La vida y "Lo + plus"

Si me preguntasen cuál fue mi programa preferido a lo largo de la historia de la televisión tal vez tendría algún problema, puesto que además de Un, dos, tres hubo varios formatos punteros que merecerían figurar en lo más alto de la lista. Sin embargo, si me atengo al universo de los canales privados, lo tengo muy claro. El mejor fue, sin duda, Lo + plus, emitido entre 1995 y 2005 en el primigenio Canal +.

No es casualidad que el original francés se titulara Nulle part ailleurs, que significa «en ningún otro lugar». Lo visto en aquel programa presentado por Fernando Schwartz, Máximo Pradera y Ana García-Siñeriz, efectivamente, no se había visto en ninguna otra televisión, y desde que bajó la persiana tampoco soportó la comparación con ninguno de los programas que llegaron más tarde.

Lo + plus incluía en sus tres bloques de apenas veinte minutos cada uno, separados por un corte publicitario, una cantidad inmensa de contenido. Ahí radicaba la fórmula de su éxito. Es verdad que cada entrega se articulaba en torno a la entrevista de un invitado. Pero subrepticiamente, Lo + plus era mucho más que un programa con un invitado diario.

A las secciones habituales, que variaron a lo largo del tiempo, como los consejos de Yoshio Murakami, las parodias sobre el Boletín Oficial del Estado o los guiñoles, se sucedían numerosas sorpresas en unos guiones que siempre escondían un conejo más en la chistera.

Al contrario de lo que sucede en mi vida, e imagino que en la de otros, cuando dosificamos aquello que anhelamos disfrutar en nuestro tiempo de ocio con tal de no agotar toda la oferta en un mismo día, en Lo + plus derrocharon siempre tanta imaginación como si cada edición del programa fuese la última.