente por qué. Creía en el divorcio cuando hacerlo no debía de resultar demasiado habitual. Tampoco sé exactamente por qué. Y estaba convencido de que a la mujer que amara debía tratarla mejor que a nada en el mundo.

Supongo que algunas convicciones nacen de aquello que uno ha visto. Y otras de aquello que decide no repetir.

La muchacha y él siguieron viéndose. Se casaron el 16 de marzo de 1958. Aquel día jugaba el Elche contra el Imperial de Murcia. Me gusta ese detalle, porque en esta ciudad hasta las historias de amor parecen necesitar un resultado de fútbol de fondo.

Después se fueron a vivir al Raval. La casa tenía el suelo inclinado. No es una metáfora. El suelo estaba inclinado. Y allí empezaron.

Cuando visité a Octavio, tantos años después de todo aquello, encontré algo que ahora recuerdo más que los muebles, las fotografías o cualquier otro detalle de su casa: paz. Eso había. Paz. Un hombre de más de noventa años recordando una época que había conocido el hambre, la pobreza y demasiadas razones para guardar resentimiento. Y, sin embargo, yo no encontré resentimiento. Ni agresividad. Ni violencia. Solo un anciano que, cuando le preguntabas, dejaba escapar la mirada y volvía allí.

He pensado bastante en eso desde que murió. No sé si quienes han conocido de verdad el hambre y el enfrentamiento sienten después menos necesidad de jugar con ellos. Seguramente no sea tan sencillo. Pero mientras nosotros discutimos cada día como si cualquier discrepancia exigiera un enemigo, recuerdo la paz de aquella casa y pienso que quizá nos convendría preguntar más y gritar menos. No necesitamos pasar hambre para aprender. Ojalá nadie tenga que pasarla. Necesitamos escuchar a quienes la pasaron. Mientras podamos. Porque cada vez quedan menos.

Cuando muere uno de ellos no desaparece solamente una persona. Desaparece un lugar. Aquel lugar que yo veía aparecer detrás de los ojos de Octavio mientras hablaba. Allí seguían los barcos, las pelotas fabricadas con lo que hubiera, los amigos yendo de pueblo en pueblo a festear, el hambre, las canciones, la Glorieta, las muchachas caminando en una dirección y los muchachos en la contraria. Y un chico tímido que no se decidía.

Yo podía preguntarle por aquel lugar, pero nunca podría verlo. Octavio sí. Porque Octavio estaba allí.

La muchacha de la Glorieta era mi madre. El muchacho al que Octavio tenía que sacar a festear era mi padre. Se casaron aquel 16 de marzo de 1958. Empezaron su vida en una casa del Raval con el suelo inclinado y, entre muchas otras cosas, acabaron teniendo un hijo que muchos años después llamó a la puerta de Octavio para preguntarle por Guardamar.

Yo fui buscando una novela y aquel hombre me devolvió a mis padres cuando todavía no eran mis padres. Jóvenes, dando vueltas por la Glorieta. Él podía verlos. Yo no.

Ahora Octavio ha muerto y aquel lugar que aparecía detrás de sus ojos se ha ido con él. Y se me siguen ocurriendo preguntas.