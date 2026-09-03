El caso judicial completo de la discoteca Tambora: ¿por qué la jueza ha autorizado su reapertura?

Uno de los acontecimientos jurídicos y sociales más famosos del verano de 2026 en la ciudad de Alicante es el relativo a la discoteca Tambora, situada en el mismo recinto y perteneciente al mismo grupo empresarial que otra de los locales más frecuentados por los alicantinos, como es Magma. Situado en el barrio de la Albufereta, el nuevo club abrió sus puertas en el mes de julio de 2025 como un recinto al aire libre previsto especialmente para la época estival, pero sus reveses judiciales y administrativos no tardaron en llegar, haciéndose eco en la prensa y opinión pública alicantina.

El primer revés de Tambora: verano de 2025

Con el objetivo de analizar este caso en orden cronológico, la primera circunstancia a destacar es la relacionada con el hecho de que la Policía Local de Alicante acudió, durante las primeras semanas de vida de la nueva discoteca en julio de 2025, al local para inspeccionar si cumplía con la normativa pertinente tras varias quejas vecinales y para cumplir su deber de inspección. En su expediente, además de las reclamaciones de los vecinos, los agentes que acudieron a Tambora comprobaron que no existía la autorización para eventos musicales al aire libre, además de reflejar la existencia de obras sin licencia y de instalaciones de restauración no permitidas, entre otros.

Más allá de todo lo anterior, y pese a las críticas por parte de la oposición, el Ayuntamiento de Alicante no decretó el cierre de la discoteca hasta el mes de septiembre, habiendo transcurrido casi dos meses desde que se constataron las irregularidades por parte de la Policía. Sin embargo, ¿cómo pudo la discoteca volver a abrir sus puertas en el verano de 2026?

La clave jurídica de la reapertura de Tambora en el verano de 2026

La clave radica en la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos, que regula, en términos generales, las licencias y permisos necesarios para abrir una discoteca en la Comunidad Valenciana. La estrategia que siguió Tambora consistió en acogerse a su artículo 9, en el que se establece que “para desarrollar cualquiera de las actividades contempladas en el ámbito de aplicación de la presente ley será necesaria la presentación, ante el ayuntamiento del municipio de que se trate, de una declaración responsable (…) y manifieste, bajo su exclusiva responsabilidad, que se cumple con todos los requisitos técnicos y administrativos previstos en la normativa vigente para proceder a la apertura del local”.

Es decir, desde la titularidad del local se argumenta que, a tenor del mencionado artículo 9, en abril de 2026 se realizó la pertinente declaración responsable, por lo que Tambora podría volver a abrir sus puertas en el verano de 2026, como así acabó sucediendo. Sin embargo, el ayuntamiento de Alicante decretó el cierre de la discoteca el pasado 22 de julio aludiendo precisamente a que el local no cumplía con las medidas necesarias establecidas en la legislación aplicable.

El cierre de Tambora por parte del Ayuntamiento de Alicante

Pese a todo lo anterior, la decisión del consistorio se basó en argumentar que la declaración responsable que alegaba la discoteca pierde su eficacia al comprobarse que no se cumplía con la normativa establecida debido a que, entre otros, (i) no existía licencia urbanística ni ambiental que legalizase las obras de acondicionamiento del recinto, (ii) no se cumplían los requisitos de seguridad mínimos para la afluencia prevista en espacios abiertos, (iii) se podrían producir atropellos masivos en la entrada, en la carretera de la avenida de las Torres de la Huerta y, entre otros, (iv) no existía la licencia necesaria para el desarrollo de la actividad de ocio.

Todas la regulación y licencias pertinentes se basan, principalmente, en dos marcos normativos específicos de la Comunidad Valenciana, que son los siguientes:

- Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos: se establecen las condiciones de seguridad y salubridad, los procedimientos de apertura, las normas de funcionamiento de locales y actividades recreativas en la región y las licencias pertinentes.

- Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje: entre otras cosas, regula la viabilidad del suelo, el control de las obras y los requisitos técnicos del espacio físico antes de que la actividad pueda ser autorizada a tenor de la Ley 14/2010.

En resumen, la clave radica en que la declaración responsable del artículo 9 de la Ley 14/2010 solo es válida en el caso de que se cumplan “con todos los requisitos técnicos y administrativos previstos en la normativa vigente para proceder a la apertura del local”, y por esta razón el Ayuntamiento de Alicante niega la validez de la declaración responsable de Tambora, porque argumenta que no se cumple con la normativa autonómica relacionada con la seguridad, licencia de obras, licencia ambiental, etc.

La medida cautelar de la jueza: Tambora puede reabrir

Ante el cierre y posterior precinto de la discoteca Tambora, los dueños de la misma presentaron un recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Alicante, cuya sección cuarta, comandada por la magistrada Carmen Marced Cañete, aceptó la petición de medidas cautelares demandadas por la parte actora y ordenó la retirada del precinto y la autorización para reabrir.

Los argumentos de la jueza se basaban en que el consistorio no dictó ninguna resolución en la que anulara la declaración responsable de la discoteca, por lo que seguía vigente, que no existe peligro para la seguridad ciudadana tras la presentación de informes favorables y que, entre otros, no se había producido la incoación de ningún expediente sancionador previo al dictado de la orden de cierre, por lo que el local podría seguir abierto perfectamente, siendo esto último un asunto espinoso para el Ayuntamiento alicantino.

El choque entre administraciones en torno al procedimiento sancionador

La no incoación de un procedimiento sancionador ha sido uno de los asuntos jurídicos más relevantes de esta historia, ya que el artículo 43 de la ya mencionada Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos, establece que tras la clausura de un local “estas medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del preceptivo procedimiento sancionador, que deberá efectuarse en el plazo de quince días desde su adopción”, circunstancia que nunca se llevó a término en dicho plazo.

Desde el Ayuntamiento de Alicante se argumenta que, a tenor del artículo 52 de la ley, se considera como infracción muy grave “la realización de espectáculos públicos, actividades recreativas o actividades socioculturales sin las preceptivas licencias o autorizaciones cuando se deriven situaciones de grave riesgo para las personas o bienes”, y en el artículo 56 se deja claro que para todas aquellas infracciones que no sean leves, es la administración autonómica la que tiene competencia sancionadora, circunstancia que, a tenor de la ley, es cierta.

Por dicha razón, el Ayuntamiento de Alicante ha trasladado toda la documentación del caso a la Conselleria de Emergencias e Interior argumentando su falta de competencia, órgano que por ahora ha decidido no incoar el procedimiento sancionador.

La situación actual del caso Tambora

La situación actual del caso objeto de estudio se podría definir diciendo que la discoteca Tambora podrá seguir abierta hasta que se resuelva el litigio principal, derivado del recurso contencioso-administrativo presentado por el local. Como bien se refleja en la figura jurídica de la medida cautelar, la decisión de la jueza de reabrir Tambora no es el fin del procedimiento judicial en sí, sino una anulación temporal del Decreto de cierre del consistorio hasta que el proceso legal finalice.

Con la aprobación de la medida cautelar se cumplen los tres requisitos de dicha medida, como son el periculum in mora (el perjuicio que le supondría a la discoteca cerrar hasta que llegara la sentencia, aunque fuera favorable), el fumus boni iuris (apariencia de buen derecho, existe fundamento legal aparente por parte de Tambora) y la ponderación de intereses en conflicto (entre la voluntad del ciudadano en contraposición con la de la Administración).

Por su parte, el Ayuntamiento ha anunciado que interpondrá un recurso de apelación contra el auto de la jueza, que deberá resolver el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).