Que lo guarde Dios

Al 53 % de los menores de 25 años les trae al pairo las noticias, según datos del Digital News Report España 2026 elaborado por investigadores de la uni de Navarra. Desde antes de la pandemia hasta ahora el desapego ha sido notorio. Buena parte de los imberbes nos aficionábamos a los brotes de actualidad a través del diario que entraba por la puerta de casa. Y, en cuanto la casuística de los acontecimientos entró en ebullición, los barbudos brotaron por generación espontánea y se pusieron a escudriñar por su cuenta en publicaciones más osadas que se atrevían a reflejar entre líneas lo que se cocinaba.

Aquellas fases se convirtieron en ejercicios de introspección que desembocaron en unas ganas locas de cambio y que mostraron a los primeros representantes elegidos después de una eternidad hacia dónde debían reorientar los nuevos tiempos. Casi el 60 % de los chavales utilizan hoy prácticamente en exclusiva las redes sociales a la hora de informarse. Sin embargo, en general recelan de ellas hasta el punto de que solo el 15 % de esos menores confía en las novedades que le son suministradas. Como cacao maravillao no tiene desperdicio.

En torno a la misma hora en que se daba a conocer un informe tan revelador que cualquiera concluye qué, alguien proveniente del siglo anterior llamado ni más ni menos que George Clooney daba una «master class» al respecto desde el foro de su amado Festival de Venecia: «La verdad es que no es el cine el que me preocupa, sino las falsas noticias que generará la IA y cómo podremos discernir cuál es la verdad».

Tanto él como la pareja son hijos de padres que se mancharon las manos en los talleres tipográficos después de entregar sus originales y, como consecuencia de ello y de lo demás, abanderan una fundación desde la que se apoya a gacetilleros que se las ven y desean para sacar cabeza desde las entrañas de una dictadura. «El lugar del periodismo -continuó- está hoy en cuestión. Hay demasiados medios de algunas de las personas más ricas del mundo, como «The Washington Post» o la red «X», y eso es muy preocupante. Pero hay un sitio para el buen periodismo. No es la primera vez que la prensa sufre grandes desafíos y logra salir adelante». Pienso ver su filmografía completa.

Blandiendo el León de Oro honorífico, el reputado actor -menos para el comandante en jefe que pilota el salón de baile de la Casa Blanca- hiló los trazos de una actualidad encanallada que atraviesa «un momento desafortunado». Este hombre, que creció bajo oleadas convulsas propiciadas por asesinatos como los de Luther King y Robert Kennedy, cuenta con herramientas de sobra para no dejarse arrastrar por la «caquistocracia» instalada en su país y aventurar que «vamos a superar todo esto», entre otras razones porque por mucho que intenten silenciar a los periodistas no lo van a conseguir. La profesión estará pasando un mal trago pero teniendo a George Clooney contigo todo se lleva mejor.