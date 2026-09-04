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Matías Vallés

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Sánchez no descarta que los tuits de Óscar Puente desataran la entrada masiva en Ceuta

El periodista Matías Vallés, adjunto a la dirección de Diario de Mallorca, realiza cada semana un análisis irónico de la actualidad. En esta entrega centra su videoanálisis en la comparecencia en el Congreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para explicar la gestión sobre la crisis migratoria en Ceuta.

La única novedad de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso sobre Ceuta establece que España está gobernada por las redes sociales. Además de Facebook y TikTok, el presidente del Gobierno no descarta que los vibrantes tuits de Óscar Puente hayan sido determinantes para desatar la entrada masiva en suelo español.