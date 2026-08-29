La salud sí, pero sin exagerar

Tengo mis dudas de que con el conocimiento del ser humano y el progreso se alcance la felicidad. Desde el génesis en que, metafóricamente, se relata el pasaje del hombre y la mujer desobedeciendo a Dios al comer del árbol del bien y del mal, nada ha sido igual. La felicidad, aunque se hable en sentido figurado, se esfumó. Ciertamente a medida que se avanza en las investigaciones científicas y sociológicas el hombre va mejorando en su bienestar, su esperanza de vida se alarga y sabe discernir con más facilidad qué es lo que le conviene. Sin embargo, como digo al principio, no creo que todo esto le haga más feliz.

En mi niñez la gente se moría de un dolor miserere, —así le llamaban— de una pulmonía doble, de repente o de viejo. Nada se sabía del cáncer, ni del alzheimer, se veía normal que a cierta edad una persona estuviese ‘lela’. Tampoco se conocía la palabra colesterol, ni se vigilaba nadie la tensión arterial, ni los triglicéridos… poca gente llegaba a octogenaria, eso es verdad, pero el tiempo que vivían lo hacían a su manera, ajenos a los peligros que podían afectar a su salud de lo que hoy tanto sabemos y nos preocupamos. La ignorancia tenía sus ventajas…

Ahora vivimos pendientes de todo. Los médicos nos informan al dedillo con ese léxico técnico que les caracteriza: Padece fractura del tercer metacarpiano del miembro superior derecho. Tiene usted los niveles de HDL, o sea, el colesterol bueno bien, pero el LDL, es decir, el colesterol malo lo tiene muy alto; va a tomarse una pastillita diaria de esto que le receto; beba mucha agua y camine todos los días como si se le escapara el tren. Nada de fritos, ni de embutidos, ni de bollería, ni de tostadas con mantequilla… En cierta ocasión un amigo mío le pidió a su médico, con el que le unía una vieja amistad, que le diese escrito una dieta saludable para su dolencia cardíaca, el galeno le respondió: “No hace falta, tú no comas ni bebas nada de lo que te gusta, de lo demás puedes comer y beber de todo”.

Conozco a gente que cuando se toma un pastel le da cargo de conciencia, se siente como si se hubiese envenenado y enseguida se calza las zapatillas deportivas y se marcha a caminar como un poseso. No cabe duda, todo eso debe ser bueno para la salud, pero insisto: ¿nos hace más felices?

Cuando una persona adquiere sapiencia ya no hay vuelta atrás. La carrera hacia adelante es ley de vida. Nadie puede renunciar a los conocimientos adquiridos. Un escultor, un escritor, un ingeniero, un albañil o un fontanero no dejan de serlo aunque lo deseen. El hombre cuanto más sabe más infeliz se vuelve. Lo dice en una de sus reflexiones Johann Wolfgang von Goethe: “Con el conocimiento se acrecientan las dudas”. Donde hay dudas anida la infelicidad.

Hay un viejo dicho que nos aconseja muy bien: “En el término medio está la virtud”. Los extremos son perjudiciales en todos los órdenes de la vida. Si queremos acercarnos a gozar de un buen estado general —ya no digo la felicidad estática porque eso es casi imposible—. La salud sí, pero sin exagerar.