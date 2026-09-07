El mes de septiembre

En el calendario gregoriano, septiembre es el noveno mes del año y tiene 30 días. Su nombre deriva de haber sido el séptimo mes del calendario romano. El calendario actual, con doce meses y comienzo en enero, es el resultado de una larga evolución histórica. Aunque hoy parece lógico que septiembre sea el noveno mes, su nombre revela una contradicción evidente, pues proviene del latín septem, que significa siete. Esta aparente incoherencia no es fruto de un error, sino de una serie de transformaciones que se remontan a la Antigua Roma. Como he escrito varias veces, en sus orígenes, el calendario romano no tenía doce meses, sino diez. El año comenzaba en marzo, coincidiendo con el equinoccio de primavera y el inicio de las campañas militares y agrícolas. En aquel calendario primitivo, los nombres de los meses respondían a su posición. Así, septiembre era el séptimo mes, octubre el octavo, noviembre el noveno y diciembre el décimo.

La lógica era perfecta y coherente con su denominación en latín. El problema surgió cuando el segundo rey de Roma, Numa Pompilio, decidió reorganizar el calendario para ajustarlo mejor a los ciclos naturales. Añadió dos nuevos meses: enero (ianuarius), dedicado a Jano, dios de los comienzos y los finales, y febrero (februarius), vinculado a rituales de purificación. Aunque en un primer momento se colocaron al final del año. El verdadero punto de inflexión llegó en el año 153 antes de Cristo, cuando el calendario administrativo se modificó para iniciarse el 1 de enero, adelantando el nombramiento de los cónsules para afrontar conflictos militares en Hispania. Al cambiar el inicio del año, todos los meses se desplazaron dos posiciones. De este modo, marzo dejó de ser el primero y pasó a ser el tercero, mientras que septiembre se convirtió en el noveno mes, aunque mantuvo su nombre original. Lo mismo ocurrió con octubre, noviembre y diciembre, cuyo nombres también conservaron su raíz numérica pese a ocupar nuevas posiciones. La tradición se impuso sobre la lógica.

Recreación historica de la vida en la Antigua Roma organizada por el MARQ en el yacimiento de Lucentum / ALEX DOMÍNGUEZ

Hoy día, la contradicción entre el nombre y la posición de los meses es un recordatorio de la historia sin que se trate de un error matemático, sino de la huella de decisiones políticas, ajustes astronómicos y costumbres culturales acumuladas durante siglos. September, septiembre, está bajo la protección de Vulcano, y por lo común se representa como un hombre que lleva únicamente sobre su espalda una especie de manto. El poeta galorromano Ausonio le hace tener un lagarto junto a él además de las cubas y otros vasos preparados para recibir los caldos de la vendimia. Septiembre recibió diferentes nombres en la Antigua Roma: por acuerdo del Senado se llamó tiberius en honor del emperador Tiberio, aunque según Suetonio no quiso aceptar esta distinción. Se llamó germanicus según mandato de Domiciano por las victorias que alcanzó sobre los germanos. Adoptó el nombre de antoninus por acuerdo del Senado en honor de Antonino Pío. Commodo lo llamó herculeus para honrar a Hércules. Y el emperador Tácito le llamó tacitus porque él había nacido en este mismo mes. En septiembre tiene lugar el equinoccio de otoño en el hemisferio norte y el equinoccio de primavera en el hemisferio sur. Las fechas pueden variar del 21 al 24 de septiembre.

Los signos del zodiaco para el mes de septiembre son Virgo (hasta el 22 de septiembre) y Libra (del 23 de septiembre en adelante). Virgo es un signo de tierra que se asocia con la precisión, el análisis y el servicio, siendo el signo más racional de todo el Zodiaco, según los estudiosos de la astrología, los nacidos bajo este signo son extremadamente perfeccionistas, analíticos y muy exigentes con todo los que les rodea (incluidos ellos mismos). Les gusta la estabilidad, la rutina y, además, tienen un sentido de la responsabilidad muy fuerte; mientras que Libra es un signo de aire que se relaciona con la armonía, la justicia y la belleza, por eso las personas nacidas bajo este signo destacan por su búsqueda del equilibrio, su naturaleza diplomática y amable, su encanto y elegancia. Aunque también pueden ser indecisas, debido a su deseo de considerar todas las opciones y suelen resultar personas sociables y empáticas que valoran las buenas relaciones. Como septiembre marca el final del verano y el comienzo del otoño, ha sido considerado tradicionalmente un tiempo de reflexión y preparación para el invierno, determinando un momento de transición energética ideal para la renovación y la limpieza espiritual.

Maceta de hortensias. / Pixabay

La flor de septiembre es la hortensia, una planta ornamental muy peculiar por sus flores, organizadas con forma de esfera. La piedra preciosa del mes de septiembre es el zafiro, una gema con variedad de tonalidades: azul, amarilla verde y rosa, ampliamente utilizada para adornar las joyas de la realeza. Para la Iglesia católica, este mes está dedicado a los ángeles. Un ángel es un ser sobrenatural presente en varias religiones y mitologías, cuya función principal es servir a una deidad suprema. La rama de la teología que se especializa en los ángeles se denomina angelología. Las funciones y especificaciones de los ángeles varían según cada cultura. Las religiones monoteístas muchas veces representan a los ángeles como seres celestiales benevolentes que actúan como intermediarios entre Dios y la humanidad. En el catolicismo se habla del ángel de la guarda o custodio, que sería aquel que Dios tiene señalado a cada persona para protegerla. Por contraposición, también se tiene la figura del ángel caído, aquel que ha sido expulsado del cielo por desobedecer o rebelarse contra Dios. Los ángeles más conocidos en las tradiciones judeocristianas son: san Miguel, san Gabriel y san Rafael.

En cada día del mes de septiembre se festejan diversas celebraciones, destaco únicamente las siguientes: 9 de septiembre - Día Mundial de la Agricultura: Una de las actividades más antiguas para la subsistencia de la humanidad, que es el pilar fundamental de la vida humana. Desde los campos donde crecen los cultivos hasta las granjas donde se crían los animales, la agricultura es la fuente de los alimentos que llegan a nuestras mesas. Además de proporcionar alimentos esenciales, la agricultura también es un motor económico que impulsa el desarrollo de las comunidades rurales y urbanas. Celebrar el Día Mundial de la Agricultura, en homenaje a las personas que le dedican su tiempo al cultivo es una oportunidad para reflexionar sobre cómo podemos abordar estos desafíos de manera sostenible, sirviendo para promover el estudio, desarrollo e innovación de la agricultura y su impacto en el medio ambiente, para el beneficio de futuras generaciones. Se estima que las actividades de agricultura se originaron durante el periodo del neolítico, constituyendo una evolución de las actividades de recolección, caza y pesca. Se evidenciaron en los primeros cultivos de trigo y cebada, siendo labores efectuadas por las familias para su propio sustento. Ya en la edad media se aplicaron algunas innovaciones, mediante nuevas formas de producción, incrementando las cosechas y la variedad de productos agrícolas.

ALCOY. ALICANTE. AGRICULTURA. ALMENDROS AFECTADOS POR EL CALOR / Juani Ruz

En la actualidad, el sector agrícola dispone de maquinaria y tecnología de punta que facilita las labores de labranza, cultivo y cosecha, aumentando considerablemente los niveles de producción y la calidad de sus productos, satisfaciendo las necesidades de consumo de las familias a nivel mundial. Sin embargo, la agricultura también se enfrenta a numerosos desafíos en la actualidad. El cambio climático, la degradación del suelo, la escasez de agua y la pérdida de biodiversidad son amenazas que afectan la productividad y la sostenibilidad de la agricultura. La necesidad de producir más alimentos para una población mundial en crecimiento se combina con la urgente necesidad de reducir el impacto ambiental de estas actividades. En este contexto, la agricultura sostenible implica adoptar prácticas que sean amigables con el medio ambiente, que respeten los recursos naturales y que promuevan la equidad social. Desde la agroecología hasta la agricultura de conservación, existen enfoques innovadores que buscan maximizar la producción de alimentos mientras se minimiza el impacto ambiental, para obtener de la mejor manera posible: Alimentos (verduras, vegetales, frutas, cereales, tubérculos, granos) para el consumo humano. Fibras (lino, algodón) utilizadas para la confección de prendas de vestir. Pastos, semillas y forrajes para alimentar al ganado, aves de corral y domésticas. Cultivos energéticos (maíz, soya) utilizados en la producción de bio-combustibles. Productos químicos (etanol, plásticos, almidón, azúcar). Productos biofarmacéuticos y drogas legales.

En la actualidad son muchos los países que ya utilizan técnicas e innovaciones aplicadas a la tecnología para el labrado y cultivo de la tierra, así como para efectuar los controles pertinentes para una mejor calidad de los productos agrícolas. 13 de septiembre - Día Internacional del Chocolate se celebra con el objetivo de disfrutar del chocolate en todas sus versiones y rendir homenaje a un alimento que no solo está delicioso, sino que también nos aporta numerosos beneficios para la salud. El chocolate tiene su origen en la semilla del árbol de cacao, un ejemplar común en los países tropicales de América como Colombia, México, Costa Rica o Venezuela, siendo este último país el que posee el tipo de cacao considerado el más sabroso del mundo. Desde la época precolombina, cuando coexistían las civilizaciones Aztecas, Incas y Mayas, la semilla de cacao era una moneda de cambio, puesto que se trataba de un alimento muy codiciado gracias a su sabor y versatilidad. Con la llegada de los colonizadores españoles, el cacao se convirtió en un bien preciado, pues les llamó la atención esta preciada semilla, aunque no fue hasta el siglo XIX cuando surgió el chocolate tal y como lo conocemos hoy en día.

Durante el período de colonia el cacao era tomado en formato de bebida. Generalmente, se preparaba similar al café, diluido en agua. Hasta que un buen día se les ocurrió mezclar el polvo de cacao con leche, lo cual dio lugar al sabroso chocolate caliente que rápido se popularizó en todo el mundo hasta convertirse en uno de los alimentos más consumidos a nivel mundial. Y es que el chocolate, además de estar delicioso, también cuenta con numerosos beneficios para la salud, algo que también se pretende poner en valor durante la jornada del Día Internacional del Chocolate. Entre sus principales beneficios destacan los siguientes: El cacao puro es altamente nutritivo. Por ende, cuanto más elevado sea el porcentaje de cacao de la tableta, más nutrientes aportará al organismo. Mejora el flujo sanguíneo. Ayuda a regular la presión arte. Eleva el colesterol bueno en sangre. Ayuda a combatir las migrañas. Mejora el funcionamiento cerebral. Protege al cuerpo de la radiación solar. Ayuda a equilibrar el organismo de las mujeres durante la menstruación. Es importante recordar que estos beneficios se aplican principalmente al chocolate negro con un alto contenido de cacao. El chocolate con leche y otros tipos de chocolate que contienen azúcares y grasas añadidos pueden no ofrecer los mismos beneficios y deben consumirse con moderación para evitar el exceso de calorías y azúcares.

Las mejores imágenes de la carrera de Dolly Parton. / WILL OLIVER / EFE

17 de septiembre - Día Internacional de la Música Country, porque es el aniversario del nacimiento de Hank Williams, uno de los artistas de música country más influyentes durante el siglo XX. La música country se originó durante la década de 1920 en las humildes comunidades rurales del este y el sur de los Estados Unidos, combinando la música folclórica con otros estilos musicales diferentes, hasta crear este nuevo sonido de sabor americano característico, traído a América por los inmigrantes europeos, con canciones que cuentan historias de vida, amor, pérdida, trabajo y fe, utilizando instrumentos acústicos tradicionales como la guitarra, el banjo, el violín, la armónica y la steel guitar, que continúan siendo elementos distintivos del sonido country, en el que las armonías vocales y el énfasis en la melodía también son características constantes del género. La música country, lejos de ser un género estático y monolítico, es un organismo vivo y en constante evolución. Su historia es un reflejo de la historia social, cultural y tecnológica de Estados Unidos, demostrando una notable capacidad de adaptación y una perdurable resonancia emocional. Continúa siendo una forma de expresión artística que conecta con las experiencias humanas universales, celebrando las alegrías, lamentando las tristezas y contando las historias que nos hacen humanos.

19 de septiembre - Día Mundial del Aperitivo. Esta fecha rinde homenaje a uno de los rituales más queridos en muchos países, especialmente en la cultura mediterránea. El aperitivo es mucho más que comer algo antes de la comida principal. En España y otros países, representa un momento social único, un ritual que combina tradición, gastronomía y buena compañía. Desde sus raíces históricas hasta las costumbres modernas, el aperitivo ha evolucionado para convertirse en un símbolo cultural. El origen de esta palabra proviene del latín, de «aperite», que significa abrir. Aunque esta costumbre es muy antigua, su celebración no lo es tanto. Y es que este día fue marcado en el calendario hace realmente poco tiempo. Pues fue en el año 2020, cuando la marca de patatas fritas Lay’s, solicitó a la UNESCO, mediante recogida de firmas, que se estableciera este día en el calendario porque las patatas fritas de bolsa son uno de los aperitivos más consumidos... La solicitud llegó a buen puerto y Lay’s consiguió que se declarase el 19 de septiembre como Día Mundial del Aperitivo. Para los aperitivos tenemos diferentes opciones. Con tiempo se pueden preparar los clásicos pinchos de tortilla de patata. También son muy populares para el aperitivo las patatas bravas; o las patatas con alioli. O bien, los boquerones en vinagre.Pero si se quiere servir algo más sencillo y rápido, existen muchos aperitivos para los que no se necesita cocinar. Por ejemplo, aceitunas, queso, embutidos, frutos secos… Y como no, patatas fritas (de bolsa). Sin descuidar las bebidas. Muchas, por sí mismas, ya constituyen un buen aperitivo. Por ejemplo el vermut, la cerveza o el vino.

SALAMANCA, 16/11/2023.- Imagen de archivo del Centro de Referencia Estatal del Alzheimer, en unas instalaciones del Imserso ubicadas en Salamanca. / EFE/ JM García

21 de septiembre - Día Mundial del Alzheimer es una jornada que se celebra anualmente desde 1994 proclamada por la Organización Internacional de la Salud para concienciar a la sociedad global sobre la enfermedad de Alzheimer, fomentar la comprensión de sus implicaciones y promover el apoyo a las personas que la padecen y a sus cuidadores. El psiquiatra alemán Alois Alzheimer identificó el primer caso en 1901. La enfermedad de Alzheimer no tiene cura. La pérdida de memoria es el síntoma clave de la enfermedad de Alzheimer. En la primera etapa de la enfermedad, las personas pueden tener problemas para recordar eventos o conversaciones recientes. Con el tiempo, la memoria empeora y se manifiestan otros síntomas que afectan la capacidad de la persona para realizar las tareas cotidianas. Todas las personas tenemos problemas de memoria de vez en cuando, pero la pérdida de memoria relacionada con la enfermedad de Alzheimer es permanente. Con el tiempo, la pérdida de la memoria afecta la capacidad de la persona para desenvolverse en el trabajo y en casa. Al principio, es posible que alguien con la enfermedad reconozca problemas para recordar las cosas y pensar con claridad. A medida que los signos y síntomas empeoran, hay más posibilidades de que un familiar o amigo note los problemas. A medida que el alzhéimer avanza, las personas olvidan cómo hacer tareas básicas, como vestirse y bañarse. Los cambios cerebrales de la enfermedad de Alzheimer derivan en los siguientes síntomas, que empeoran con el tiempo. Repetir afirmaciones y preguntas una y otra vez. Olvidar conversaciones, citas médicas o eventos. Extraviar artículos y, a menudo, ponerlos en lugares en los que no tiene sentido hacerlo. Perderse en lugares que solían conocer bien. Olvidar los nombres de familiares y de objetos de uso cotidiano. Tener problemas para encontrar las palabras adecuadas, expresar pensamientos o mantener conversaciones. Los cambios que la enfermedad de Alzheimer produce en el cerebro pueden afectar el estado de ánimo y el comportamiento. Los síntomas pueden incluir los siguientes: Depresión. Pérdida de interés por actividades. Aislamiento social. Cambios en el estado de ánimo. Falta de confianza en los demás. Ira o agresividad. Cambios en los hábitos de sueño. Desorientación. Desinhibición. Ideas delirantes, como creer que le han robado algo, cuando no es así. En definitiva, el Alzheimer es una enfermedad que anula a la persona totalmente.

El 23 de septiembre - Día Internacional de la Lengua de Señas. En 2017 la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el Día Internacional de la Lengua de Señas, con el objetivo de promover el uso de estas lenguas como herramienta de inclusión y visibilizar los derechos lingüísticos de las personas sordas, en su lucha global por la inclusión y la igualdad. Esta fecha coincide con la conmemoración de la primera Conferencia Mundial de las Lenguas de Señas, un encuentro histórico que reunió a representantes de comunidades sordas y expertos en educación y lingüística para analizar el papel de las lenguas de señas en la sociedad. La decisión de la ONU se basa en reconocer que millones de personas sordas en todo el mundo dependen de la lengua de señas para comunicarse y acceder a la información.

25 de septiembre - Día Mundial del Farmacéutico. El trabajo de estos profesionales es de suma importancia para cada uno de nosotros, pues todos en algún momento necesitamos de algún medicamento que nos ayude a mejorar nuestra salud. Según los datos presentados por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos en España hay 80.295 farmacéuticos colegiados que desarrollan su labor asistencial en múltiples áreas, todas ellas relacionadas con la salud. Farmacéuticos que ejercen en farmacia comunitaria, en las farmacias hospitalarias, los análisis clínicos, la salud pública, la industria y la distribución farmacéutica, la óptica y acústica, la alimentación, la dermofarmacia, la ortopedia o la docencia; todos y cada uno responden a las necesidades de los pacientes. Los farmacéuticos son los profesionales sanitarios más accesibles, garantizan el uso seguro y eficaz de los medicamentos, apoyan la alfabetización sanitaria y las campañas de salud pública, y son una fuente fiable de atención para millones de personas, especialmente en las zonas desatendidas. En definitiva, invertir en los farmacéuticos es apostar por una asistencia sanitaria más segura, sostenible y coste-efectiva.

Benidorm, una ciudad implicada en las plataformas inteligentes que predicen a sus visitantes. / INFORMACIÓN

27 de septiembre - Día Mundial del Turismo. El Día Mundial del Turismo fue proclamado por la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas en septiembre de 1979 y se celebra desde el 27 de septiembre desde 1980 para subrayar la importancia del turismo en sus aspectos sociales, culturales, políticos y económicos. El turismo bien gestionado tiene la capacidad de reducir desigualdades, fortalecer comunidades locales, fomentar la innovación y acelerar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En un contexto de crisis climática, tensiones geopolíticas y desigualdades estructurales, el turismo se posiciona como un sector clave para transformar modelos de desarrollo hacia sistemas más resilientes, inclusivos y sostenibles. La fecha a finales de septiembre es particularmente apropiada porque coincide con el final de la temporada alta de vacaciones del hemisferio norte y el comienzo en la mitad sur del globo. El propósito es concienciar a la comunidad internacional sobre la importancia del turismo. En un contexto de crisis climática, tensiones geopolíticas y desigualdades estructurales, el turismo se posiciona como un sector clave para transformar modelos de desarrollo hacia sistemas más resilientes, inclusivos y sostenibles. El turismo por sí solo como actividad es un arma de doble filo; si se planifica, controla y regula, puede fungir como una estrategia para incentivar el desarrollo local y mejorar la vida de las personas. Por otro lado, si se hace todo lo contrario y se antepone el dinero antes que el bienestar y cuidado de los ecosistemas y las personas, el turismo puede ser una terrible forma de fracaso. El turismo de masas automáticamente potencializa factores negativos: la cantidad masiva de personas puede ahogar un destino. Entre las principales problemáticas se encuentra el encarecimiento de la vida en los barrios que, de ser lugares históricos donde la vida se desarrollaba con normalidad, se han convertido en atractivos turísticos con rentas y servicios a costos dedicados para extranjeros, facilitando un proceso de turistificación. El aumento del costo de la vida, el encarecimiento de productos y servicios básicos como la renta o compra de un espacio para vivir, los alimentos y el transporte son de las repercusiones negativas más rápidas en los residentes de los destinos en los que se practica el turismo de masas. Es de conocimiento general que siempre los costos en las zonas “turísticas” son mucho más elevados que en los lugares que no lo son. Esto se propicia con la finalidad de aprovechar la derrama económica que genera naturalmente el turismo; sin embargo, la población local, específicamente la que vive en estas zonas enclavadas en destinos altamente concurridos, también se ve obligada a pagar el alza de costos. El mejorar la práctica turística es una tarea compartida por todos los integrantes del sistema turístico; las nuevas tendencias del turismo deben traducirse en llamados para la preservación y cuidado del ambiente natural y de la cultura, aunado al respeto por la vida de las personas. Es hora de responsabilizar y humanizar el turismo de masas si pretendemos constituir al turismo como un pilar para el desarrollo de la humanidad en las futuras generaciones.

29 de septiembre – Cada 29 de septiembre, la Iglesia Católica celebra la solemnidad de los Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, una fiesta que no solo honra a tres figuras angelicales, sino que revela profundidades teológicas sobre la acción de Dios en el mundo a través de sus mensajeros celestiales. Esta celebración, inscrita firmemente en el calendario litúrgico desde tiempos medievales, tiene raíces más antiguas y una riqueza simbólica que merece ser explorada con rigor bíblico, patrístico y teológico. El Catecismo de la Iglesia Católica dedica un apartado completo a los ángeles, afirmando que son criaturas puramente espirituales, inmortales, dotadas de inteligencia y voluntad. Cada fiel tiene un ángel de la guarda, y el Concilio Vaticano II enseña que los ángeles “nos ayudan a alcanzar la salvación” (Lumen Gentium, n. 48). No son meras metáforas, sino realidades ontológicas. Celebrar a Miguel, Gabriel y Rafael no es devoción folclórica, sino acto de fe en un Dios que envía mensajeros. Son signos de que Dios no se queda en el cielo, sino que desciende, anuncia, protege y sana.

Una imagen del papa Francisco. / EFE

Sus nombres —“¿Quién como Dios?”, “Dios es mi fortaleza”, “Dios sana”— son gritos de adoración, confianza y esperanza. Y su presencia constante nos recuerda que la vida cristiana no es una lucha solitaria, sino una peregrinación acompañada. El 29 de septiembre de 2017, el Papa Francisco, con ocasión de esta festividad, afirmó: «Celebramos a estos arcángeles porque han tenido un papel importante en la historia de la salvación. Y conmemoramos a estos tres porque también tienen un papel importante en nuestro camino hacia la salvación. ¡Miguel, Rafael y Gabriel, velad por los hijos de la Iglesia!».

30 de septiembre - Día Internacional del Derecho a la Blasfemia. Blasfemia es una palabra de origen griego que significa injuriar y es un término empleado para ofender o insultar todo lo relacionado con la religión o aquello que se considera sagrado para los pueblos. También puede representar un acto ofensivo para desprestigiar la reputación o el nombre de una persona. El Día Internacional del Derecho a la Blasfemia nos llama a defender un principio crucial: la capacidad de pensar libremente y expresar esas ideas, por impopulares o desafiantes que sean. El derecho a la blasfemia no es una licencia para incitar al odio o la violencia, sino la libertad de criticar, cuestionar, satirizar o incluso ofender doctrinas, símbolos o figuras religiosas sin ser sometido a sanciones legales. Es una extensión directa del derecho fundamental a la libertad de expresión, esencial para el pensamiento crítico y el progreso social.

En el 30 de septiembre, la comunidad internacional se une para reafirmar que la libertad de expresión es un derecho inalienable que debe aplicarse a todas las ideas, incluidas las que desafían las creencias religiosas. Proteger el derecho a la blasfemia es proteger el espacio para el disenso, la sátira y el debate intelectual, elementos vitales para una sociedad dinámica y en constante evolución. La conmemoración de este día busca impulsar a los gobiernos a derogar leyes que coartan esta libertad fundamental. El Día Internacional del Derecho a la Blasfemia, es un recordatorio vital de que todas las ideas, incluidas las religiosas, deben estar abiertas al escrutinio y al debate sin temor a la persecución. Hay países donde la blasfemia es considerada un delito grave y puede acarrear consecuencias como la cadena perpetua o inclusive la pena de muerte, como en Afganistán, Pakistán, y Arabia Saudita. El «Día Internacional del Derecho a la Blasfemia» no es aún un día internacional reconocido oficialmente; el origen de llevar a cabo esta celebración fue a raíz del aniversario de una publicación que se realizó en Dinamarca de unas caricaturas sobre Mahoma y lo cual produjo una gran polémica en este país. A nivel internacional, el efecto también tuvo repercusiones, sobre todo, de la comunidad y los seguidores del islam. Fue en un momento en el que se produjo una gran tensión debido a los conflictos que este hecho trajo, donde fueron atacadas y saqueadas las embajadas de Dinamarca, además de un gran número de fallecidos. Por eso, en este día se defiende la libertad de expresión en su forma más desafiante, como un derecho fundamental que asegura que todas las ideas, incluyendo las religiosas, puedan ser examinadas, debatidas y criticadas libremente, sentando las bases de una sociedad abierta y plural.