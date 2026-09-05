Héctor da un paso adelante

El pasado viernes, Héctor Díez formalizó su candidatura a las primarias del PSOE de Elche. Quiere encabezar la lista socialista en las elecciones de mayo de 2027 y pelear por la Alcaldía. Para algunos será una noticia política más. Para mí no lo es.

Conocí a Héctor cuando se afilió al partido. Aquella fue la primera vez que nos vimos. Él empezaba entonces un camino que, con los años, le llevaría a asumir responsabilidades cada vez mayores. Yo tampoco podía imaginar aquel día que acabaría escribiendo estas líneas para desearle suerte en su intento de convertirse en alcalde de nuestra ciudad. No voy a disimular la amistad que nos une. Escribo como amigo y desde el afecto, pero eso no significa que mi apoyo se explique únicamente por la amistad. Héctor lleva muchos años trabajando, aprendiendo y conociendo Elche desde dentro. Se ha ganado el derecho a dar este paso.

En el Mirador del Palmeral estuvo acompañado por numerosos militantes y por Manuel Rodríguez, Diego Maciá, Alejandro Soler y Carlos González. Ver juntos a los cuatro exalcaldes socialistas respaldando su candidatura fue una imagen importante. Todos saben lo que supone gobernar Elche y ninguno necesita que le cuenten la dificultad del cargo. Su presencia no garantiza nada, claro, pero sí demuestra que Héctor ha conseguido reunir experiencia y distintas generaciones alrededor de su proyecto.

Desde 2011 ha pasado por el gobierno y por la oposición. Ha sido responsable de Promoción Económica, Mantenimiento, Contratación Pública y Servicios Públicos, y ahora es el portavoz del Grupo Municipal Socialista. Conoce el Ayuntamiento, sus posibilidades y también sus límites. Y eso cuenta mucho cuando se aspira a dirigir una ciudad como Elche.

Porque un alcalde no se ocupa solamente de anunciar grandes proyectos. También tiene que preocuparse por la limpieza de una calle, el estado de un parque, las necesidades de una pedanía o los problemas de quien intenta mantener abierto un pequeño negocio. En estos meses Héctor ha salido a escuchar a asociaciones, jóvenes, comerciantes y vecinos. Espero que siga haciéndolo, especialmente cuando lo que escuche no sea cómodo.

El camino hasta mayo de 2027 será difícil. En las últimas municipales el PSOE fue el partido más votado, pero la suma de PP y Vox permitió a Pablo Ruz alcanzar la Alcaldía. Héctor parte de una base fuerte, aunque necesitará llegar mucho más lejos. Tendrá que convencer a personas que no militan en el PSOE e incluso a otras que nunca lo han votado.

No quiero presentar a Héctor como alguien perfecto, porque no lo es y nadie debería pedirle que lo fuera. Sí le pido que conserve la cercanía, que elija un buen equipo, que reconozca los errores cuando los haya y que no permita que la campaña le aleje de la gente. Los amigos también estamos para decir estas cosas.

Héctor, ahora empieza una aventura apasionante y muy exigente. Te deseo fuerza, acierto y buenos compañeros de viaje. Ojalá consigas primero la confianza de la militancia y después la de los ilicitanos. Mucha suerte, amigo. Me alegra haberte conocido cuando comenzabas este camino y me alegrará aún más verte llegar hasta el final.