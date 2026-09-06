Opinión | Tribuna
Assumpció Boix Guilló
Les dones i xiquetes en el Misteri, una qüestió de justícia democràtica
Que en les representacions del Misteri participen dones i xiquetes és un dels principis bàsics per a que es complisca la legislació actual, des de la Constitució del 1978, que garanteix la no discriminació per raons de sexe, entre altres, i per tant l’accés en igualtat a tots els estaments, com en aquest cas la representació de La Festa d’Elx, i al mateix temps garanteix la seua inclusió social, encara que per aconseguir-la, caldria pensar en alguns aspectes més, si volem que en ella estiga representat tot el poble d’Elx.
Els que apreciem, valorem i ens emocionem cada volta que veem el Misteri, i ho vivim com part de la nostra cultura i com un dels engranatges que ens uneix a aquesta terra i tradicions, també volem que en les representacions estiga tota la població, no només els homes i xiquets.
Considerant que el Misteri és una obra de teatre medieval, d’origen religiós i litúrgic, que el poble d’Elx ha sabut conservar, amb esforços individuals de cantors, personal auxiliar i gestors, i sobretot amb la voluntat decidida de tota una comunitat, inclòs l’Ajuntament, no podem obviar que ha pogut sobreviure perquè s’ha anat adaptant a les circumstàncies històriques que han anat canviant des dels segle XV fins ara.
Es a dir, que els canvis adaptatius de diversos aspectes com els musicals, d’indumentàries, de gestió, del tipus de persones que podien fer cada paper, etc.. han estat un dels motius de la seua pervivència. Les institucions que s’adapten a les exigències de la realitat, i són flexibles, tenen assegurada la inclusió en la societat en la que viuen.
I ara, en el segle XXI, hi ha aspectes del Misteri que no s’adiuen amb la realitat social ni amb la legalitat democràtica, ja que la llei 13/2005, del Misteri d’Elx declara la Festa com una senya d’identitat i patrimoni del poble elxà i de tot el poble valencià, sense excloure a ningú. En aquest moment la legislació i els principis democràtics reconeixen a homes i dones els drets a participar en els actes públics baix principis d’igualtat sense discriminacions, per tant, hem demanat al Patronat del Misteri que encete el procés per integrar a dones i xiquetes en l’escolania i en les representacions.
Amb el canvi recent, l’actual composició del Patronat, renovat aquest estiu de 2026, per Ajuntament, Bisbat i Generalitat, és encara menys paritària que l’anterior, - es renoven 14 llocs i s’han proposat 12 homes i 2 dones- és a dir, que encara representa menys al 50% de la població, que som les dones, i això és determinant en la gestió que es faça, perquè el que decidim les persones té a vore amb la nostra experiència personal, a banda dels principis ideològics i els valors que orienten la nostra acció vital i política.
És evident que un Patronat dirigit majoritàriament per homes, que ara dirigirà La Festa, no compta amb suficient experiència de "mirada femenina", per encetar la necessària inclusió de les dones, xiquetes, i tot tipus de persones sense atendre al seu sexe, sinó a les exigències del paper que han de desenvolupar en les representacions.
Malgrat que els membres del Patronat siguen majoritàriament homes, estan obligats a complir la llei i els principis democràtics, així que esperem un canvi en aquest sentit respecte a la no discriminació per sexe en les representacions.
Per assegurar l’adaptació de La Festa als temps que vivim també s’hauria de fer una anàlisi i prendre mesures per a que estiguen representades totes les classes socials que hi vivim, treballem i som el poble d’Elx, així com que estiguen representats els diferents barris, el camp, la perifèria i el centre de la ciutat, de manera que l’origen, la situació socioeconòmica, o el sexe, no siguen un factor d’exclusió, sinó d’enriquiment i d’aportació d’idees, i així podrem considerar que el Misteri és de tot el poble, i tot el poble podrà viure’l, si el coneix i vol participar, com part de la seua experiència cultural i vital, és a dir que ser d’Elx siga també estimar La Festa.
Com educadora, dona, mare i iaia de xiques, i conscienciada amb els drets de les dones i la justícia social, demane que amb urgència es complisca el principi de no discriminació per sexe, i que molt prompte La Festa siga una institució modèlica complint els drets d’igualtat de totes les persones.
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