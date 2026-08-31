Cuando lo tienes todo: todo debemos cuidar

Quienes tenemos la suerte de recorrer Alicante con los ojos abiertos a menudo nos deslumbramos con el éxito de su escaparate mundial: el turismo pujante de la costa, la vanguardia empresarial y esa capacidad casi mágica de hablar todos los idiomas de la tierra. Sin embargo, el verdadero milagro de nuestra identidad no se escribe en las grandes avenidas, sino en el latido discreto de sus pueblos de interior. Ocurre de forma nítida en Altea la Vella, donde la falda de Bernia resguarda un ritmo propio que se resiste a la prisa vecina, o en Bolulla, donde la vida discurre al compás del agua y los bancales. Entrar en estos rincones, al igual que en las plazas de Tàrbena, Confrides, Benimantell, el Abdet, Alcoletja o Penàguila —e incluso descendiendo hacia el sur, en los municipios que custodian la huerta tradicional del interior de la Vega Baja—, es someterse a un examen invisible. Es esa primera mirada de recelo desconfiado, el escrutinio natural de una vecindad que simplemente protege su tranquilidad. Pero basta un "buenos días", un cruce de palabras en la plaza y apenas un par de jornadas para que esa distancia se disuelva.

En cuestión de días, el forastero deja de serlo porque estos pueblos no sufren de aislamiento, sino que practican una sabia y vanguardista filosofía de autoprotección. Sus habitantes conocen perfectamente la sociedad actual y participan de ella, pero eligen, con plena consciencia, mantener vivas nuestras costumbres y nuestro patrimonio sin alteraciones. Lejos de cualquier estampa anticuada, ellos son los verdaderos guardianes de una naturaleza crítica: los que hacen posible que nuestro clima siga siendo benigno, que el verde de nuestros bosques no claudique ante el cemento y que la fauna autóctona mantenga su último refugio.

La prueba inequívoca de esta modernidad silenciosa está en sus mesas. Solo hay que pasarse por el Bar Restaurante L'Era en Bolulla. Allí, entre almuerzos, comidas o una cerveza a media tarde, conviven los vecinos de siempre con holandeses o ingleses perfectamente integrados en la rutina del poble. Ocurre lo mismo en Altea la Vella, en las mesas del Restaurante Ca Toni: mientras el comedor y la terraza principal se llenan de comensales de mil nacionalidades distintas, la terraza posterior mantiene reservado un espacio sagrado. Es el rincón de la sobremesa para la gente mayor del pueblo, el refugio donde se juega la partida diaria de cartas o dominó. Ver llegar allí a don Jaime, arañándole la vida a los cien años apoyado con paso firme en su gaiato, flanqueado por las miradas cómplices de Misera, Pepe Botifarra, Ñoro o Manuel, es contemplar la convivencia perfecta. Es el abrazo entre el mundo globalizado y la raíz viva.

Cabe pensar, por tanto, que debemos proteger cada día más a estos municipios de interior. Por supuesto, con esto no pretendo dejar atrás a nuestras ciudades costeras, aquellas que tanto nos dan a conocer en el mundo entero y que han sido, son y serán referentes mundiales en sostenibilidad, vanguardia y transformación territorial. Puedo decirlo bien alto y con el orgullo de quien pertenece a Benidorm, y desde luego, qué malas palabras podría tener para joyas de nuestro litoral como Calpe, Altea, la Vila, El Campello, San Juan, Alicante o Torrevieja. Su éxito es indiscutible. Pero conviene hacernos una pregunta incómoda: ¿qué pasaría con la costa si se pierde el campo? ¿Qué sería de nosotros si las faldas de los montes se quedasen desnudas, si dejase de llover lo necesario o si las temperaturas subiesen sin freno cada temporada por la pérdida de nuestra masa forestal? La respuesta es clara. Vamos a cuidarnos entre todos y no olvidemos nunca dónde está el corazón de esta provincia; ese interior que tanto nos da en silencio y al que, por pura justicia, tanto debemos darle.