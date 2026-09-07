El aviso alemán y la irresponsabilidad de la derecha española

El candidato principal de Alternativa para Alemania (AfD) en Sajonia-Anhalt, Ulrich Siegmund (i), y los copresidentes del partido y del grupo parlamentario, Tino Chrupalla y Alice Weidel, durante una rueda de prensa en Berlín, Alemania, el 7 de septiembre de 2026, un día después de las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt / CLEMENS BILAN / EFE

La victoria de AfD en Sajonia-Anhalt podría despacharse como una particularidad de Alemania, una consecuencia más de sus problemas económicos y de las heridas que aún dejó la reunificación. Sería una forma cómoda de mirar hacia otro lado. Lo cierto es que la ultraderecha sigue creciendo en buena parte de Europa y ya amenaza tanto a sus democracias como a la propia Unión Europea.

No ocurre solamente en Alemania. Meloni gobierna Italia y la Agrupación Nacional se acerca al poder en Francia. En Reino Unido, Reform UK hace tiempo que dejó de ser un partido testimonial. No son exactamente lo mismo, pero se entienden, se apoyan y comparten buena parte del discurso: la nación frente a Europa, el orden frente a los derechos y la identidad frente a la diversidad.

En casi todos los casos aparece la inmigración como gran culpable. Poco importa que falten médicos porque se haya recortado la sanidad o que los alquileres sean imposibles por la especulación. Siempre resulta más sencillo señalar al extranjero. Es una vieja maniobra, ahora amplificada por las redes sociales. Trump la ha llevado muy lejos en Estados Unidos, presentando a los inmigrantes como una amenaza colectiva. El trumpismo no solo sirve de inspiración a la extrema derecha europea; también le ofrece respaldo y una enorme plataforma desde la que difundir sus mensajes.

Hablar de los años treinta del pasado siglo no significa afirmar que la historia vaya a repetirse de manera idéntica. Significa recordar cómo comenzó. En la Italia de los años veinte del siglo XX, el fascismo de Mussolini se abrió paso entre la crisis social, la violencia y el miedo al comunismo, hasta alcanzar el poder en 1922. El nazismo hizo algo parecido en Alemania: aprovechó la pobreza, el resentimiento y el antisemitismo, señaló enemigos y fue destruyendo la confianza en la democracia antes de la llegada de Hitler al poder en 1933. Una parte de la derecha tradicional de aquel entonces creyó que podría utilizar a aquellos movimientos y controlarlos después. Se equivocó de forma trágica.

Por eso resulta difícil aceptar la tranquilidad con la que el Partido Popular pacta con Vox. Ni siquiera se corta. Lo ha hecho en ayuntamientos, en los diferentes parlamentos y en la mayoría de sus gobiernos autonómicos, como si compartir poder con la ultraderecha fuera una decisión política más. Después se presenta ante Europa como un partido moderado. ¿Moderado mientras acepta el apoyo de quienes atacan el feminismo, desprecian la memoria democrática o convierten al inmigrante en sospechoso habitual?

Las elecciones generales de 2027 pueden convertir esa contradicción en algo mucho más grave. Si los votos de Vox son necesarios para que el PP llegue a la Moncloa, cuesta creer que Feijóo vaya a rechazarlos. El deseo de gobernar pesará más que todas las declaraciones sobre moderación. Vox no necesitará dirigir el Gobierno para marcar su rumbo: le bastará con decidir qué leyes permite, qué derechos cuestiona y hasta dónde puede presionar, tal y como lo están realizando ahora.

La izquierda tiene trabajo por delante. No sirve limitarse a llamar fascistas a quienes votan a estos partidos. Hay que disputar el malestar hablando de vivienda, salarios, servicios públicos y seguridad económica. De lo contrario, otros seguirán poniendo nombre extranjero a problemas que tienen responsables bastante más cercanos.

El resultado alemán es un aviso para España y para Europa. Ignorarlo sería repetir un error conocido: creer que la ultraderecha se moderará al tocar poder. Puede ocurrir justamente lo contrario. Y cuando el deterioro democrático sea evidente, volverá a escucharse que nadie pudo preverlo. Esta vez esa excusa ya no debería servir.