Adif contra Alicante

Nunca está de más al inicio del curso poner sobre la mesa las carencias ferroviarias que sigue sufriendo la provincia de Alicante, aunque sólo sea para que a alguien con mando en plaza se le caiga la cara de vergüenza. La cuarta provincia más poblada de España no merecía este trato. Ni siquiera los más pesimistas imaginábamos que las operaciones realizadas por el ADIF, tanto por acción como por omisión, iban a perjudicar en el modo que lo han hecho a nuestra provincia.

Que Alicante continúe desconectada con Valencia por Alta Velocidad a las puertas de 2027 es un despropósito. Quien repase las hemerotecas podrá constatar desde qué año, o desde qué década, las autoridades competentes prometieron que las dos capitales estarían unidas por tren en 60 minutos.

Viajar en tren desde Alicante a Barcelona en seis horas, a estas alturas, parece una broma pesada. Como también es muy duro asumir la pésima planificación del AVE entre Alicante y Murcia. Resulta de todo punto inaceptable que los convoyes con origen Alicante tengan que llegar hasta Monforte del Cid antes de virar con destino Elche, recorriendo el doble de kilómetros necesarios para conectar ambas ciudades. Lo que sumado a la parada en Orihuela neutraliza la supuesta Alta Velocidad. En sentido opuesto, es irracional que para viajar desde Murcia a Alicante se invierta una hora solamente para salir de Alicante, y que para llegar a Madrid haya que desviarse hasta Cuenca. Tan descacharrante como que para desplazarse de Alicante a Málaga haya que pasar por Madrid-Chamartín.

La locura se completa en los trenes de Cercanías, obsoletos al poco de que iniciasen sus servicios en 1980. Todavía realizarán cientos de trayectos entre Alicante-Elche-Murcia durante los próximos años, aunque sean los únicos que funciones en toda la península. Vivir para ver.