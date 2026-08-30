La capital de España

Vamos hoy a fijarnos en la capital del Reino de España, al que pertenecemos y que no es otra que la ciudad de Madrid. Designar a Madrid como capital creo que fue un error histórico que cometió aquel nuestro rey Felipe II. Encima, el rey ni siquiera vivía en Madrid; sino que se hizo construir una ciudad: el Monasterio de San Lorenzo del Escorial situado en la sierra, al norte de la capital. De este modo, Madrid, se convirtió en la nueva capital de España, alejada del arzobispo de Toledo y de la castellana y comunera Valladolid.

Madrid fue un desastre urbanístico desde el comienzo de su capitalidad, mientras que el Escorial resultó una obra maestra de arquitectura y urbanismo, impulsada por los gustos del rey Felipe. Nuestro rey hizo construir un palacio a la manera de los pueblos del norte de Europa, con granitos del Guadarrama y cubiertas de piezas de pizarras negras de Bernardo. La arquitectura fue debida a Juan Bautista de Toledo y a Juan de Herrera y resulta una de las mejores muestras de un Renacimiento ya desornamentado que se adentra en el Manierismo. Esta arquitectura se constituyó en la esencia del bien hacer arquitectónico español.

Llama la atención que al entrar en el recinto del Escorial, empequeñecido por sus proporciones y tras atravesar el primer patio, no llegas directamente al salón regio, sino a la Iglesia. Podemos decir que el Escorial magnifica primero a Dios y después a Felipe. Algunos críticos de arquitectura han señalado la concordancia del Escorial con algunos dibujos de Villalpando que imaginaban así el Templo de Salomón. El Escorial sería por tanto la Domus Dei y en menor medida la residencia de Felipe II ¿Y el resto de la población? Pues podía vivir en el inmundo Madrid. Solo una reducida corte vivía en San Lorenzo que sí contaba con una pequeña ordenación urbanística de muy alta calidad.

Madrid fue un poblacho convertido en corte y con tan estrechas miras que no veía con buenos ojos las obligaciones inherentes a una capital como era el derivado de la «regalía de aposentos». Este derecho regio obligaba a las ciudades en las que permanecía el Rey a albergar a sus servidores. Es por esto que los madrileños construían sus viviendas por debajo de los mínimos exigidos para obligar a alojar a servidores reales. Eran llamadas «casas de malicia» y proliferaban en la capital. Prohibida la residencia en el Escorial a cualquier visitante, este tenía que pernoctar en Madrid y no era sencillo, pues la mayor parte de las viviendas quedaban como hemos dicho por debajo del mínimo obligatorio para albergar a los designados por el rey. La capital castellana había sido Valladolid y hasta hubo un intento de volver a trasladar allí la capitalidad. El Duque de Lerma compró extensas propiedades y palacios en Valladolid logrando que el rey Felipe III trasladara la capital. Fue el primer negocio inmobiliario de grandes proporciones. La nobleza se vio obligada a comprar palacios en Valladolid. Pronto la capital regresó a Madrid, pero Lerma ya había multiplicado sus haberes.

Realmente Madrid era una ciudad que no podía situarse a la cabeza del imperio marítimo que era la Nueva España y que además había trasladado su teatro de operaciones del Mediterráneo al Atlántico. La ciudad que contaba con todas las ventajas para albergar la corte española era Lisboa. La ciudad disponía de un magnífico puerto que servía de conexión con las nuevas tierras americanas. Incluso a las posesiones orientales se podía viajar bordeando África. Pero no fue así, Madrid siguió siendo la capital y las necesarias conexiones de Madrid con el puerto de Lisboa se intentaron solucionar con la construcción de un absurdo canal navegable que los uniera. Todavía quedan vestigios de este intento, como son algunas presas abandonadas, o restos de canales inservibles. Pronto se abandonaron las obras que hubieran permitido llevar a los tercios a embarcar en Lisboa. Últimamente he leído que en unas obras del metro se han encontrado restos de obras de un canal que enlazaba con el Tajo.

Tras la separación de las coronas de España y Portugal, y con la crisis de los Austrias, Madrid se convirtió en la capital de un reino que ya no era la potencia dominante en el mundo. Es curioso que en plena decadencia, la nueva dinastía Borbónica realizara magníficos palacios, tanto en sustitución del viejo Alcázar Madrileño como en las villas próximas de Aranjuez y la Granja de San Ildefonso. El Monasterio del Escorial fue casi abandonado por los más cómodos palacios borbónicos. A su vez, el nuevo rey Carlos III hizo tanto por modernizar la capital que acabó con el título de «mejor alcalde de Madrid».

Con un problema de vivienda nunca resuelto, por un lado plagada de conventos y por otro con una trayectoria negra y pendenciera que se prolongará hasta nuestros días, Madrid acabará por consolidarse como nuestra capital y terminará por convertirse en una gran capital europea, hoy situada en la red de grandes ciudades del mundo. Dedicaremos otro artículo a la modernización de Madrid.