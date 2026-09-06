En la Colmena

Enjambre ★★★ Director: Óscar Bernàcer Reparto: Pablo Molinero, Cristina Fernández Pintado

Siempre es una alegría encontrar en el cine valenciano una mirada atrayente. Óscar Bernàcer no es nuevo en este oficio. Lo conocimos con el documental El hombre que embotelló al sol, dedicado al inventor del turismo en Benidorm, Pedro Zaragoza. Debuta en el largometraje de ficción con Enjambre, una película enraizada en la tierra, planteando hasta qué punto sería posible que un grupo humano viviese la utopía de mantenerse al margen de la sociedad, autogestionado, lejos de la urbe.

El título alude claramente a una colmena, y aquí comienzan los problemas. Para que todo funcione medianamente bien el colectivo necesita de una cierta jerarquía y liderazgo. El rol del protagonista atribulado y perdido lo encarna Pablo Molinero, que está pidiendo a gritos un papel protagónico en una película de fuste. Lo logró en la serie La peste, dirigida por Alberto Rodríguez, pero todavía le falta toparse con algún título de pegada fuerte que lo consolide.

Enjambre va cociéndose a fuego lento, y esa es su mayor virtud. Con independencia de su resolución final, el director muestra su sabiduría a la hora de medir los tiempos y crear el clima necesario para que lo sucedido sea creíble. Por un momento nos evocó a Acantilado, de Helena Taberna, que inspirada en una novela de Lucía Etxebarría contaba cómo se las gastan las sectas destructivas. Enjambre se centra en los riesgos que entrañan las guerras de poder, incluso en los grupúsculos humanos presuntamente independientes.