─¿Qué te parece lo que está sucediendo en España, JC?

─La situación es regular, Pa. Pero el ataque sobre Ceuta esta esclareciendo muchos asuntos.

─Es una forma ingeniosa de verlo, JC.

─Yo creo que los españoles se han comportado de manera ejemplar. El miércoles hubo manifestaciones en todos los rincones de ese país, y se ha puesto de manifiesto una solidaridad con los ceutíes extraordinaria.

─Pero el Gobierno…

─En efecto, Pa. Ese es el lado negativo de la realidad. La postura del Gobierno solo se puede justificar asumiendo que el presidente Sánchez es un rehén del rey Mohamed VI. Su entreguismo, su actitud arrastrada, la negación de la realidad y los cambios de postura en los asuntos marroquíes solo pueden explicarse con esa premisa, entroncada con una cierta coerción.

─Eso ha dejado retratado al Gobierno, que no ha actuado ni tarde ni bien, sencillamente está siendo engullido por los acontecimientos.

─Así es. Y los españoles lo han percibido. Pero por suerte para ellos, el Estado es mucho más que el Gobierno y desde luego mucho más que un señor que se marcha de vacaciones a costa de los contribuyentes, dejando que un asunto de extraordinaria gravedad se pudra por involución.

─¿A qué te refieres cuando hablas del Estado?

─Quiero resaltar el papel de las instituciones del país, que no han podido ser colonizadas, como pretendía el tal Sánchez. La Audiencia Nacional está investigando, los periódicos han aflorado documentación imprescindible en este caso, desconocida o escondida por el propio Gobierno. El Ejército y las fuerzas de orden están cumpliendo más allá del deber. Los servicios de inteligencia han hecho su trabajo, aunque hayan sido silenciados. Los servicios sanitarios y sociales sobrecargados están luchando contra la masificación y la inconsciencia de sus superiores, léase ministra de Sanidad. La solidaridad de los españoles se expresa cada día en sus opiniones y a sus actos.

─Entonces, ¿aún hay esperanza?

─Desde luego Pa, en las manifestaciones del miércoles salieron cientos de miles de personas a las calles, y muchas otras han expresado sus solidaridad de muchas formas.

─Pero reconocerás conmigo que sorprende que el PSOE se haya puesto de lado, nuevamente.

─La sorpresa es relativa, Pa. El PSOE es otra cosa desde que lo colonizó Sánchez. Se ha convertido en un partido rediseñado a medida de su líder, puesto a su disposición y alejado de aquel partido con vocación de servicio a todo el país. Es evidente que lo que pretende es una refundación del Estado, masacrar a la oposición y garantizarse décadas de gobierno, dejando a un lado la democracia y la voluntad del pueblo expresada en la Constitución del 78, actualmente vigente.

─Pero a mí sigue llamándome la atención que el PSOE comparta espacio político con los partidos extremos y con aquellos que tienen vocación separatista.

─Ese no es el PSOE, Pa. Eso es Sanchismo en estado puro.

─¿Y qué va a pasar ahora?

─Lo veo sin necesidad de mirar en la bola de cristal. Los españoles van a superar esta crisis, como han hecho mil veces antes. Muy pronto van a pasar página de esta etapa ominosa de Sanchismo, que los libros de historia recordarán como otro de sus episodios negros. Y vendrá otro gobierno, sea cuál fuere, que tendrá como primer trabajo descolonizar las instituciones, normalizar la situación política, poner en su sitio a los separatistas, definir bien claramente el papel de España en el concierto internacional, potenciar la figura del Rey Felipe, delimitar las atribuciones del Gobierno de Marruecos frente a lo español y normalizar la vida de un país que, sobre todo, tiene ansia de normalidad, de tener a alguien que le gobierne, que no busque excusas en hacker rusos, mafias extranjeras, confabulaciones ultraderechistas o elementos extraños varios a todos los desastres que le suceden, que sea capaz de asumir responsabilidades y que ponga por encima de todo y de todos un concepto que a día de hoy parece hasta extraño: España.

N. del A.: Hola, soy Dios es un diálogo entre el Padre (Pa), el Dios del Antiguo Testamento: clásico, un punto colérico y vengativo; y JC, el protagonista del Nuevo Testamento: más moderno, tolerante y con un enfoque de la realidad más avanzado. Juntos analizan las situaciones en la Tierra y en especial las de su país favorito: España