Gracias a la gentileza de Andrés Lloréns, a inicios de mayo de 2000 fui nombrado asesor de la Concejalía de Fiestas de nuestro Ayuntamiento, que él encabezaba. Dada mi estrecha amistad con Paco Vázquez -él siempre pedía que lo llamaran Francisco-, una de mis primeras responsabilidades fue ejercer como enlace entre Vázquez, artista de la foguera oficial y el consistorio. Eran vísperas de lo que semanas después se plantaría como «2001; una odisea en el poco espacio que nos queda», una de las mejores obras plantadas en la plaza del Ayuntamiento. Es decir que, de facto, me convertí en una especie de «presidente» de esta hoguera, algo que asumí con verdadero cariño.

Un día, Paco me comentó la idea de recrear un espectáculo de luz y música en torno a su obra. Lo hizo con tanto entusiasmo que le trasladé la idea a Andrés, quien, desde el primer momento -una vez más activó su olfato- mostró su interés, convocando una reunión en la sede de la concejalía, entonces ubicada en la calle San Nicolás. Allí, además de Andrés, el propio artista y un servidor, asistió Antonio Portes y la entonces jefa del negociado, Reme Martínez. De allí mutó la sugerente a proyecto, y surgió el título -sugerencia mía- de Con luz propia. Andrés gestionó los patrocinios y necesidades, e incluso se editó un cartel, suscitando un creciente interés entre la ciudadanía, que se concentró en manera muy importante, a las 00:00 horas del ya 21 de junio, instante oficial de la plantà. La novedad se inició con la actuación de los «Dimonis» de San Antón -pronto nos dimos cuenta que no encajaban en su contraste con un acto tan singular-. Tras ello, sonaba el tema de amor de la película Supermán, compuesto por John Williams, mientras los cañones de luz de Portes envolvían cálidamente el remate trufado de planetas de la ya plantada foguera oficial 2000, y surcaban al aire los fuegos piro digitales lanzados por Chimo Marco, tanto desde las torres del edificio consistorial, como más adelante de manera rotunda en la plaza del Mar. El público asistió asombrado el breve espectáculo, tributando una clamorosa ovación al concluir el mismo, mientras el alcalde, Luis Díaz Alperi, sacaba al balcón municipal al artista, quien vivió quizá el mejor momento de su vida.

Sin embargo, me voy a detener en la letra pequeña. Sobre las dos y media del recién iniciado día 20, con una plaza vacía casi desierta, y el remate de la foguera ya instalado se ensayó el espectáculo -que Paco tenía diseñado al milímetro-. Yo estaba solo, situado entre los soportales de la Audiencia Provincial, y cuando sonaron los compases musicales y surgió el asombroso juego de luz, me invadió tal emoción que llegaron a saltarme las lágrimas.

Sin que él lo supiera, mi amigo y artista me hizo ver que, por encima de actos conocidos, indumentarias, mascletaes y pasodobles, en ocasiones les Fogueres abren la puerta a la belleza.

Con Francisco Vázquez, tuvimos entre nosotros a un pequeño genio, que en su momento no supimos valorar. Nos queda, me queda, eso sí, su recuerdo.