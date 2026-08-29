La silla vacía

Con el retorno de Pedro Sánchez de sus generosas (e inacabables) vacaciones, la convocatoria del Consejo de Ministros después de un largo (y problemático) mes sin reunirse, y el desfile de ministros en el Congreso para dar las necesarias (y ausentes) explicaciones sobre la crisis ceutí, se inicia el curso político probablemente más intenso y tensionado de la democracia. Y, sin duda, el más difícil de la carrera política de Sánchez.

Es cierto que el líder socialista es un purasangre de la política que ha hecho de la resiliencia un mérito inagotable, y que ha conseguido dar la imagen de que puede vencer todas las batallas, pero la realidad es pétrea y no le dará margen. Sánchez encara el final de la legislatura con tal nivel de descrédito que solo se salva por la ineficacia de sus opositores, totalmente desnudos de argumentos sostenibles. El verano ha sido una apisonadora de confianza y credibilidad, y resulta sorprendente que sea él mismo quien haya alimentado y trabajado en su propia caída. Es cierto que tiene muchos recursos retóricos y que es capaz de estirar el chicle de la llegada del “fascio” hasta límites sorprendentes, removiendo la cultura del miedo como cebo para arañar los votos a su izquierda. Pero parece inverosímil que esta vez le pueda funcionar en un electorado que ya no lo ve como salvador, sino como náufrago. Un náufrago que, en su delirio para sobrevivir, es capaz de hundir al Titanic.

Este es, probablemente, su talón de Aquiles. A pesar de que Sánchez usa y abusa reiteradamente de la ideología para vender su gestión política, es justamente la mala gestión -y no la ideología- la que deja al rey desnudo. ¿Cómo es posible que haya cometido tantos y tantos errores de primero de Políticas, él, que justamente parecía tener un máster en la materia? Sobre todo porque, después de navegar en medio de tantos escándalos de corrupción, se le imaginaba que sería algo más prudente en sus decisiones. De los Ábalos a las Leires, pasando por Santos y la familia, Pedro Sánchez había ido circulando por la vía como si nada le concerniera, indiferente a la gravedad de tener a todo su entorno en los juzgados. Pero, aun así, parecía que podía aguantar, y en esa dirección andaban las esperanzas de sus acólitos. Lo parecía hasta que empezó el escándalo Zapatero, y es aquí donde Sánchez empezó a mostrar debilidad. El error de mantener la confianza a ZP “in extremis”, sin ningún escudo ante la enorme dimensión del escándalo, fue la primera grieta seria en el muro de contención de su resiliencia. Es ante el escándalo Zapatero que Sánchez empieza a demostrar que ha perdido el control. Y, a partir de aquí, los errores entran en cascada.

Ha sido su verano “horribilis”, y no solo por la coincidencia de dos crisis de enorme importancia, la crisis de los incendios y la crisis de Estado que significó la avalancha humana ceutí. Lo ha sido, sobre todo, porque ha gestionado de manera tan chapucera e incomprensible ambas crisis, que ha conseguido aquello más temible para un líder político: no ser confiable. Es decir, ha demostrado que no es capaz de estar a la altura y de gestionar una situación de alto riesgo. ¿Por qué se marchó de vacaciones justo cuando los incendios devoraban centenares de miles de hectáreas, con la desesperación lógica de los afectados? Si aquella decisión ya fue una muestra de irresponsabilidad, su terquedad al mantenerse en vacaciones cuando decenas de miles de migrantes violaban una frontera de Schengen, y hacían estallar la crisis ceutí, ha sido pura dinamita para su credibilidad presidencial. Y, a partir de aquí, de pésimo a peor: una debilidad patética -y pública- ante los intereses marroquíes; incapacitado para dar mínimas explicaciones públicas; descontrol absoluto de la situación en Ceuta, que reiteradamente ha clamado su soledad; desprecio a la petición lícita de la oposición; pelea chapucera con Italia, sumada al desconcierto con Dinamarca y al resto de países que han expresado preocupación; y, en definitiva, la imagen de un timón sin capitán, con la nave a la deriva.

Sánchez no caerá por la corrupción de sus entornos. Caerá porque ha dejado de ser un líder confiable. Esta es la kriptonita de su liderazgo.