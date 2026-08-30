Despedida al padre Juan: 23 años formando parte de Orxeta

Después de 23 años compartiendo la vida de nuestro pueblo, ha llegado el momento de despedir al padre Juan como párroco de Orxeta. Y no resulta sencillo resumir en unas pocas líneas más de dos décadas de presencia, dedicación y servicio.

Durante todo este tiempo, el padre Juan no solo ha estado al frente de nuestra parroquia. Ha acompañado a generaciones de vecinos en algunos de los momentos más importantes de sus vidas: bautizos, primeras comuniones, bodas y celebraciones, pero también despedidas, enfermedades y momentos difíciles en los que una palabra cercana o una presencia silenciosa podían significar mucho.

Veintitrés años dan para muchas historias. Para fiestas patronales, procesiones, encuentros y celebraciones; para conversaciones en la calle y saludos cotidianos; para ver crecer a niños que hoy son adultos y forman sus propias familias. Con el paso de los años, el párroco termina siendo mucho más que quien celebra la misa: se convierte en una figura familiar, en alguien que forma parte de la memoria colectiva del pueblo.

El padre Juan ha compartido con Orxeta precisamente eso: la vida cotidiana. Con su carácter cercano y su disposición a participar en la vida de la localidad, ha sido durante más de dos décadas uno más entre los vecinos. La imagen que acompaña estas palabras, rodeado de gente durante una celebración en la plaza, resume bien esa vinculación con el pueblo.

Ahora comienza para él una nueva etapa y, para Orxeta, queda inevitablemente un hueco después de tantos años compartidos. Pero quedan también los recuerdos, las amistades y, sobre todo, la huella que solo puede dejar quien ha dedicado 23 años de su vida a una comunidad.

Desde estas páginas queremos expresarle nuestro agradecimiento por todo este tiempo de entrega y compañía.

Gracias, padre Juan, por estos 23 años junto a Orxeta. Gracias por haber compartido nuestras alegrías y nuestras penas, nuestras fiestas y nuestros días ordinarios. Esta siempre será también un poco tu casa.

Que esta nueva etapa esté llena de buenos momentos, nuevos encuentros y el mismo cariño que has sembrado durante tantos años entre nosotros.

Hasta siempre, padre Juan, y gracias por todo.