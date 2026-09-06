Opinión | Crítica Cine
En la Colmena
Enjambre
★★★
Director: Óscar Bernàcer
Reparto: Pablo Molinero, Cristina Fernández Pintado
Siempre es una alegría encontrar en el cine valenciano una mirada atrayente. Óscar Bernàcer no es nuevo en este oficio. Lo conocimos con el documental El hombre que embotelló al sol, dedicado al inventor del turismo en Benidorm, Pedro Zaragoza. Debuta en el largometraje de ficción con Enjambre, una película enraizada en la tierra, planteando hasta qué punto sería posible que un grupo humano viviese la utopía de mantenerse al margen de la sociedad, autogestionado, lejos de la urbe.
El título alude claramente a una colmena, y aquí comienzan los problemas. Para que todo funcione medianamente bien el colectivo necesita de una cierta jerarquía y liderazgo. El rol del protagonista atribulado y perdido lo encarna Pablo Molinero, que está pidiendo a gritos un papel protagónico en una película de fuste. Lo logró en la serie La peste, dirigida por Alberto Rodríguez, pero todavía le falta toparse con algún título de pegada fuerte que lo consolide.
Enjambre va cociéndose a fuego lento, y esa es su mayor virtud. Con independencia de su resolución final, el director muestra su sabiduría a la hora de medir los tiempos y crear el clima necesario para que lo sucedido sea creíble. Por un momento nos evocó a Acantilado, de Helena Taberna, que inspirada en una novela de Lucía Etxebarría contaba cómo se las gastan las sectas destructivas. Enjambre se centra en los riesgos que entrañan las guerras de poder, incluso en los grupúsculos humanos presuntamente independientes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multan con 200 euros a dos ambulancias mientras recogían a pacientes de diálisis en el Hospital de Elda
- Parece Australia pero está en Alicante: la cala salvaje entre acantilados y con el agua más cristalina que has visto este verano
- David, un joven sobre el Janteloven, la norma social no escrita de Noruega: “Muchos españoles tendrían problemas para adaptarse”
- Mecamodel, la 'tienda de los niños grandes', echa el cierre en Alicante
- El Ayuntamiento de Alicante cierra antes del fin del verano y sin previo aviso la piscina descubierta del Tossal
- Desmantelada una plantación indoor de marihuana con 200 plantas en una vivienda de Elda
- Los ayuntamientos alicantinos tienen más de 2.000 millones de euros guardados en el banco
- Los nuevos viaductos del TRAM en el Mascarat y sobre el río Algar ganan el Premio a la Mejor Obra de la Provincia de Alicante