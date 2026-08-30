Ceuta, entre España y Marruecos

La tensión que se vive en Ceuta cada vez que se produce una entrada masiva de inmigrantes no puede entenderse únicamente como un fenómeno fronterizo o humanitario. En realidad, forma parte de un juego político más amplio en el que Marruecos utiliza la ciudad como instrumento de presión y España responde con una mezcla de contención, diplomacia silenciosa y dependencia estratégica. Ceuta, por su posición geográfica y su carga simbólica, se convierte en un espacio donde se cruzan intereses nacionales, rivalidades regionales y equilibrios internacionales.

Para Marruecos, Ceuta no es solo una frontera: es un recordatorio permanente de una reivindicación histórica que, aunque no se plantea en términos militares, sí se mantiene viva en el discurso oficial y en la educación. Esa narrativa permite que cualquier tensión en la ciudad sea interpretada internamente como un problema en un territorio “ocupado”, lo que da margen al Gobierno marroquí para actuar con firmeza sin pagar un coste político doméstico. En este contexto, la migración se convierte en una herramienta de presión extremadamente eficaz. Marruecos puede relajar el control fronterizo en momentos concretos, permitir la salida de menores o facilitar la llegada de miles de jóvenes en cuestión de horas.

No es un ataque directo, pero sí una forma de demostrar que controla la llave de la frontera sur de Europa y que España depende de su colaboración para mantener la estabilidad. Esta capacidad de presión se refuerza con otros elementos. El más importante es el Sáhara Occidental, un asunto central para Marruecos. Cada vez que España adopta posiciones que Rabat considera desfavorables —acercamientos a Argelia, gestos hacia el Frente Polisario, declaraciones incómodas— la tensión en Ceuta puede aumentar de manera casi inmediata.

La ciudad funciona como un tablero secundario donde Marruecos recuerda a España que su postura sobre el Sáhara tiene consecuencias. A esto se suma la creciente alianza de Marruecos con Estados Unidos e Israel, que le otorga una confianza adicional para tensar la cuerda sin temor a represalias significativas. Rabat sabe que es un actor clave en la lucha contra el terrorismo en el Sahel y en la gestión migratoria hacia Europa, y utiliza ese peso para reforzar su posición.

España, por su parte, responde con una estrategia que combina firmeza operativa y prudencia diplomática. Cuando se produce una entrada masiva, la reacción es inmediata: despliegue de fuerzas de seguridad, refuerzo de la frontera y devolución acelerada de quienes pueden ser retornados. Se trata de evitar que la situación se descontrole y de enviar un mensaje de capacidad de respuesta. Sin embargo, más allá de la gestión urgente, España evita confrontar públicamente a Marruecos. Prefiere las llamadas discretas, la mediación de Bruselas y los acuerdos bilaterales que se negocian sin ruido.

La razón es simple: España necesita a Marruecos para controlar la migración, para prevenir el terrorismo y para mantener la estabilidad en el Estrecho. La dependencia es estructural y limita el margen de maniobra. A esta dependencia se suma otra: la energética. España está atrapada entre Argelia, su principal proveedor de gas, y Marruecos, que controla la frontera y mantiene una rivalidad profunda con Argelia. Cualquier movimiento hacia uno de los dos genera tensiones con el otro.

En este equilibrio delicado, Ceuta se convierte en un punto vulnerable que España debe gestionar con cautela. Por eso, aunque refuerza la presencia militar, invierte en infraestructuras y moderniza los sistemas de vigilancia, evita gestos que puedan interpretarse como provocaciones. La Unión Europea actúa como escudo cuando la situación se desborda. España busca que Bruselas presione a Marruecos, financie el control fronterizo y reconozca a Ceuta como frontera europea. Esto permite diluir el conflicto en un marco más amplio y reduce la exposición directa de España.

Pero incluso con el apoyo europeo, la dinámica sigue siendo la misma: Marruecos presiona cuando quiere algo; España contiene para evitar una escalada; Argelia observa y aprovecha para tensar el tablero; y la UE interviene cuando la estabilidad general está en riesgo. En el fondo, lo que ocurre en Ceuta no es un choque de civilizaciones ni un conflicto religioso, aunque las identidades culturales puedan aparecer en la superficie. Es un juego de poder donde la migración, la geopolítica y la historia se entrelazan. Ceuta es frontera, símbolo y herramienta. Y mientras la región siga marcada por rivalidades, dependencias y tensiones, la ciudad continuará siendo un espacio donde se manifiestan las vulnerabilidades de España y las ambiciones de Marruecos.

La tensión en Ceuta no es solo un asunto bilateral entre España y Marruecos, ni un episodio aislado de presión migratoria. En realidad, forma parte de un tablero geopolítico más amplio en el que Estados Unidos y la Unión Europea utilizan el norte de África como espacio estratégico para garantizar estabilidad, controlar flujos migratorios, frenar el avance de actores rivales y asegurar rutas energéticas. Ceuta, por su posición en el Estrecho de Gibraltar, se convierte en un punto donde se cruzan las prioridades de ambos bloques, aunque cada uno lo hace desde lógicas distintas. Para Estados Unidos, Marruecos es un aliado clave en el Magreb.

Washington lo considera un socio fiable en la lucha contra el terrorismo en el Sahel, en la vigilancia del Atlántico y en la contención de la influencia rusa y china en África. Además, desde que EE. UU. reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, Rabat se ha convertido en un pilar de su estrategia regional. Esto significa que, cuando Marruecos presiona a España a través de Ceuta o Melilla, Estados Unidos rara vez interviene para frenar esa presión. No porque apoye la tensión, sino porque su prioridad es mantener a Marruecos satisfecho y alineado con sus intereses globales. En este contexto, España queda en una posición incómoda: es un aliado de la OTAN, pero no es el socio preferente de Washington en el Magreb.

La consecuencia es que EE. UU. observa las crisis migratorias en Ceuta como fenómenos locales que no alteran su estrategia general, y deja que España gestione la situación sin interferencias. La Unión Europea, en cambio, ve Ceuta como una frontera exterior de la UE y, por tanto, como un punto crítico para la seguridad continental. Bruselas entiende que Marruecos utiliza la migración como herramienta de presión y, aunque mantiene acuerdos de cooperación con Rabat, también sabe que esa relación es asimétrica. Marruecos controla la llave de la frontera sur y la UE depende de su colaboración para evitar oleadas migratorias que puedan desestabilizar políticamente a los Estados miembros. Por eso, cuando se produce una crisis en Ceuta, la UE suele respaldar a España, pero lo hace con cautela: ofrece fondos, apoyo diplomático y declaraciones de solidaridad, pero evita confrontar directamente a Marruecos. La razón es simple: Bruselas necesita a Rabat para gestionar la migración, para contener el extremismo y para mantener la estabilidad en el Mediterráneo occidental.

En este equilibrio, Ceuta se convierte en un recordatorio de la vulnerabilidad europea y de la necesidad de mantener buenas relaciones con Marruecos, incluso cuando este utiliza tácticas de presión. España queda atrapada entre estas dos lógicas. Por un lado, necesita a la UE para reforzar su posición y para convertir las crisis migratorias en un asunto europeo, no bilateral. Por otro, sabe que Estados Unidos prioriza su relación con Marruecos y que no va a intervenir para equilibrar la situación. Esta combinación obliga a España a actuar con prudencia, evitando choques directos con Rabat y buscando siempre el respaldo europeo para amortiguar las tensiones. Ceuta, en este sentido, es un punto donde se manifiesta la fragilidad de España en el Magreb y la dependencia de la UE respecto a Marruecos.

En conjunto, la estrategia de EE. UU. y la UE convierte a Marruecos en un actor con capacidad de presión y a España en un país que debe gestionar sus vulnerabilidades con diplomacia y contención. Ceuta es el escenario donde estas dinámicas se hacen visibles: una frontera que no solo separa dos países, sino dos modelos de influencia, dos prioridades geopolíticas y dos formas de entender la estabilidad en el Mediterráneo occidental. Mientras estas tensiones persistan, Ceuta seguirá siendo un punto donde se cruzan las ambiciones de Marruecos, las necesidades de España y las estrategias de las grandes potencias que operan en la región.

Además, a todo esto se junta el ambiente ultra conservador mundial, soportado e influido por EEUU y por Israel. Su genocidio es bendecido por Trump, que solo piensa en términos economicistas (Palestina como Ressort) y que quieren ajustar cuentas con el gobierno español por su defensa de Palestina y denuncia de genocidio. La CIA, el Mossad y la inteligencia marroquí han unido sus fuerzas, saltándose todas las líneas rojas, para provocar un castigo a Pedro Sánchez en favor de alguien mas sometido a sus intereses como el PP. Cuestión de fuerza, no de legalidad. Un tablero complejo y bastante cutre. Veremos cómo salimos de esta.