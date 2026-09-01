Tenebrosa y peligrosa actitud de algunos

La soberanía se defiende saltándose el derecho internacional y a palos. Y todos tan felices. Unos proponen y otros arremeten contra los que estorban. Expulsan toxicidad siguiendo las directrices de los superiores a quienes rinden culto. El dios Aznar exige la expulsión de los migrantes de Ceuta y funciona «el que pueda hacer, que haga». Desestabilizan con fines nada democráticos e intentan poner en jaque a Sánchez.

El odio alienta la violencia contra la migración usada por Marruecos en favor de sus intereses protegidos por Trump y Netanyahu. Sí. El Gobierno ha andado medio dormido ante estas circunstancias y es comprensible no querer entrar en conflicto con el reino alauita. Sea como fuere, no se puede impedir el cumplimiento de la legalidad. Lamentablemente, ha habido agresiones y violaciones sexuales de diversa índole.

Rajoy, en 2015, dio a luz una reforma legislativa sobre derechos de los menores extranjeros no acompañados. Los más vulnerables. La cuestión era procurar que volviesen con su familia de origen, o determinar la guarda urgente por parte de las comunidades autónomas. Ya ven el giro de la derecha actual bajo el influjo de la ultraderecha con la que se da abrazos. Nula fiabilidad.

Hace diez años, Turquía se vio en una crisis migratoria como receptora de refugiados sirios que huían de la guerra. El presidente en funciones, Rajoy, se opuso a la adopción de acuerdos que conllevasen expulsiones colectivas. Es lo exigido hoy ilegalmente por el PP. ¿Tiene algo que decir M. Rajoy? ¿Qué opina esta formación política de aquellas circunstancias? ¿Le suena de algo a la actual derecha que «los menores extranjeros que se encuentren en España tienen derecho a la educación, asistencia sanitaria y servicios y prestaciones sociales básicas»?

Ahí están Feijóo y los suyos sin pudor, promoviendo conductas inadmisibles. Repatriar a mayores y menores tiene sus cauces y no todo vale. Muchos mayores se fueron en las horas posteriores a la invasión. Y más de doscientos han sido expulsados por delinquir. Aunque sea fácil caer en la red de las derechas, conviene sostener el tipo en la correcta dirección, desestimar desinformaciones, uno de los males de nuestro tiempo, y no alentar con aplausos. ¿Traición de Sánchez? Hasta qué punto llega la fiebre en determinados sujetos.

El señor de la hazaña en el islote de Perejil, Aznar, con el gran Trillo al frente de la heroica operación militar para recuperar la desértica tierra, saca pecho y airea su instinto anti-Sánchez. El expresidente del Gobierno, uno de los señores de la guerra de Irak con mentiras, nunca visitó Ceuta institucionalmente, y ahora ha ido allí a retratarse, a echar más leña al incendio con la irresponsabilidad por bandera y la utilización partidista de un dramático asunto que exige respuestas dignas y legales.

Esto nos lleva a otra cuestión. ¿Cuáles son las soluciones de las derechas? Sacrificios concentrados en las clases medias y trabajadoras o en los pensionistas. Recortes y a pagar la factura de unos cuantos. Crean problemas y fabrican catastrofismo para imponer su credo. Sí. El PP gobernaba en el periodo más duro de la crisis financiera, en 2011, lo cual no significa que no existiesen otros argumentos para afrontarla. La austeridad tuvo una sola dirección.

No es de recibo aplicar la pomada de las restricciones a los habituales únicamente. Las recetas de Feijóo y los de su especie no difieren mucho de las de ayer. ¿Quién soportó los ajustes y quién los soportaría si este hombre residiese en la Moncloa? Eso a pesar de que el crecimiento económico, el empleo y el número de afiliados a la Seguridad Social van bien. No les sirve porque quieren que la gente de a pie, en la que se apoyan en notable medida, no tenga nunca visos de prosperar.

Sí. Es legítimo y democrático proponer otras políticas, otro modelo fiscal y una concepción diferente del estado de bienestar. Como también lo es rechazar comportamientos sin ética y no votar propuestas caducas en detrimento de la mayoría social. No es preciso tener talante de izquierdas para reconocer que la economía lleva varios años creciendo por encima de buena parte de la zona euro y que la transformación energética nos ubica en posición favorable en una Europa que requiere producir más energía dentro de sus propias fronteras.

Por ello y por el fango vertido en todos los terrenos, incluyendo a Ceuta, nuestro país no debe retroceder. Eso sí, se necesita elevar la productividad, mejorar el acceso a la vivienda, reducir más el desempleo en general y que el crecimiento mejore los salarios y el bienestar. La demanda interna, la inversión y los fondos europeos contribuyen notablemente. Y la investigación, el desarrollo y las energías renovables miran hacia delante. Ahora bien, el calor extremo mata y ensombrece el futuro de la economía. Ese cambio climático que niega el discurso neoliberal.

El mercado laboral ha mejorado mucho, y la incorporación de trabajadores extranjeros cumple un importante papel. España cambia. Protege los derechos y tiene más capacidad. La imagen española es mejor gracias a los avances y a una mayor relevancia en el contexto europeo. La obstinada oposición no lo reconoce. ¿Son admisibles las oscuras actitudes y es deseable que esta construcción caiga como un castillo de naipes?