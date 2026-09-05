María de Monserrate, patrona de Orihuela

La habitación que se habilitará como columbario se encuentra a la derecha del altar / TONY SEVILLA

Próximo a celebrarse la festividad de María Santísima de Monserrate, Patrona de Orihuela, y de muchísimas otras advocaciones, por lo que son innumerables los festejos en pueblos y ciudades de España, como oriolano que se precia de serlo, me corresponde comentar algunos de los actos que se celebrarán en Orihuela con tal motivo.

Desde que en el año 1633 fuera proclamada Nuestra Señora de Monserrate Patrona de Orihuela, señalándose el 8 de septiembre el día de su conmemoración, los oriolanos de siempre han sabido honrar a su Excelsa Patrona con diversos actos.

Como corresponde a la tradición, muchos oriolanos veraneantes, acabarán sus vacaciones estivales y otros las interrumpirán para regresar a Orihuela a celebrar y tomar parte en los festejos.

Comenzarán los actos en honor de la Patrona, el domingo día 6 de septiembre con una Misa y ofrenda de flores. Sobre las 21 horas se conducirá la imagen en romería hasta la Catedral, donde pernoctará varios días. Esa noche tendrá lugar la típica serenata.

El lunes día 7 a las 20 horas en la Catedral se celebrará la Eucaristía y la Vigilia Diocesana de Adoración Nocturna. A las 21 horas, la imagen de la Virgen que venera en la ermita de la calle Arriba, será trasladada a la Catedral.

Martes día 8 festividad de la Virgen de Monserrate, Patrona de Orihuela, a las 7 de la mañana, se llevará a cabo el Rosario de la Aurora con la imagen de la calle Arriba. Al finalizar habrá una Eucaristía. A las 12 horas tendrá lugar un volteo general de campanas y salvas en honor de la Patrona.

A las 19 horas Eucaristía presidida por don José Antonio Martínez, Deán presidente del Cabildo Catedral, actuará el Coro Mixto Parroquial bajo la dirección de Pilar Fabregat.

Tras finalizar la Eucaristía se procederá a la solemne procesión general, con asistencia del Cabildo Catedral, Corporación Municipal, autoridades, clero parroquial y asociaciones de fiestas y entidades.

Desde el miércoles día 9 a jueves día 17, se realizará el Novenario que a su Excelsa Patrona María Santísima de Monserrate, dedica en la S.I. Catedral, la Muy Noble, Leal y siempre Fiel Ciudad de Orihuela.

El sábado día 19, se procederá al Besa manto, los fieles podrán acceder al altar mayor a honrar a su Patrona.

Domingo día 20, a las 19:00 horas, despedida de la Virgen y conducida en Romería hasta su Santuario rabalochero. Se realizará una Eucaristía donde actuará la Escolanía de la Seo oriolana. Tras la misa, la Tuna de Ingenieros Agrónomos de la EPSO, ofrecerá un concierto en honor a nuestra Patrona.

Deseo dejar constancia de un grupo de mujeres que, abnegada y anónimamente, realizan una labor encomiable como Camareras de la Virgen, manteniéndola «guapa» durante todo el año. Merece especial atención la Camarera María de los Dolores Botella Guillén que, desde su nacimiento en 1941, que fuera inscrita por sus padres en la Cofradía de Ntra. Sra. de Monserrate, y posteriormente Camarera, no ha dejado nunca de servir a la Patrona de Orihuela, siendo la más antigua de las que ejercen esta importante misión.