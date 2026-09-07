La alternancia obligada

La alternancia es la medida exacta de la democracia, la respuesta ciudadana ante la realidad que cada cual vive e interpreta a su modo. Los ciudadanos son libres para decidir cómo quieren entender la alternancia y quién les ha de gobernar. No hay límites más allá de la Constitución y por supuesto ninguno que pueda impedir que la ciudadanía vote y decida libremente. En ese marco constitucional, menospreciar a cualquiera es maltratar su dignidad, lo que es incompatible con el respeto mínimo que nos debemos unos a otros.

Sánchez, fuera de sí y de lugar, envanecido con un poder que no llega a entender que es temporal y limitado, además de sujeto a responsabilidad, no sólo no puede evitar que las elecciones se celebren, sino que además no debería, para no abrir la puerta a las sospechas -en muchos casos ya confirmadas-, de desprecio a las libertades y derechos constitucionales y a la institucionalidad, incurrir en afirmaciones que son propias de dictadores de baja estofa.

Sus opiniones sobre si existe o no una alternancia razonable a su persona son impropias de un gobernante europeo. Sus deseos ocultos de evitar esa alternancia calificando a ésta como una suerte de peligro que debe evitarse, no son posibles de ejecutar, pero representan a un sujeto que parece haber perdido el norte y que deambula en un país inexistente, el suyo. Desanimar a que la alternancia sea normalizada, animar a que el gobierno sea eterno e inamovible con base en su creencia de perfección, que le identifica en sus deficiencias, es expresión de un desvarío que debería preocuparnos. Su escasa capacidad para entender el mundo fuera de sí mismo y del partido centenario que está destruyendo, muestran a alguien incapacitado para regir los destinos de casi cincuenta millones de personas. Su pugna por enfrentar al bien, que identifica consigo mismo con el mal, constituido por todos los que se le oponen, es síntoma patológico y superior incluso a los males que provoca el populismo rampante que domina y la soberbia infundada con que observa el mundo y los súbditos que cree regir.

Su empatía es mínima. Su valor como político, como buen político, nulo, pues no es político quien juega a máximos para retener el poder que le ciega, sino aquel que se somete a la ley, que siente los problemas sociales, sin elevar a la categoría de principales los que son ajenos a la vida común y cotidiana, quien se somete o somete bajo criterios que le benefician o perjudican con la indiferencia propia de aquellos que ignoran que hay vida detrás y junto a ellos.

Terminado su mandato, algo inevitable y deseado por tantos, no se puede insistir en el riesgo de la alternancia imaginando una derecha inconstitucional y fascista. Solo pronunciar estas sentencias clarifica de quien se habla: un extremista fuera de sí, incompatible con la realidad y la verdad que ni siquiera persigue como decía Machado, todos de la mano, pues la halla en sí mismo y la proclama como dogma que creen algunos en su plena e irredenta sumisión a esos extremos populistas que la vida niega ser de ese modo. Difícil es en este país encontrar nazis de verdad o fascistas convencidos -pocos saben lo que significan estos términos que usan como dardo envenenado-, tampoco comunistas de los de siempre, no agitadores de “istas” que nada aportan al comunismo o la socialdemocracia. Sí es fácil hallar voceadores y heraldos del fin del mundo, sin saber de qué se habla y de un nivel tan bajo, como repudiable para la inteligencia media. Echar una mirada al gobierno -si es que existe-, es suficiente para hallar tales sujetos que viven más en las redes sociales inundándolas de bazofia intelectual, que de labores de gobierno.

Ceuta es el ejemplo del descalabro confusionista de la solidaridad impostada y el uso espurio de ésta sin la responsabilidad debida, voceada por una izquierda de panfleto. Este país, de cincuenta millones de habitantes, tiene servicios para quince millones menos. Y eso, presupuesto necesario para brindar una vida decente a quien vive aquí y a quien venga, no es tarea que se encomienden los que no tienen ni idea de cómo solucionar los grandes problemas fuera de discursos sin eficacia. Somos un país que no es social, sino asistencial, una suerte de ONG, pero sin invertir los medios necesarios para serlo. Y un país endeudado y con impuestos que llevan a salarios de miseria.

Hemos perdido en estos años de sanchismo buena parte de lo que constituye el modelo social y, diciendo lo contrario, entregando sin remedio las soluciones en manos privadas y no por deseo, sino por necesidad de hacerlo ante el vacío que están dejando estos hacedores de discursos e inútiles en el trabajo. Universidades, hospitales, colegios cada vez se privatizan más sin que prohibir, que lo hacen con suma habilidad y nulo coste, sea la solución, que pasa por gastar en lo debido y dejar de financiar chiringuitos y cargos miles creados con imaginación portentosa y riesgo cero de ser procesados por malversaciones innegables. Corrupción legalizada y consentida.

La mentira ha sido la base de un gobierno sin proyecto, construido día a día sobre necesidades creadas para estar siempre en la noticia confrontadora, aquí y fuera, donde ya nadie sabe dónde estamos y hemos perdido el respeto. Ceuta es el paradigma de lo que ha sido este paréntesis que debe tener ya fin antes de que el daño sea irreparable. Y siguen tozudamente faltando a la verdad y faltándonos al respeto. Es intolerable que gente así nos falte al respeto debido. No se trata ya de democracia, sino de dignidad.