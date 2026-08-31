A propósito de Massip, Amorós, las niñas y la Festa

Quisiera salir al paso del artículo publicado en este mismo medio por Antonio Amorós, en respuesta a las reflexiones de Francesc Massip en «La Festa assetjada per la ignorància», donde denuncia la presión que determinado sector ejerce sobre la Festa para eliminar la multisecular tradición de que los papeles infantiles sean interpretados por varones e incorporar en ellos a niñas.

La pretensión de este artículo no es desarrollar aquí la fundamentación intelectual, cultural y antropológica necesaria para abordar con rigor esta cuestión. Esa fundamentación, soslayada y minusvalorada por algunos, la reservo para otro momento, pues cualquier debate serio exige comprender aquello sobre lo que se pretende intervenir y no abordarlo únicamente desde el activismo social.

El objeto de estas líneas es, por tanto, exponer la desenfocada perspectiva desde la que, a mi juicio, se está leyendo esta tradición y el riesgo de interpretarla desde categorías ideológicas y sociopolíticas contemporáneas, en lugar de comprenderla desde su propia realidad histórica, cultural, litúrgica y patrimonial.

Hace unos meses, una agrupación feminista concreta inició una campaña bajo el lema «La discriminació no és patrimoni de la humanitat», presentándola como abanderada del progreso social, la justicia y la igualdad. Mediante pancartas y pegatinas por la ciudad, denuncias ante la Generalitat y el Ministerio y cartas acusatorias dirigidas al Patronato, se pretendió trasladar una pretendida verdad absoluta sobre esta cuestión que, por su complejidad, debería ser objeto de conocimiento, estudio y reflexión.

Bajo esta campaña se ha pretendido transmitir que la celebración actual del Misteri comportaría la perpetuación de una situación de discriminación de la mujer por el mero hecho de conservar uno de los elementos esenciales que históricamente definen su identidad cultural y que, por tanto, esta tradición debe transformarse para hacer justicia a la mujer y evitar cualquier forma de discriminación.

Sin embargo, a tenor de cómo se ha desarrollado este debate público y de mi propia experiencia en el diálogo sobre el mismo, lo que se evidencia no es una actitud reflexiva, sino un empeño intransigente en transformar nuestra tradición histórica a partir de una lectura del Misteri reducida, en buena medida, a términos de estructura sociopolítica. Una interpretación que desnaturaliza la Festa al juzgarla exclusivamente desde categorías contemporáneas de poder, igualdad, representación o discriminación, sin atender suficientemente a su naturaleza histórica, cultural, litúrgica y patrimonial.

En medio de este contexto, Massip, uno de los mayores expertos en teatro medieval, interviene alarmado en nuestra prensa local desde Cataluña para defender la Festa y reivindicar la necesidad de protegerla como legado cultural frente a los embates ideológicos que amenazan con desvirtuar uno de sus elementos esenciales, señalando certeramente la ignorancia de estos planteamientos.

Amorós responde en un artículo y reivindica el derecho a reflexionar sobre esta cuestión sin que quien lo haga sea tildado de ignorante. Sin embargo, desde mi criterio, confunde la calificación de la idea con la persona y parece obviar que las propias líneas argumentales y presupuestos desde los que el sector «progresista» ha articulado mayoritariamente su reivindicación revelan, paradójicamente, un profundo desconocimiento de la Festa en su conjunto.

Al mismo tiempo, Amorós alude a los cambios experimentados por la Festa a lo largo de los siglos y, en particular, a la situación de la mujer en los orígenes del Misteri, sugiriendo un punto de partida para la reflexión sobre la posibilidad del cambio a partir de esta premisa.

A este respecto, considero imprescindible exponer varios aspectos sin los cuales resulta imposible abordar esta cuestión: unos presupuestos que han sido comunes a las acusaciones de discriminación en la Festa y cuya errónea asunción ha permitido construir una acusación sobre una realidad discriminatoria que, de ningún modo, existe en el Misteri.

1. La confusión entre elementos esenciales y contingentes

La constante apelación a las transformaciones históricas experimentadas por el Misteri para justificar la incorporación de las niñas revela una dificultad para distinguir qué pertenece a la esencia de la Festa y qué corresponde a elementos contingentes de su configuración histórica. Que la Festa haya cambiado no significa que todo en ella sea susceptible de cambio ni que todos sus elementos posean la misma naturaleza, valor cultural o función.

La cuestión, por tanto, no es si el Misteri ha cambiado —evidentemente, lo ha hecho—, sino qué ha cambiado, por qué, qué puede cambiar y qué elementos, por formar parte de su identidad profunda, no pueden tratarse como accesorios sustituibles según las categorías ideológicas del presente.

2. El presentismo histórico como punto de partida

La participación histórica de los varones en la Festa no nació de una voluntad expresa de excluir a las mujeres. Era consecuencia de una realidad social e histórica en la que hombres y mujeres desempeñaban determinados papeles conforme a las estructuras y a la concepción del mundo propias de su época y eran asumidos con total naturalidad.

Por ello, no puede proyectarse sobre ese pasado una categoría de discriminación construida desde el presente. Existe discriminación cuando, por razón de sexo, se niega deliberadamente a una persona un derecho social. No es lo mismo esa exclusión expresa que una determinada distribución histórica de roles dentro de una tradición cultural.

Tampoco la permanencia de la participación masculina responde hoy a una voluntad de discriminar, sino a la voluntad de conservar los elementos esenciales de una tradición recibida como lugar de Cultura humana. Conservar una realidad histórica no equivale a discriminar.

3. La Festa como patrimonio vivo

La conservación de esta tradición en el Misteri no puede contemplarse como una simple costumbre heredada ni como una tradición fosilizada cuya continuidad se explique porque «siempre se ha hecho así». Es una realidad cultural viva y dinámica, sostenida por significados, prácticas, símbolos, conocimientos y formas de transmisión que han permitido conservar sus elementos esenciales a lo largo del tiempo.

Su conservación no responde al inmovilismo, sino a una voluntad consciente de preservar aquello que históricamente le ha dado identidad. A diferencia de una pintura, una escultura o una construcción arquitectónica, cuyo valor patrimonial permanece estático, en el Misteri el patrimonio cobra vida a través de las personas que lo encarnan y lo hacen suceder cada año. Cada agosto, los cantores y, de manera particular, los niños que interpretan los papeles infantiles hacen presente ese legado.

Esa capacidad de ser nuevamente encarnado y celebrado convierte al Misteri en un patrimonio vivo: un legado que se actualiza generación tras generación sin dejar de ser aquello que históricamente ha sido.

No estamos, por tanto, ante una obra que esté naciendo ahora y que podamos configurar desde cero. Hemos recibido una tradición secular convertida en patrimonio cultural y nuestra responsabilidad es comprender qué hemos heredado, qué elementos lo constituyen y qué significado tienen antes de pretender transformarlos. No se trata de afirmar que todo lo pasado deba permanecer idéntico, sino de reconocer y conservar su valor como lugar de cultura y memoria antropológica.

4. Una concepción errónea de la pertenencia identitaria

Que el Misteri sea patrimonio de todos no significa que nos pertenezca en propiedad. La relación con un patrimonio recibido no es la de la propiedad absoluta, sino la de la herencia en el servicio y la responsabilidad. En algunos de estos planteamientos parece subyacer la idea de que quienes actualmente forman parte de la comunidad ilicitana pueden disponer de la Festa como si fueran sus propietarios absolutos, sometiéndola sin más a sus propios criterios y deseos sociales.

Somos herederos de una realidad recibida de generaciones anteriores y, precisamente por su naturaleza patrimonial, tenemos el deber de conocerla, respetarla y transmitirla. La Festa no puede plegarse sin más a los deseos particulares de cada generación ni transformarse simplemente porque una determinada sensibilidad del presente considere que debe hacerlo.

No somos propietarios de la Festa; somos sus herederos, servidores y custodios.

5. La utilización de la Festa como instrumento sociopolítico

A mi juicio, en determinados artículos y reivindicaciones, la Festa parece un lugar social idóneo para conseguir una victoria histórica de esta particular lucha ideológica e introducir en ella una determinada visión social sobre la igualdad y la representación de los sexos. El debate deja así de centrarse en la naturaleza y el significado cultural de la tradición para convertirse en un medio de reforma sociopolítica.

Pero la Festa no es un lugar de lucha política, sino un lugar de cultura, memoria y comprensión de lo humano. El Misteri del siglo XXI es también el Misteri de los siglos anteriores: celebra la misma realidad, conserva su estructura esencial y continúa ofreciendo un mismo significado del destino humano.

En conclusión, el debate sobre las niñas exige una reflexión profunda. No se trata simplemente de determinar quién puede ocupar un papel, sino de comprender qué es la Festa, cómo se ha constituido, qué significa y qué elementos hacen que siga siendo reconocible como la realidad cultural que hemos recibido, conservado y transmitido. Antes de transformarla, es necesario comprender su historia, sus significados y la función que cada elemento desempeña dentro del conjunto.

La Festa no es un escenario vacío que deba reorganizarse para adaptarse a las sensibilidades sociopolíticas de cada época. La pregunta previa debería ser si hemos comprendido realmente qué significa cada elemento dentro del conjunto antes de pretender modificarlo. Si no sabemos distinguir entre lo esencial y lo contingente, entre tradición y mera costumbre, y entre evolución y desnaturalización, difícilmente podremos afirmar que comprendemos la Festa como cultura.

Una lectura politizada del Misteri perjudica su comprensión y puede llevar a presentar injustamente como discriminación o vulneración de derechos aquello que forma parte de su configuración histórica y de la naturaleza de una tradición cultural viva. Ninguna mujer ve vulnerado un derecho porque la Festa conserve determinados elementos heredados de su historia y naturaleza. Conservarlos no significa negar la evolución, sino comprender que no todo lo recibido puede ni debe modificarse en nombre de las categorías de cada tiempo.

Para concluir, quisiera expresar mi respeto y agradecimiento al señor Amorós por la sinceridad con la que ha expuesto sus planteamientos y, sobre todo, por haberme ofrecido con su reflexión la oportunidad de exponer los míos. Quiero reconocer asimismo su contribución a la cultura local a lo largo de tantos años, tanto desde su compromiso personal como desde su servicio a Elche en el ejercicio de sus responsabilidades públicas como concejal de Cultura.

Al señor Massip, por su parte, quisiera agradecerle la valentía con la que ha salido en defensa de la autenticidad de la Festa, así como la estima que manifiesta hacia Elche y la preocupación sincera que expresa por la conservación del Misteri en toda su dimensión de ceremonia religiosa, riqueza y grandeza cultural. Su intervención constituye, a mi juicio, una llamada a comprender y proteger la Festa desde el conocimiento de lo que verdaderamente es y del legado que hemos recibido.

Con sus mismas palabras, yo también deseo para la Festa, como tantos y tantos otros: «Que la ignorància i la demagògia no facen malbé una obra única».