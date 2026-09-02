El nuevo "Cine de barrio"

El lavado de cara va a venir muy bien a ‘Cine de barrio’. Después de cumplir 30 años de emisión, el exitoso formato de las tardes de los sábados se traslada a La 2 e incorpora como nuevos colaboradores a nuevos perfiles como Juan Sanguino, Alberto Rey, Pablo González Batista o Ángeles Caballero.

Machús Osinaga, experta en teatro en el desaparecido ‘Mi reino por un caballo’, continúa al frente de un formato que después del reciclaje puede servir de revulsivo para que las nuevas generaciones de espectadores también lo sigan con agrado. Resulta curiosa la paradoja de que las películas que suelen incluir el catálogo del programa, llenas de clichés felizmente superados, dominados por el machismo recalcitrante y la homofobia nada disimulada, sean presentadas desde hace un tiempo por adalides de la lucha LGTB, caso de Paco Tomás, responsable del mítico ‘Wisteria Lane’ en Radio Nacional. A él se une los icónicos Alberto Rey y Juan Sanguino, además del presentador de ‘Sukha’, Pablo González Bautista.

Propongo una reflexión: dado que a lo largo de estos treinta años se han exhibido siempre las mismas películas (Martínez Soria, Lina Morgan, Rocío Dúrcal, Marisol e hitos como ‘Las chicas de la Cruz Roja), ¿por qué no comenzar a emitir esas películas que se rodaron cuando el programa se inició en 1995 y que ahora se han convertido en clásicos modernos? Sería maravilloso compartir las obras de Miguel Albaladejo como ‘La primera noche de mi vida’ o ‘Cachorro’ vistas por ese plantel de tertulianos. Al saltar a La 2 ya no existe la presión de las audiencias, que obligaba a emitir una y otra vez las películas que con seguridad arrasaban. El lavado de cara de ‘Cine de barrio’ se debe notar tanto en sus formas como en su contenido.