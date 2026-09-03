La derecha mueve la ficha del odio

Como era de esperar las recientes manifestaciones de apoyo a no se sabe muy bien qué en relación con la llegada de inmigrantes a Ceuta hace unas semanas ha vuelto a situar a la derecha y a la ultraderecha española en el mismo cajón de salida para las próximas elecciones generales. Avanzan los meses de legislatura y el Partido Popular se diferencia cada vez menos de Vox por cuanto dicen las mismas frases, pero, sobre todo, ninguno de los dos partidos ha explicado qué harían en el caso de poder formar Gobierno. Se entiende que Vox no sea capaz de explicar su proyecto político dado que la mayor parte de su programa electoral debe ocultarlo si quiere tener oportunidades electorales y, al mismo tiempo, sus dirigentes tienen serias dificultades para enhebrar algún tipo de argumento que no provoque el sonrojo ni vergüenza ajena, pero que la sede de Génova del PP, un partido de Estado, haya perdido hace tiempo cualquier atisbo de nobleza y de hombría de bien, tras haberse instalado en la violencia verbal, el insulto y el botaratismo político, es sin duda una mala noticia para la política española.

Una vez más la derecha española se comporta de manera antipatriótica con los intereses de España. Después de la llegada masiva de personas desde Marruecos que entraron en Ceuta de manera irregular, y una vez que el 95% regresaron a Marruecos de manera voluntaria, queda hacer un listado de las personas que no quieren volver para una vez estudiado caso por caso aplicar la legislación correspondiente. El Partido Popular, incluso Alberto Núñez Feijóo a pesar de su ignorancia en asuntos de Estado, conoce muy bien las leyes de inmigración que deben aplicarse al haber aprobado buena parte de ellas. También conoce el Partido Popular la dificultad de las relaciones con Marruecos, un país con una democracia más que dudosa a pesar de su fachada de sistema bicameral, que no ha dudado en el registro histórico con utilizar la inmigración como medio de protesta contra resoluciones de la Unión Europea en materia de agricultura o pesca o por cualquier decisión política del Gobierno español que no guste al rey Mohamed VI.

Es evidente que detrás de la entrada masiva a Ceuta está Marruecos y su servicio de inteligencia. El Gobierno español, como si hubiese estado presidido por el Partido Popular, ha hecho lo mejor: tratar la situación con calma y paciencia y reconducir los problemas de convivencia que se han producido en Ceuta. Sería muy útil que Feijóo, en algún momento, exprese alguna idea, aunque sólo sea una, sobre qué haría él en todas esas grandes catástrofes que ocurren según él a diario como consecuencia de la gestión del Gobierno. A su silencio, ya de por sí peligroso para la democracia española, me refiero a que si es posible que un candidato a presidir un país no haya explicado ni por asomo qué haría él en caso de gobernar, se añade el inquietante futuro de la democracia española con la ultraderecha instalada en varios ministerios e incluso ocupando la vicepresidencia del Gobierno. Los candidatos de Vox son un batiburrillo de rebotados del ámbito empresarial, de otros partidos políticos o de asociaciones fascistas revisionarias de la dictadura franquista.

Muy común en las manifestaciones que se producen en España es el tufo fascista y nazi de sus cabeceras. El brazo en alto, el saludo nazi, se ha convertido en algo habitual en todas las manifestaciones que se celebran en España contra el Gobierno y de manera especial contra Pedro Sánchez. No sé si el Partido Popular es consciente de la degradación de la convivencia que está extendiendo por España como consecuencia de su lenguaje tabernario basado en el insulto y en la repetición de frases sin ninguna crítica real. La oposición política debe realizarse con rigor pero sobre todo con educación y un mínimo de inteligencia y sobre todo no ir de la mano de bandas de fascistas.

Especial referencia hay que hacer al acoso y violencia sufrida por los reporteros de TVE que informaron para la televisión pública en varias de las manifestaciones celebradas en ciudades de toda España. Manifestaciones que no se llevaron a cabo para defender Ceuta sino para, una vez más, insultar al presidente del Gobierno y hacer partícipe de su rabia por la existencia de la democracia en España. Los grupos de ultraderecha saben bien que el primer paso para llegar al poder es la dominación de los medios de comunicación y para ello no hay mejor manera que echar de las calles a los periodistas. Fue lo primero que hizo el nazismo cuando llegó al poder: eliminar la prensa libre. Si el Partido Popular cree que la violencia de la extrema derecha terminará cuando logre formar Gobierno se equivoca por completo. La serpiente del fascismo, como advirtió Albert Camus (La peste, 1947) nunca desaparece. Solo se esconde a la espera de la menor oportunidad para regresar a la vida pública.

Una vez más los demócratas tenemos que defender la democracia y la libertad frente a aquellos que aprovechan la menor oportunidad para expandir sus ideas de odio.