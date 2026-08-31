No es inmigración, es invasión territorial

Decenas de personas viven y pernoctan en la playa del Trampolín, a 28 de agosto de 2026, en Ceuta (España). En la zona de la playa del Trampolín permanecen aún cientos de migrantes en situación irregular, donde han vuelto a construir chozas. / Marcos Moreno - Europa Press

Conviene no confundir lo sucedido en Ceuta para no incurrir en errores mezclando fenómenos distintos y dando al acaecido el perfil siempre sensible que debe aplicarse a la inmigración. Lo de Ceuta, por la forma y el modo, no ha sido una entrada espontánea de inmigrantes en territorio español, sino una auténtica invasión, una violación de nuestro espacio nacional, promovida por Marruecos y tolerada por nuestro gobierno cuya conducta, antes, durante y después, ahora mismo, es responsable de una ciudad que se encuentra al límite, que puede resultar fallida y que carece de los medios para hacer frente a una situación que la supera.

Todo ello produce una mezcla de pudor y vergüenza del cual no es consciente nuestro gobierno, al que parece importarle muy poco no ya solo lo que pasa, sino la propia imagen dañada de España como país. Que una nación del primer mundo, integrada en Europa y en la OTAN, pueda ser invadida por ochenta mil personas en una ciudad de poco más que esa población y que el gobierno afirme que carecía de toda información -aunque ahora parece que sí-, nos deja a la altura de lo escasamente confiable y carente de rigor.

Al Gobierno solo le parece preocupar construir un relato, otro más, que le exculpe de toda responsabilidad, aunque sea a costa de los servicios de inteligencia y, naturalmente, contra los de siempre. Otra vez la extrema derecha que, como se sabe, fue la promotora de la invasión en concurso con el Rey alauita. Ridículo.

Nadie puede creer la excusa de la ignorancia. Nadie lo de la no intervención activa de Marruecos, aliado fiel así calificado. No se aproximan, se reúnen y pasan la frontera ochenta mil personas sin que Marruecos no perciba movimientos imposibles de pasar desapercibidos y que España tampoco se percate de ello. Las redes sociales a las que imputa Marlaska exculpando a Marruecos, de ser así, tuvieron que ser conocidas por los gobiernos y aquellos cuya función es esa. Curioso que los invasores respondieron a las redes sociales y que los gobiernos de España y Marruecos no se enteraran. La tolerancia de Marruecos no pudo ser fruto de la sorpresa en u país fuertemente controlado. Y, en fin, el regreso voluntario de más de cincuenta mil en pocas horas, por orden de Marruecos, prueba que los invasores seguían instrucciones de quien es conocido en el marco, ya frecuente, de presiones ante las que esta España solo ofrece sumisión y vergüenza. Hasta Pegasus, Sánchez mantuvo una posición dura frente a Marruecos, basta ver las hemerotecas. Desde ahí todo cambió. Pocas dudas deben caber de las causas de las loas y la tolerancia.

El Gobierno anda perdido en su incompetencia y opción política internacional influida por razones ignotas o muy superiores. Un Gobierno que no ha hecho los deberes dictando leyes en materia de devolución de inmigrantes a las cuales le obligaba la UE, varios reglamentos. Un Gobierno que, por tanto, opera con una base legal que él mismo ha tolerado y que no hace primar conforme a la normativa europea la devolución de los menores a sus padres si es posible. Preferente siempre al traslado lejos de aquellos

Todo lo sucedido y las actuaciones expresas que escapan de la legalidad nos deben llevar a pensar en algo más que un acontecimiento puntual. La tolerancia con la invasión, la sumisión a un Marruecos que no tiene pudor alguno en reclamar paralelamente a la invasión la soberanía de Ceuta y Melilla sin reacción alguna de nuestro Ejecutivo y la absoluta indiferencia de Sánchez, son elementos que, unidos a la cesión miserable del Sáhara, nunca explicada, son indicios de algo está latente y pactado y ese algo no es precisamente la defensa de la soberanía española sobre las ciudades de Ceuta y Melilla. España es un objetivo fácil y puede ser invadida sin que sea esperable otra respuesta que la cesión acompañada de lamentos, acuerdos y demás cosas del estilo de Sánchez con quienes teme o a con quienes necesita. Eso nos han demostrado y España lo ha aceptado dejando claro que su respuesta no será la que en otros lugares se impondría.

Lo ocurrido, por su sencillez explicativa, tiene todo lo necesario para ser considerado un ensayo de un guion ya elaborado. Un guion estilo Sánchez, esperpéntico. Entrar en masa, irse de la misma forma por orden del invasor y permanecer agitando una ciudad hasta convertirla en un drama, no puede ser casual. Si además el presidente, ante estos hechos, se marcha de vacaciones y todo el PSOE eleva cantos de alabanza a Marruecos, poco hay que decir.

Sánchez, se ha dicho, no se irá sin antes protagonizar algo que deje un recuerdo imborrable. Y Ceuta y Melilla le harían pasar a la historia.