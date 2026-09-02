Falta menos de nueve meses para las municipales, y se nota

Se acabó agosto y, como siempre, se da inicio al nuevo curso político que, en este caso, tiene una característica especial: es el último de la legislatura en todos los Ayuntamientos, ya que falta menos de nueve meses para que se celebren las próximas elecciones municipales.

En el caso de Elx se ha notado especialmente. El mismo día 31 de agosto, el alcalde Pablo Ruz hizo una rueda de prensa flanqueado por dos de sus concejalas, a las que, curiosamente, definió como “sus columnas de Hércules”, en lo que se podría interpretar que él mismo se reservaba, para sí, el papel de Hércules. Y es que la modestia no es algo habitual en nuestro alcalde.

En sus declaraciones, y en las que tocó diversos temas, Ruz habló de que, en sus tres años como alcalde, la inversión en Elx, en obra pública, había ascendido a 115 millones de euros. Lógicamente, le faltó tiempo para decir que “algo así no tenía precedentes en la historia de la ciudad” porque “nunca se ha invertido tanto en tan poco tiempo”. Este tipo de lenguaje grandilocuente sí es, en cambio, muy propio de nuestro alcalde. Ya se sabe que Elx, hasta que él llegó, prácticamente no existía. Cuando se le pidió que concretara tal inversión, es cuando aclaró que ahí entraba la obra ya ejecutada, la que estaba en realización, la comprometida y, probablemente, la soñada. Y es que con los números se hacen virguerías. Recordemos que hace tres años nos anunció que, sólo con la inversión prevista para el TRAM, el famoso tranvía que se ha quedado sólo como deseo, como en la famosa película, la Generalitat iba a destinar a Elx un presupuesto de 195 millones de euros. Ante tamaña inversión, Ruz anunció que le perdonaba a la Generalitat su deuda con la ciudad cifrada en 43 millones de euros por los terrenos de la UMH. Nos quedamos, entonces, sin cobrar esa deuda, luego nos hemos quedado sin los 195 millones del TRAM y si te he visto no me acuerdo.

Por eso suena un poco temerario decir que, el nuevo lema del PP en la próxima campaña, será “somos lo que hacemos”. Tal vez sería más adecuado dejarlo en “Somos lo que prometemos” ya que ahí sí que no hay quién les gane. Sí pareció convincente, en cambio, cuando afirmó que, con respecto a su coalición de gobierno con Vox, ha sido “una coalición que ha funcionado”. Le faltó decir que, especialmente, para él. Aquellos han estado casi desaparecidos. Por un lado, porque sus planteamientos ideológicos los ha asumido, en gran parte y gustosamente, el PP y, por otra, porque cuando han sido noticia, lo han sido por dimisiones, amagos de dimisiones y similares. Un pobre balance que ha sido una bendición para Ruz y los suyos.

Y, a pesar de ello, la impresión generalizada es que Pablo Ruz tiene muchas papeletas para repetir como alcalde. La política nacional juega a favor de las siglas derechistas que, si bien para proponer cosas útiles para la ciudadanía son una nulidad son, en cambio, unos catedráticos para la crítica, el insulto y la descalificación.

Aunque también hay que decir que les ha favorecido mucho en Elx la labor de una oposición escasamente luchadora, con alguna excepción muy contada. Oír decir al portavoz y presumible candidato socialista Héctor Díez, en respuesta a las declaraciones de Ruz de que, a partir de ahora “intensificará sus labores de control y fiscalización al bipartito PP-Vox”, produce cierta sorpresa a nueve meses de las elecciones. Se suponía que esa labor, básica en cualquier oposición, se hace toda la legislatura. Supone reconocer una deficiencia que muchos ciudadanos han detectado en este tiempo y, de la cual, se ha beneficiado impunemente la alcaldía. Y es lamentable que ello haya pasado ya que como muy bien dice el Sr. Diez, son muchas e importantes las cuestiones que el mandato de Ruz nos deja pendientes en la ciudad, ya que los temas sanitarios, educativos, sociales, de dependencia, igualdad, vivienda, etc. están mucho peor y, por supuesto, gran parte de las promesas “estrella” del PP se han estrellado contra la realidad. Acaba la legislatura sin que asome nada del TRAM, de la Ronda Sur, del Palacio de Congresos, etc. y, cuando se anuncia la rehabilitación de las Clarisas, hay dudas más que razonables sobre el compromiso y financiación de la Generalitat visto, entre otros ejemplos, lo que ha pasado con la mejora de la Ctra. de Santa Pola, la ampliación del Hospital General, etc.

Y, en cambio, parece llamativo el escaso eco que ha tenido la noticia de que, el Ayuntamiento de Alicante, que se encuentra, desde hace un tiempo, en la fase de revisión de su Plan General, haya convocado a nuestro Ayuntamiento, como es preceptivo, a una reunión informativa sobre las líneas generales que ellos plantean y que pueden afectar a nuestro municipio. Téngase en cuenta que se están haciendo planteamientos sobre la red viaria, ferroviaria, aeropuerto, suelo industrial, dotacional, etc., que nos afectan como municipios colindantes y, por otra parte, es preocupante el mensaje que, desde Alicante, se lanza de que su nuevo PGOU “reforzará la posición de Alicante como capital metropolitana”. Parece un momento, y unas propuestas que deberían ser conocidas por la ciudadanía de Elx para saber que se está preparando, desde Alicante, que nos pueda afectar y qué opinamos al respecto.

No estaría mal que, desde Urbanismo, se informara más detalladamente de la cuestión, y se buscara conocer la opinión de Elx sobre la misma.