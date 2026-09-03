Cambio de imagen

La sintonía del Telediario ha servido de banda sonora para quienes peinamos canas. Es verdad que apenas hemos percibido los cambios que se acometían, pero sin darnos cuenta desde que veíamos esa bola del mundo en blanco y negro que giraba sobre sí misma hasta las cabeceras digitales que se incorporaron a principios de siglo nuestras vidas han caminado en paralelo a dichas imágenes y sintonías.

TVE ha vuelto a modificar la imagen corporativa de sus informativos. Al frente de los mismos sigue el mismo equipo. Álex Barreiro y Mireia Alzuria continuarán al frente del Telediario Matinal; Alejandra Herranz, del Telediario 1; Pepa Bueno en el Telediario 2, y Marc Sala y Lourdes Maldonado en los Telediarios del fin de semana. Además, Lourdes Maldonado seguirá conduciendo ‘Informe Semanal’. Pero la nueva imagen va a permitir que la audiencia identifique de forma inmediata que se encuentran ante Informativos RTVE, independientemente de si acceden a la información a través de los Telediarios, el Canal 24 horas o los Centros Territoriales. El azul y el rojo dejan de ser territorios exclusivos, ampliando las posibilidades de combinación y expresión visual.

Desde hace un tiempo todos hemos sido testigos de los cambios experimentados en el lenguaje audiovisual a la hora de anunciar los próximos programas de las cadenas. Las imágenes de las promos aparecen y desaparecen, ocupando gran parte de la pantalla, saliendo de los cuatro encuadres de la misma. Sin recato. Sirviendo de verdadero cebo para lo que ha de venir.

De este mismo modo, los elementos gráficos de los nuevos informativos podrán entrar desde distintos puntos de la pantalla, también desde la parte superior, para construir una puesta en escena más dinámica y contemporánea. Los fondos virtuales se mezclarán con los físicos. Nosotros cambiamos; la televisión también.