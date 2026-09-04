Los «Amigos del Villalobos» vuelven en septiembre

Un año más, los «Amigos del Villalobos» se fueron de vacaciones fieles a su peculiar calendario anual, y el día 24 de junio, día de San Juan, cerraron su agenda y hasta septiembre. Este ha sido un buen año, con nuestros tradicionales almuerzos en el Parque Deportivo, y la presencia de nuestros compañeros e invitados. Conviene recordar que los «Amigos del Villalobos» nacen con el interés altruista de ayudar al entonces «Bar Villalobos» del carrer Empedrat, y al amparo de tan tradicional techo se vivieron jornadas inolvidables, que dieron forma a lo que es actualmente este buen e importante grupo de amigos.

En un momento determinado se planteó aprovechar nuestras reuniones para homenajear a personas relacionadas con Elche, que han hecho o hacen mucho por nuestra ciudad, pero están fuera de los «circuitos» de reconocimientos oficiales y «oficiosos», que suelen ser algo «gregarios», y de ahí la idea de que cada miércoles, a esas personas, distinguidas, perseverantes, buenos profesionales, con amplio sentido del altruismo, dedicación a nuestro pueblo y grandes conocimientos en sus respectivas materias, entregarles nuestro particular reproducción del bocadillo del Villalobos, como un pequeño reconocimiento social por este buen grupo de amigos.

«Los amigos del Villalobos» no tienen sede social cedida por ninguna institución o administración, no reciben subvenciones de ningún tipo, ni otro tipo de prebenda, y eso les hace libres, libres de homenajear a quien consideran oportuno, sin imposición ni orientación alguna, pues no la aceptarían, incluso en su relación con «la política» se hace por igual, solamente cuando están próximas las elecciones, cada cuatro años, se asignan unos días a cada uno de los grupos políticos por si quieren asistir, pero a todos.

Eso no quita que si alguno destaca en lo social sea invitado a explicar sus éxitos durante nuestros años naturales, como así ha ocurrido, pues «Los amigos del Villalobos» hacen gala de una manifiesta independencia, que también la da el estar entrados en años, y es que en ese selecto grupo, el que menos ya tiene la tarjeta dorada desde hace mucho tiempo. Ahí se acumulan decenas de años, mejor dicho, miles de años, sumando todos los parciales, de intensa humanidad, experiencia, práctica de vida, e incluso supervivencia que solo se puede tener por la edad, aunque los jóvenes piensen lo contrario, ya verán con los años que no estaban en lo cierto, el tiempo pone a cada uno en su lugar.

Y sí que es cierto que la sociedad, la política y la dinámica en que vivimos, no sabe aprovechar ese caudal de conocimientos, de experiencia y sabiduría que desborda por todos lados; de otra manera quizá mejor nos iría a todos. Prueba de la intensa labor que desarrolla este grupo de amigos es el resumen de invitados que este año hemos tenido, de todos los ámbitos y sectores sociales, religiosos, culturales, artísticos, universitarios, deportivos, medios de comunicación, empresariales, profesionales, etc. Pasamos a resumir brevemente los invitados de nuestro pasado «curso académico».

Este año hemos recibido, del mundo del deporte, a Zoilo Martín de la Sierra, también compañero de nuestro grupo y excelente cantor del Misteri; Francisco Bonet Serrano, internacional de fútbol, y Tomás Soler Brufal, jugador de baloncesto; del mundo de la espiritualidad y la religión, José Antonio Valero Pérez, sacerdote, antiguo vicario, e hijo adoptivo de Elche, gran amigo, y José Tomas Marco, sacerdote, actualmente responsable de la iglesia del Salvador de Elche, buen conocedor de nuestra ciudad; del mundo del arte a Juan Tomás Lloret Reig, con gran proyección artística, autor de notables obras en hierro ubicadas en nuestra ciudad y a Dulce Quesada Magro, gran artista de nuestra ciudad, autora del abanico de este año del Misteri, y con gran proyección exterior; del mundo de la literatura a José Antonio Corrales Ponce de León, escritor, sobre todo de novela policial y de misterio, responsable de la Policía Local de Elche, gran profesional; del mundo empresarial ilicitano a Ismael Quesada Magro, hijo de nuestro compañero, también empresario, Ismael Quesada Chinchilla; a José Quiles Navarro, empresario del calzado, con su marca, la famosa Kelme; Jaime Carbonell Agulló y Francis Carbonell Guilló, empresarios, de la marca Wonders, de calzado; Rafael Bernabéu Moya, hijo predilecto de Elche, y sus hijos, Rafael Bernabéu Esclapez, empresario, y Ambrosio Bernabéu Esclapez, reputado odontólogo de nuestra ciudad; Juan Perán Ramos y sus hijos Juanma Perán Bazán y Rosana Perán Bazán, empresarios del calzado, Juan es hijo adoptivo de Elche, y sus hijos han seguido la senda empresarial que abrió su padre, y un homenaje póstumo a Diego Quiles Navarro fundador de Kelme y gran aficionado al fútbol y a su Elche CF, donde fue presidente; del mundo del Misteri d´Elx, Pepe Soto Vicente y su nieto Pablo Mena Soto. Pepe, eterno miembro de la «judiada», que portaba la cruz procesional; Maribel Fernández Alacid y Adela Piñol, nuestras entrañables y queridas sastresas; del mundo de la banca, Serxio Martínez, director de CajaMar, Rural Caja, en Elche, gallego venido a Elche, como muchos.

Del mundo de la Medicina, Paco García López, eminente urólogo y gran aficionado a la música; Jesús Rueda Cuenca, prestigioso médico y director de la revista «Festa d’Elig»; Ramón Navarro Gómez y Rafael Carrasco, médicos, Ramón anterior director del Hospital del Vinalopó, y Rafael actual gerente; Conrado Shun, prestigioso médico venido de tierras muy lejanas, que se asentó en Elche; Pepo Nieto, médico muy querido, perteneciente a «los Amigos del arroz con costra», con una muy larga trayectoria profesional; Andrés Navarro Ruiz, gerente; Carlos Jeremías Martínez Pastor, director médico, y Luis Pardo Cuevas, subdirector Médico, médicos y actuales responsables de nuestro querido Hospital General de Elche; del mundo de la universidad, Álvaro Antón Antón, vicerrector del CEU, persona muy integrada en la sociedad ilicitana; Francisco Escudero Galante, nuestro director de la UNED, y María Teresa Pérez Vázquez, médico, eterna imagen de la UMH en Elche, donde ha dejado una impronta difícil de superar, muy querida por todos; del mundo de la política, Francisco Vives Rodríguez, alcalde del Distrito 1º de Elche, entrañable amigo dedicado por y para su ciudad, y Loli Serna Serrano, concejala, pero principalmente, mujer preocupada por el servicio a los demás; del mundo de la cultura, Mariano Tarí Serrano y Josué Cerdán, máximos exponentes de la defensa de la figura de nuestro ilustre Jorge Juan en Elche; Rafael Martínez, nuestro director del Museo del Pusol que realiza una gran labor en beneficio de la recuperación del patrimonio ilicitano; Carmina Verdú Cano y Martina Martínez López , nuestras «custodias» del patrimonio documental y archivístico de Elche; Emilio Soler Pascual, anteriormente director general de Cultura; del mundo de los medios de comunicación, Joan Garrigós Piecho y Cristina Medina Agulló, presidente y directora adjunta de nuestra querida Radio Elche; del mundo militar, José María Moreno, nuestro querido «Comandante» Moreno, que fue director de la residencia Jorge Juan, y que recientemente perdió a su querida esposa Teresa.

Hace pocas fechas ha hecho donación de una importante colección fotográfica al Museo del Pusol; del mundo de las organizaciones solidarias, Gorka Chazarra y Antonio Luis Martínez Pujalte, de Conciénciate; Jaime Pascual Torremocha, director de Caritas; del mundo de las asociaciones y las sociedades de «amigos del país», Salvador Castaño, de «los Amigos del arroz con costra»; del mundo de la música, Manuel Ramos Aznar, anteriormente mestre de Capella y afamado director; del mundo del derecho, Alejandro Soler Leguey, hijo de Tomas Soler Brufal; del mundo de la sociedad ilicitana, Paco López, anteriormente presidente del Cristo de Zalamea y persona muy querida en Elche; y uno muy emotivo y especial para nosotros, ya metidos en años, y que es novedad de este curso, el homenaje a nuestras mujeres, Trinidad Agulló y su esposo nuestro compañero Rafael Prats, Teresa Pastor García y su esposo José García Gomis, Carmen Vellerino Selva y su esposo Paco García Murcia. A todos gracias por su inestimable asistencia a la invitación y su muy instructiva participación.

Los «amigos del Villalobos» afrontan el nuevo curso, con año electoral, con mucha ilusión, y además del motivador reencuentro septembrino con los compañeros, tenemos nuestros nuevos invitados en cartera. El primero será el nuevo presidente ejecutivo de la Junta Rectora del Patronato del Misteri d´Elx, José Manuel Sabuco; también tenemos un reto, el incorporar a más mujeres a nuestro grupo, y todo esto y más, hace que el venidero año prometa ser tan bueno como los pasados, lo auguro yo, y si no ustedes ya nos dirán: «tempus inexorabiliter transit».