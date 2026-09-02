El calor enfría la economía.

El pasado 28 de agosto, el Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos de Francia publicó los datos sobre crecimiento económico durante el segundo trimestre de este año. El Producto Interior Bruto o PIB se ha estancado y en ese crecimiento cero han jugado un papel importante las dos olas de calor que el país atravesó en mayo y junio. La noticia ratifica lo que desde hace años advierten instituciones públicas y privadas que, además de exigir la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, han elaborado planes de adaptación económica al calentamiento del planeta –me refiero a instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, el Banco de España, Triodos Bank, Allianz Research o FUNCAS– . Pese a ello, partidos oscurantistas que niegan el cambio climático gobiernan en varios países y puede que lleguen al poder en otros, razón por la que me parece oportuno desacreditarlos divulgando las causas por las que el PIB ya está sufriendo el calentamiento global.

El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por un país en un año. Por el lado de la oferta, se estima sumando el valor añadido del sector primario (agricultura, ganadería, pesca, actividades extractivas), del secundario (industria) y del terciario (servicios). Por el lado de la demanda, es la suma del consumo de los hogares, de las inversiones, del gasto del Estado y de las exportaciones netas (diferencia entre exportaciones e importaciones). Intentaré explicar de un modo sencillo cómo repercute el aumento de las temperaturas en el PIB por el lado de la oferta y de la demanda. Para ello, seleccionaré cinco efectos de las olas de calor.

El primero es que la productividad disminuye, sobre todo en sectores donde el trabajo se hace al aire libre o sin refrigeración (agricultura, construcción, industria, transporte o turismo). Según la Organización Mundial de la Salud, la productividad cae alrededor del 2,5 % por cada grado que supere los 20 medidos mediante el TGBH, un indicador del estrés térmico sobre el cuerpo humano, y se desploma si se superan los 30 grados TGBH. Así pues, las olas de calor contraen el PIB por el lado de la oferta al ser menor la cantidad de bienes y servicios producidos. El segundo efecto es que el calor va acompañado de graves sequías que reducen la producción agropecuaria y el transporte fluvial, ya que caen los rendimientos de los cultivos; faltan pastos y los barcos no pueden navegar o lo hacen con menos carga para no encallar –este verano, por ejemplo, sufrieron mínimos históricos de nivel de agua el Rin, el Danubio, el Po, el Loira, el Elba y el Vístula–.

El tercer efecto del aumento de las temperaturas es que dispara el consumo de refrigeración y ello termina repercutiendo negativamente en el PIB por el lado de la demanda al subir su precio. Los hogares consumen electricidad más cara, lo que recorta su demanda de otros bienes y servicios. Las empresas tienen más costes y ello reduce sus beneficios y su inversión. El aumento de los precios de la energía se transmite a toda la economía y la inflación afecta negativamente a las exportaciones netas –menos exportaciones y turismo y más importaciones de energía-.

Un cuarto efecto de las olas de calor es que gran parte de la población evita salir de casa, lo que afecta al PIB por el lado de la demanda al reducir el consumo de los hogares en ocio, restauración, turismo o comercio minorista. Finalmente, y también por el lado de la demanda, esto último y la disminución de los beneficios de las empresas contraen los ingresos fiscales y el gasto público precisamente cuando los gobiernos necesitan más recursos para reparar los daños naturales y los problemas sanitarios causados por el calor.

Algunas de las instituciones que antes he citado han calculado la pérdida de PIB que origina el cambio climático. Huelga decir que varía según las características geográficas y de estructura económica de cada país, pero ofreceré dos estimaciones, una de corto plazo y otra que corresponde a un escenario de largo plazo sin que se hayan tomado medidas contra el calentamiento del planeta. El pasado 8 de agosto, Triodos Bank publicó un documento titulado Hot Summer Economics(Economía de un verano caluroso) cuya principal conclusión es que el calor extremo y la sequía de este verano pueden recortar el PIB de la Unión Europea en un 1,1 %, lo que anularía el crecimiento previsto para 2026. La segunda previsión es alarmante ya que el FMI sostiene que el PIB mundial podría ser a fines de siglo un 25 % menor que el que se alcanzaría sin cambio climático.

Para concluir, diré que el PIB no capta todas las dimensiones del bienestar, de manera que la situación es más grave ya que, por ejemplo, las olas de calor aumentan la mortalidad de las personas mayores; afectan a la salud física y mental y dañan los ecosistemas.