Trump socava la democracia

Hace tiempo que me propuse escribir sólo lo inevitable sobre Tump sabiendo que es un especialista en reclamar la atención de los focos. Pero siendo el hombre más poderoso del mundo es difícil eludirlo. The New York Times me ha brindado el pasado día 20 una ocasión memorable para hacer un repaso de su gestión en estos dos años. El Consejo Editorial del periódico neoyorquino ha publicado un editorial titulado “La injerencia de Trump en las elecciones socava nuestra democracia”.

El consejo editorial del New York Times está haciendo un seguimiento de 12 categorías de erosión democrática en Estados Unidos, basándose en patrones históricos y entrevistas con expertos. Nuestro índice sitúa a Estados Unidos en una escala del 0 al 10 para cada categoría. El cero representa a Estados Unidos antes de que el Sr. Trump comenzara su segundo mandato: sin duda, no era perfecto, pero seguía siendo una democracia sólida. El diez representa la situación en una verdadera autocracia, como China, Irán y Rusia.

El índice de autocracia identifica 12 señales clave de cómo un gobierno debilita la democracia para volverse autoritario. Estos indicadores muestran el paso gradual de un sistema libre a uno controlado por el poder ejecutivo. Las 12 categorías y sus puntuaciones son:

1.-Manipular la ley: cambiar las reglas legales para quedarse en el poder: 3.

2.-Reprimir la libertad: castigar la libre expresión y las protestas: 4.

3.-Persecución de opositores políticos: 5.

4.-Eludir la legislatura: 5.

5.-Utilizar al ejército en casa: 2.

6.-Desafiando a los tribunales: 2.

7.-Declarar emergencias falsas: 5.

8.-Vilipendiar a los grupos marginados: 6.

9.-Información de control: 2.

10.-Intentando tomar el control de las universidades: 2.

11.-Crear un culto a la personalidad: 6.

12.-Utilizar el poder para beneficio personal: 7.

La máxima puntuación se registra en la categoría 12 de la que ya escribimos en el artículo “Ejemplos de corrupción presidencial” el día 4 del mes pasado. La media de los 12 indicadores es 4, en media legislatura habría recorrido la mitad del camino para convertirse en una verdadera autocracia.

En el apartado de persecución de opositores políticos (5) la administración Trump en 2025 indultó a miles de alborotadores del Capitolio. Investigó al general Mark Milley, un crítico del Sr. Trump. Despidieron a los funcionarios que investigaron las acciones del Sr. Trump el 6 de enero de 2021. Emitió órdenes ejecutivas para castigar a los bufetes de abogados que representaban a sus críticos. Investigaron a Miles Taylor, un exfuncionario crítico del Sr. Trump. Aliados indultados, entre ellos uno que malversó fondos de un monumento conmemorativo a la policía. Se investigó a Chris Krebs, un funcionario que validó la integridad de las elecciones de 2020. Acusó a Barack Obama de traición en relación con la campaña presidencial de 2016. Revocaron la protección del Servicio Secreto para Kamala Harris y otras personas. Se logró la imputación de la fiscal general de Nueva York, Letitia James. Indultó al expresidente de Honduras, previamente condenado por narcotráfico.

En 2026 se investigó a los funcionarios de la Reserva Federal que no redujeron rápidamente las tasas de interés. Anthropic fue sancionada por negarse a dar acceso completo a su tecnología de IA al Pentágono. Supervisó una industria de indultos de facto abierta a partidarios adinerados. Se investigó a Cassidy Hutchinson, una exasistente que testificó sobre los sucesos del 6 de enero.

Se lograron dos acusaciones formales contra el exdirector del FBI, James Comey. Se investigó a E. Jean Carroll, a quien un jurado civil determinó que el Sr. Trump había agredido. Intentó crear un fondo de 1.800 millones de dólares para pagar a los leales.

Como no se pueden desarrollar todos los indicadores, uno de los mas bajos, “Utilizar al ejército en casa”- un 2 sobre 10- dice que la administración Trump en 2025 despidió a altos funcionarios por falta de lealtad personal al Sr. Trump. Utilizaron la agencia de inmigración como fuerza paramilitar. Desplegaron a la Guardia Nacional para sofocar las protestas en contra de los deseos de las autoridades locales. Convocó a los líderes militares para que escucharan discursos abiertamente políticos. En 2026 intensificó el uso de la fuerza militarizada para llevar a cabo su agenda migratoria.

Para contrastar puede pedirle usted a Google el índice de autocracia 12 indicadores de la erosión democrática y el consiguiente análisis de los 12 indicadores en España. La media está por debajo de 1. Además, dos de los 10 puntos en total se deben a la persistencia de la “Ley Mordaza”. Es curioso.