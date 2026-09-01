Opinión | El teleadicto
Dos rombos
Qué gran idea tuvieron Joseba Fiestras y Arantza Lalinde, junto a Frederic Alzola, cuando hace 18 años, con no poco empeño y unos recursos limitados, crearon el Festival de Televisión de Vitoria, a la postre, el evento más importante del año para la familia catódica. Aunque sean los premios Iris, convocados por la Academia de la Televisión, los que valoren los mejores programas y profesionales de la televisión, el FesTVal, que así se denomina desde su inicio, supone el arranque de la temporada televisiva.
De este modo sus hacedores han logrado un reto que se adivinaba imposible, que no es otro que reunir en Vitoria durante la primera semana de septiembre a los responsables de las principales cadenas nacionales y autonómicas para que presenten las novedades de la temporada.
Superada una etapa complicada en la que Mediaset no quería participar en el evento, en la actualidad concurren todos los actores principales. En lo que se refiere a la ficción por la alfombra naranja del FesTVal pasan los actores protagonistas de los nuevos lanzamientos de TVE, Antena 3 y Telecinco. También se presentan las novedades de Movistar + y de numerosos canales temáticos, además de los proyectos de las autonómicas. Esta edición arranca fuerte. El lunes 7 de septiembre La Séptima, que inicia sus emisiones el 5 de noviembre, presentará su programación íntegra, de la mano de su máximo responsable, José Miguel Contreras. El diseñador Juanjo Contreras es el autor de este año, dominado por dos rombos enormes, que simbolizan la mayoría de edad del festival. Dichos rombos acogen los rostros de todos los invitados que han pasado por el festival, que a estas alturas son casi todos los que en su día se convirtieron en iconos de nuestra televisión. Atentos a lo que se avanza en Vitoria.
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