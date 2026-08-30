Vivimos en el país de las suertes. Desde pequeñitos nos enseñan sortilegios y conjuros para atraerla, estar a su amparo y que sea nuestra acompañante para gozar de una vida llena de salud, dinero y amor, los tres grandes tópicos de la España más rancia.

Buscarla y mantenerla atrapada, es el propósito callado de quienes la disfrutan y de los que la anhelan porque jamás la tuvieron cerca. Tiene un carácter eterno, sin un principio ni un fin, porque a quien no le ha llegado la siente cerca y quien la disfrutó la espera nuevamente.

Es efímera en su esencia, se diluye tan rápidamente que en ocasiones es imperceptible. Quien consigue tocarla sufre un espasmo compulsivo de delirio fugaz y cae de nuevo en la monotonía tras ese instante de gloria.

En el país de las suertes, cualquier cosa es susceptible a su presencia y vivencia, porque le atribuimos hasta los más inverosímiles poderes. Si algo sale bien es gracias a ella, si por el contrario sale mal es porque ella, otra vez, te ha dado la espalda. Nunca tenemos en cuenta las capacidades, las habilidades o el conocimiento en la consecución de un fin, porque quien finalmente resuelve es la suerte en primera persona.

Las circunstancias de Ortega quedarían al margen de esta concepción mágica popular que le atribuimos, convirtiéndola en la suprema sentenciadora de los acontecimientos que nos avienen. El triunfador piensa que es gracias a la suerte y el derrotado siente que ésta no estaba a su lado, ninguneando, ambos, el resto de posibilidades que hayan podido dar el triunfo o el fracaso.

En el país de las suertes, los más racionales buscan explicaciones probabilísticas a su estado, intentando alejarse de la pseudociencia o los sortilegios que rayan en el absurdo. La creencia ciega en su fuerza encumbra a los chamanes, los brujos, los curanderos y los gurús por la posibilidad de poder manipularla a su antojo en nuestro favor o en nuestra contra.

En el país de las suertes, no importa qué tipo de política se lleva a cabo, quiénes sean los que gobiernan el Estado o qué ideología sea la imperante, porque quien consigue que la economía fluya y sea provechosa, quien protege la salud de los ciudadanos, quien proporciona recursos sociales y espirituales, quien afianza la educación, la justicia o el deporte es el puro azar, la madre fortuna, la suerte.

Ganamos dinero por su obra y gracia, sanamos por su intervención, aprobamos los exámenes por su intercesión, ganamos los juicios por su mediación, derrotamos a los enemigos por su arbitraje.

Estamos en manos de la sortem populi, porque vivimos en el país de las suertes, donde quien no cree en ella es un proscrito. Suerte.