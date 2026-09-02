Septiembre marca el reinicio: vuelven las aulas, el trabajo y la rutina. Para mí también recuerda el 11 de septiembre y la muerte de Salvador Allende, cuyo legado debe alertarnos frente a la extrema derecha, representada hoy por el PP y Vox, más preocupados por proteger a quienes más tienen que por gobernar para toda la ciudadanía.

Esta semana, el túnel carpiano de mi mano derecha me impidió entregar el artículo a tiempo. Recuperada, vuelvo a reclamar que se agilicen las prestaciones de dependencia. No puede haber esperas de dos años cuando está en juego la vida.

Una persona cercana, en fase terminal, murió sin recibir respuesta de la Administración. Es indignante. La dependencia garantiza dignidad, apoyo, empleo y un verdadero Estado del bienestar.

Dedico estas palabras a su memoria y a quienes seguimos luchando por una vida digna. Allende y el socialismo que me inculcó mi amiga María Elena nunca habrían permitido este abandono. Algún día se abrirán las grandes alamedas y construiremos una sociedad justa para todas las personas.