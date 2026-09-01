A vueltas con Ceuta

De creer al Gobierno, Marruecos no tuvo nada que ver en la entrada masiva de entre setenta y ochenta mil personas en Ceuta los días 30 y 31 de julio. Fue, sin embargo, de gran ayuda para que la mayoría de ellas regresaran a territorio marroquí al día siguiente. Sorprende tanta bondad en el razonamiento, aunque se puede entender la conveniencia de tener una buena relación con el monarca y el gobierno marroquíes, ya que, al fin y al cabo, España tiene subcontratado al país vecino el control de las fronteras de Ceuta y Melilla para evitar el acceso de migrantes no deseados. Existen también acuerdos económicos, comerciales e incluso de seguridad que ayudan a mantener la buena vecindad con un país que, aunque solo fuera porque reivindica la titularidad de las dos ciudades autónomas, supone uno de los focos principales de tensión para España. Y sí, seguramente tiene razón el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando dice que de no existir esa cooperación con Marruecos la crisis que se está viviendo ahora en Ceuta “se agravaría”.

Es difícil, no obstante, creer que el país vecino no tuviera nada que ver con ese ingreso masivo de inmigrantes. Podría no haberlo alentado, o al menos no haberlo hecho directamente desde el entorno de su rey o su gobierno, pero resulta difícil pensar que nadie en territorio marroquí detectara la presencia en la frontera de tantos miles de personas y que no intentara frenarlas allí. Porque cuando han querido impedir que forzaran la entrada a Ceuta, lo han hecho. Es obvio que el Gobierno no ha actuado con la celeridad y la eficacia requeridas para afrontar la crisis una vez que varios miles de migrantes se han aposentado en las playas y las calles ceutíes, pero es más alarmante la falta de un acuerdo de Estado para resolver esta situación. El Gobierno no lo ha buscado y el PP, que atribuye al Ejecutivo toda la responsabilidad sin explicar qué harían ellos ante un caso similar, parece albergar la esperanza de que este asunto acabe, “por fin”, con Sánchez. Otra versión de aquel “que se hunda España que ya la levantaremos nosotros”, que pronunció Montoro en 2010.