Fue uno de esos programas de la televisión pública que pasó desapercibido la tarde de los sábados. La serie documental ‘Guardianes del patrimonio’ no tuvo desperdicio. Durante dos temporadas Jorge Colomar nos presentó los casos más relevantes de robos acaecidos en España en los últimos años, explicando pormenorizadamente cómo los especialistas encargados de la investigación de los mismos llevaban a buen puerto la detención de los responsables de la sustracción, o como mínimo, la recuperación del patrimonio perdido. Aunque no siempre haya final feliz. Convendría revisarla ahora que ha acaecido el terrible suceso del robo del Tesoro de Villena. Este marcará un antes y un después en el modo de afrontar la seguridad de nuestro patrimonio por parte del Ministerio de Cultura, que aplicará nuevas normativas ante la cascada de robos de piezas de gran valor, primero en los museos de Albacete y Badajoz, y ahora en el de Villena. Recuerdo especialmente el reportaje dedicado al ataque violento en 1993 a Abel Martín, compañero de Eusebio Sempere.

De lo que no se ocupó ‘Guardianes del patrimonio’ fue de las cuestiones sentimentales que rodean a estos sucesos desgraciados. En el caso de Villena he podido constatar en los últimos días la impotencia y la rabia de una ciudad en shock. A diferencia de un óbito, que por mucho que conmueva entra dentro de lo previsto porque es ley de vida, a la capital del Alto Vinalopó le han sustraído su mayor seña de identidad, aquella de la que más orgullosos estaban sus moradores, que se daba por eterna e imperecedera. Sabíamos que nosotros pasaremos por este mundo de puntillas como lo hicieron nuestros padres y abuelos, pero que el Tesoro quedaría ahí para siempre, como testigo inmutable. De ahí la desolación y el estupor.