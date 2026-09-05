El alzhéimer también es cosa de jóvenes

Cada tres segundos se detecta en el mundo un nuevo caso de demencia. Cuando termine de leer este artículo, cientos de personas más habrán iniciado un camino que cambiará no solo sus vidas, sino también las de sus familias.

Hoy, más de 57 millones de personas viven con demencia en el mundo y el alzhéimer es responsable de la mayoría de los casos. Las previsiones apuntan, además, hacia un enorme crecimiento durante las próximas décadas. No hablamos, por tanto, únicamente de una enfermedad. Hablamos de uno de los grandes desafíos sanitarios y sociales de nuestra generación.

Y digo deliberadamente nuestra generación.

Cuando hablamos de alzhéimer tendemos a pensar en nuestros mayores. Parece un asunto lejano para quienes tenemos veinte o treinta años. Sin embargo, en 2050 seremos nosotros quienes sostendremos buena parte de nuestra sociedad: seremos profesionales sanitarios, investigadores, empresarios, responsables públicos y, en muchos casos, cuidadores de nuestros padres y familiares.

Pero hay otra razón todavía más importante para implicarnos desde jóvenes: la salud de nuestro cerebro también se construye desde hoy.

Sabemos cada vez más sobre la relación entre el deterioro cognitivo y factores como la actividad física, la salud cardiovascular, el aislamiento social, el consumo de tabaco o alcohol, la hipertensión o la diabetes. De hecho, las últimas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud señalan que hasta un 45 % del riesgo de demencia está relacionado con factores potencialmente modificables.

Por eso necesitamos hablar menos de resignación y más de prevención, investigación y comunidades que cuidan.

Desde la Cátedra DeCo MICOF-CEU UCH, dedicada al estudio del deterioro cognitivo y en la que desarrollo mi investigación doctoral, trabajamos precisamente en esa dirección: estudiar factores de riesgo y avanzar en la detección precoz, en mi caso desde un recurso sanitario tan próximo a la población como la farmacia comunitaria.

Pero la ciencia, por sí sola, no basta.

Necesitamos una generación que entienda que cuidar también es transformar la sociedad. Jóvenes dispuestos a acompañar a sus mayores, combatir la soledad, participar en asociaciones, investigar, promover hábitos saludables y exigir que el envejecimiento y las demencias ocupen el espacio que merecen en la agenda pública.

En la comarca de la Vega Baja tenemos una oportunidad para demostrarlo.

El próximo 20 de septiembre, desde el Consejo de Salud Comunitaria de la Zona Básica de Rojales, celebraremos la marcha solidaria «Unidos por el Alzheimer», que reunirá a Rojales, Benijófar, San Fulgencio y Formentera del Segura y cuya recaudación se destinará a la Asociación de Familiares y Amigos con Alzheimer de Torrevieja (AFA Torrevieja).

Como joven, farmacéutico y representante de farmacia en este Consejo de Salud, siento un enorme orgullo por poder liderar una iniciativa construida en red entre profesionales, ayuntamientos, asociaciones y ciudadanía.

Porque quizá el alzhéimer se manifieste mayoritariamente cuando envejecemos. Pero la sociedad con la que vamos a afrontarlo tenemos que empezar a construirla cuando somos jóvenes.