Opinión | Tribuna
El passat que sempre torna
Les comparacions poden ser tan odioses com sorprenents. Quan es tracta de la història política valenciana recent poden arribar a ser inquietants. No perquè la història es repetisca exactament, sinó perquè determinades maneres d’entendre el poder, les successions, les lleialtats i, fins i tot, la dignitat política semblen resistir-se obstinadament a desaparèixer.
L’any 2002, Eduardo Zaplana va deixar la Presidència de la Generalitat per incorporar-se com a ministre de Treball al Govern de José María Aznar. José Luis Olivas va ser investit president per Les Corts per completar una legislatura que ja tenia data de caducitat. El PP havia decidit que Francisco Camps seria el candidat a les autonòmiques de 2003. Olivas quedava, per tant, com a president de transició encarregat de garantir una successió sense sobresalts, encara que tampoc quedaria al marge dels tribunals.
Camps va guanyar les eleccions i va governar fins a 2011, quan va dimitir enmig del cas de la Gürtel, en el qual posteriorment va ser declarat no culpable. Altres procediments judicials tampoc van comportar condemnes per a ell, encara que nombrosos càrrecs vinculats als seus governs sí que van acabar condemnats. Però l’absència de condemna penal no esborra la responsabilitat política d’una etapa marcada també per l’accident de Metrovalencia de 2006, en què van morir 43 persones i 47 van resultar ferides. La gestió posterior del Consell, la deficient investigació inicial, la falta d’assumpció de responsabilitats i, especialment, el tracte dispensat durant anys a les víctimes i les seues famílies constitueixen una de les pàgines més doloroses d’aquell govern. Una etapa associada, a més, a grans esdeveniments, projectes de dubtosa rendibilitat i un extraordinari endeutament.
Carlos Mazón va arribar a la Presidència en 2023 reivindicant reiteradament la figura de Zaplana, condemnat a presó posteriorment pel cas Erial. Mazón va dimitir en 2025 després de més d’un any de pressió per la gestió de la dana del 29 d’octubre de 2024, que va causar 237 morts i va provocar una de les majors tragèdies viscudes al territori valencià.
El seu successor, Juanfran Pérez Llorca, amic personal de Mazón i persona del seu cercle de confiança, tampoc va arribar al Palau després d’unes eleccions. Va ser el candidat proposat i acceptat pel PP per completar la legislatura i investit gràcies al suport de Vox. Una altra vegada, un president de transició per garantir la continuïtat d’un govern i d’un partit profundament desgastats.
Les circumstàncies no són les mateixes. Ni Olivas és Pérez Llorca, ni Camps és Mazón, ni les causes que van determinar les respectives dimissions són equiparables. La semblança està en una determinada manera de gestionar les crisis, substituint a qui ja no pot continuar sense que això implique revisar pràctiques, assumir responsabilitats o iniciar una regeneració real.
En el cas de Pérez Llorca existeix, a més, una circumstància difícil d’obviar. Després d’accedir a la Presidència, ha permés que Mazón mantinga l’acta de diputat i, amb ella, el consegüent aforament, així com les prerrogatives previstes per als expresidents. Tot això pot ajustar-se a la legalitat, però la legalitat constitueix tan sols el mínim exigible a qualsevol responsable públic, no necessàriament la mesura de la seua dignitat política ni de la seua exemplaritat. Confondre legalitat amb exemplaritat és una manera massa còmoda d’eludir responsabilitats.
Quan podria pensar-se que aquella etapa iniciada fa més de dues dècades havia quedat enrere, Francisco Camps anuncia la seua intenció de tornar. Aspira novament a liderar el PP valencià i a presentar-se a la Presidència de la Generalitat. Mentrestant, Pérez Llorca tampoc té garantida la candidatura i Vox manté una capacitat d’influència evident sobre un PP que necessita els seus vots. El cercle sembla voler tancar-se sobre si mateix.
El problema no és que algú pretenga tornar a la política ni que un partit decidisca recuperar antics dirigents. La qüestió és què significa políticament eixe retorn i quina renovació pot oferir-se quan el futur torna a construir-se amb protagonistes d’un passat del qual, precisament, s’hauria d’haver aprés.
Els presidents passen, però les conseqüències de les seues decisions romanen. Queden el deute, les infraestructures inútils, les mentides contínues, el deteriorament institucional, la mediocritat de determinades decisions, el dolor de les tragèdies mal gestionades i la sensació que les responsabilitats polítiques es dilueixen amb massa facilitat. Mentre els seus protagonistes abandonen els càrrecs, tornen a la política o mantenen privilegis, és la ciutadania qui acaba assumint durant anys les conseqüències de decisions que mai va prendre.
La Presidència de la Generalitat no pot convertir-se en una peça que els partits mouen per resoldre crisis internes, protegir equilibris, premiar fidelitats o garantir transicions. La Generalitat no pertany als partits que circumstancialment la governen. Pertany al poble valencià.
Ciutadania que durant massa anys ha hagut de veure com el nom de la Comunitat Valenciana apareixia vinculat a corrupció, malbaratament, escàndols, dimissions i gestions difícilment defensables.
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