El sueño que nadie contó bien

Del joven de aquella sala de espera —el del centro médico, del que hablé en « Al otro lado del Mediterráneo »— me dejó una imagen: a las cinco de la mañana, en bicicleta, camino de cualquier campo donde alguien pudiera señalarlo con el dedo y darle una jornada. A esa misma hora, a más de seis mil kilómetros, las mujeres de Hamdallaye empezaban a cargar barreños para llenar el tanque de agua. Sin olvidar los niños que día a día recorren kilómetros en Diassya para apiñar maderas y colaborar en la economía familiar en la aldea.

La misma madrugada, en las dos orillas. La diferencia es que a él, casi todos los días, nadie lo señalaba. Y aun así estaba en Europa. Había cumplido el sueño.

Ese es el sueño que nadie le contó bien.

Ese hombre no es una excepción: es la norma entre los inmigrantes en situación irregular en España. Y cuando uno entiende eso, toda la imagen que tenía de la inmigración africana cambia de sitio.

Antes de emigrar, la mayoría ha construido una idea de España a base de retazos: las imágenes de las redes, las cadenas de televisión españolas que se ven en el Magreb, el dinero que algunos mandan a casa —que allí es un mundo, porque muchas cosas son más baratas—.

De ahí sale una vida que a ellos les parece de lujo: calles limpias, tráfico ordenado, tiendas por todas partes, bares, fiestas.

Algunos me lo han confesado:

“creía que venir a España era tener casa y coche en un año”;

“no imaginaba que la vida costara tanto, ni que conseguir un trabajo con un sueldo que cubra las necesidades de aquí fuera tan difícil”;

“y conseguidos los papeles, conseguir un contrato no es trabajo fácil”.

Los relatos crecen con cada kilómetro de distancia.

Nadie publica la foto del cuarto compartido. Nadie graba el vídeo de la madrugada esperando que alguien te señale con el dedo en el campo.

Tampoco nadie les cuenta el camino. Desde Gambia son ocho días de mar en una embarcación de veinte metros con toda la gente que quepa, cocinando arroz o couscous a bordo y racionando galletas. Único menú para todo el viaje.

La ruta que les venden, en ocasiones, con avión y visado, acaba casi siempre en el desierto, pasando de un grupo armado de insurgentes al siguiente que cobran el paso en dinero; y a quien no lo lleva se lo cobran con el cuerpo. Sobre los que flaquean o se quedan tendidos por el camino, ya vuelan los buitres. De todo eso tampoco hay foto.

Lo que encuentran al llegar es otra cosa.

Sin papeles, sin contrato, la supervivencia se organiza como puede: vendiendo en la calle, haciendo trenzas en las aceras, madrugando en los polígonos o en el campo, donde hay trabajo temporal. Buscando la manera de sobrevivir, con ese instinto especial de supervivencia más que desarrollado en su tierra natal. A veces hay suerte. La mayoría, no. Y cuando la hay, suele llegar de la mano de alguien que sabe muy bien lo que hace: pagar en «B», muy por debajo del salario mínimo, a quien no puede denunciarlo. Una economía sumergida que lleva décadas funcionando en silencio, sostenida por dos partes que se necesitan y ninguna reconoce en voz alta.

Lo que ganan hay que estirarlo. Piso compartido entre seis, ocho, a veces más. Comida al mínimo. Y, después, apartar algo para mandarlo a casa, porque allí la familia espera y allí creen que el que se fue vive como un señor.

Cada mes hay que sostener esa ficción: la llamada en la que todo va bien, la foto en la que se sonríe. Mantenerla tiene un coste que no se mide en euros; se paga con la parte de uno mismo que no se le puede contar a nadie.

Pero hay algo más que el dinero: un choque de mundos que casi nunca se nombra. Vienen de lugares donde la luz puede irse durante horas o hasta el día siguiente; donde cocinar con carbón no es una postal, sino una necesidad; donde el mercado funciona sin controles sanitarios porque el hambre no espera a los protocolos, y donde la familia es la única red de seguridad que existe: si no hay familia, no hay nada.

Y de repente están aquí, entre autopistas, supermercados refrigerados, contratos, seguros, regulaciones hasta para adentrarse en un cruce de calles, y media docena de trámites que son un idioma nuevo, que hay que aprender a la vez que se sobrevive, sin papeles y sin margen para equivocarse. El contraste no es solo económico: es cultural, administrativo, religioso. Todo a la vez, sin tiempo para digerirlo.

Se habla mucho de las famosas pagas a los inmigrantes —no entro en si son justas o abusivas—. Pero imagínense qué tendríamos delante si las más de 800.000 personas en situación irregular que, según Funcas, habían en España, y a las que la situación no les permite trabajar de forma legal, se quedaran sin ningún modo de sostenerse. El problema nunca fueron las pagas: fue la forma de entrada. Un relato equivocado de principio a fin: en el planteamiento de la marcha y en lo que prometía a la llegada.

Lo que me quedó de aquella madrugada no fue lo que me contó, que fue tremendamente duro. Fue la forma en que lo contó. Sin lástima, sin rabia. Con una calma que yo, en su lugar, no habría tenido.

Eso no es resignación; es otra cosa.

Si algo llevo aprendido de años mirando de cerca a quienes cruzan de África a Europa, es que lo que algunos llamamos resiliencia —esa palabra que ya suena a folleto— tiene un origen muy concreto: generaciones enteras aprendiendo a sobrevivir con lo que hay.

Aquí también la siguen necesitando.