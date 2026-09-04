Las exigencias de alto rendimiento

Es cierto que ahora, en el mes de septiembre, comienza lo que podemos entender como un “nuevo año”, porque la realidad nos lleva a considerar que, transcurrido el periodo vacacional de verano, empieza una nueva etapa dentro de cada año, y en la que se asumen retos nuevos, la necesidad de conseguir aspiraciones no conseguidas hasta la fecha, y de mejorar personalmente en todos los aspectos, tanto desde el punto de vista laboral como familiar, y, esencialmente, ser mejor persona.

Todo esto son siempre expectativas y esperanzas que se tienen cuando se comienza el mes de septiembre en aras a intentar conseguir objetivos que alcanzar. Lo que ocurre es que para ello hay que poner siempre los medios y los instrumentos que sean necesarios y hábiles para poder alcanzar esas metas que se tienen.

En este sentido, cuando hablamos de trabajo y de progreso profesional y personal resulta evidente que estos objetivos no se consiguen sin más; es decir, sin poner todos los medios a nuestro alcance para ello, ya que los avances profesionales se consiguen con esfuerzo, dedicación, sacrificio y disciplina. Conceptos que deberían trasladarse a nuestra juventud. Y ello, por cuanto debemos considerar el mensaje que se debe trasladar de estas características que acabamos de citar, sobre todo a esta juventud que está empezando a labrarse un futuro, y que muchos de ellos se encuentran en la escuela y en la Universidad.

Sin embargo, parece que el mensaje que reina en el ambiente es absolutamente distinto en la actualidad, en donde parece que priman otros factores distintos a la mejora en la formación, en el aprendizaje, en esforzarse para ser un mejor profesional con una buena preparación personal que solo se consigue con ese esfuerzo en asistir a hacer cursos de formación, y en adquirir los mayores conocimientos posibles para estar en condiciones de realizar una actividad laboral con un gran margen de competitividad basado, precisamente, en el tiempo que se ha dedicado al aprendizaje y adquirir el mayor número de información posible acerca del trabajo que se está realizando, o se va a realizar.

De esta manera, cuando se comprueba que una persona llega a altas metas en su actividad laboral, esto no se consigue por un golpe de fortuna, sino porque existe siempre una compensación ante este esfuerzo que realizan algunas personas por ser mejores profesionales, dedicando mucho tiempo a seguir aprendiendo todos los días y esforzándose por ser mejores personas y mejores profesionales.

Así, cuando comprobamos que un deportista de élite llega a altas metas, esto nunca se consigue por la suerte sino por el esfuerzo. Y ello, por entenderse que el conocido lema de la “cultura del esfuerzo” es una línea de pensamiento que se debe grabar con fuego en el cerebro de cada uno de los ciudadanos para intentar cambiar la “cultura del regalo de una actividad laboral” conseguida sin esfuerzo por la idea de que el objetivo no solamente es conseguir un puesto de trabajo, sino mantenerlo y seguir mejorando cada día para hacer mejor esa actividad laboral, no solo para mantener el puesto de trabajo, sino para seguir ascendiendo en la propia empresa, o centro de trabajo donde se realiza esta actividad laboral.

Muchos son los empresarios que he escuchado que se quejan del poco esfuerzo que realizan algunas personas en su actividad laboral cuando les han dado la oportunidad de acceder a un puesto de trabajo y de demostrar la capacidad que tienen para devolver la confianza que se ha depositado en ellos. Pero, sin embargo, son muchos los que desatienden estas oportunidades y buscan cualquier fórmula o método para no depositar el 100 % de sus posibilidades a la hora de trabajar y hacerlo sin considerar que es absolutamente necesario que realicen su actividad de forma óptima para que el rendimiento de todos los que trabajan en esa empresa o la Administración, sea el mayor posible, tanto en beneficio del propio centro de trabajo y sus resultados, como de las personas que reciben el servicio que se presta en los mismos.

Por ello, cada persona que realiza una actividad laboral debe ponerse como objetivo poner encima de la mesa todo su esfuerzo, conocimiento y capacidades para realizar en la forma más óptima posible su trabajo, porque cuando se desempeñan estos hay que ponerse como objetivo realizarlo con el mayor rendimiento que sea posible, y para que esto sea una realidad es necesario el máximo esfuerzo para demostrarse a sí mismo y a la persona para la que se trabaja que fue un acierto incorporarlo a su puesto de trabajo por el alto rendimiento, responsabilidad y profesionalidad con el que lo desempeñan. Y esto, al final, será bueno para la persona, para el centro donde trabaja, para quien recibe el servicio y para la sociedad.