Buscando el equilibrio

Cuando el mundo de les Fogueres se encontraba en periodo vacacional, y en esos días las comisiones se apresuraban a cerrar sus respectivos ejercicios económicos, una noticia sacudió su nervio interno. Una novedad, un nuevo giro, no por necesario menos inesperado.

En la reunión celebrada la tarde del 11 de agosto, la concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda, anunciaba un importante giro de guion, ante los excesos registrados de manera especial en la pasada cita de junio, pero que se venían reiterando de manera creciente desde el retorno de nuestras fiestas oficiales en 2022, tras el paréntesis de la pandemia. Unos excesos vinculados a la proliferación de recintos y racós jóvenes, que han tenido su foco principal en un centro como el de Alicante, más limitado de lo que pudiera parecer a primera vista. Todo ello hasta el punto de provocar no solo una, por momentos asfixiante, sensación de agobio en numerosas calles y, por las noches, ocasionar no pocos desmanes incívicos, suscitando una enorme cantidad de quejas entre los vecinos de la zona, sino también una controversia extendida entre el conjunto del mundo festero alicantino.

De entrada, hay que valorar la valentía y, sobre todo, el sentido de la oportunidad del equipo de gobierno de Luis Barcala a la hora de poner en práctica estas medidas, también solicitadas por otros grupos políticos de nuestro Consistorio, al anunciarse cuando los elementos del próximo ejercicio aún no se encuentran contratados. De cara a 2027, cada comisión actuará en función de sus posibilidades, como siempre. Y, lo que es más importante, todas van a comenzar desde un similar punto de partida: intentando devolver a nuestras fiestas ese carácter descentralizado que las definió durante décadas. Nadie duda de que el centro es siempre el escaparate de cualquier celebración de relieve, pero Alicante se caracterizó durante mucho tiempo por esa extensión de su radio de acción hacia sus más diversos barrios.

No era sostenible ni razonable mantener esa creciente proliferación de recintos, casi asfixiante diría yo en algunos casos, establecidos al margen de la tradición festera, que en los últimos años fueron adueñándose de las principales calles alicantinas, hasta el punto de adulterar por completo la fisonomía de nuestras celebraciones, generando un grito colectivo y mayoritario de rechazo.

Es cierto que algunas comisiones se beneficiaban de una serie de ventajas que, en algunos casos, ha permitido elevar el nivel de sus respectivas hogueras. Sin embargo, en ocasiones no queda más remedio que saber renunciar a ellas cuando el equilibrio general de la Fiesta se resiente. Cuando el centro de Alicante se convirtió, en no pocas zonas, en algo irrespirable. Cuando sus propios vecinos se quejaban de manera generalizada de una irrupción en la fiesta que en modo alguno representa los valores de nuestras casi centenarias hogueras.

La racionalidad se ha impuesto, en tiempo y forma. Se trata de regresar al panorama vivido hace más o menos una década. De poder volver a caminar con cierta holgura por el corazón de la ciudad. De intentar evitar excesos en unas fiestas como las nuestras, tan proclives a ellos. El intento está plasmado, como antes señalaba, en tiempo y forma. Qué duda cabe de que restan necesarios perfiles por delimitar. Valorar las condiciones de esos seis racós a instalar y acertar en sus diferentes ubicaciones en la ciudad. Que se instalen en lugares oportunamente delimitados y despejados, y que con celeridad se pueda conocer y concretar el montante económico que esta derivación en el ocio festero va a beneficiar a las comisiones, y que tanto preocupa. Pero, lo importante en estas fechas era actuar en beneficio de todos. Y eso se ha hecho. En beneficio de la ciudad. Y eso también se ha hecho.