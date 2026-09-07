Anima mucho ver a Miguel Rellán en su mejor momento. Aunque todos digamos que la inteligencia y la bondad son las mayores cualidades que podemos encontrar en un ser humano, es más que gratificante comprobar cómo la variable de la belleza puede ser muy relativa. Constatando que el Miguel Rellán de hoy es mucho más interesante que el de décadas pasadas, más carismático, y desde luego con más sex appeal.

Basta con ver su fisonomía en películas como ‘Solos en la madrugada’ (1978), ‘Soldados’ (1978), ‘Viva la clase media’ (1978), ‘El crack’ (1981) o ‘Demasiado para Gálvez’ (1981) para evidenciar cómo su aspecto actual es infinitamente más atractivo que el de hace casi cincuenta años. No me vengan con que era consecuencia del corte de pelo, de la ropa que se llevaba en aquel momento, o las horripilantes gafas que usábamos como si tal cosa.

La cuestión de envejecer bien tiene mucho que ver con la cabeza y la calidad de vida. Habría muchos ejemplos como los de Rellán. Basta con repasar las filmografías o las entrevistas de muchos de quienes todavía están en activo para cerciorarnos de lo bien que les ha sentado el paso del tiempo. Miguel Rellán, a estas alturas, es uno de nuestros mejores tesoros. Su retranca, su sentido del humor, su rapidez mental lo hacen francamente imbatible frente a tantos jóvenes que no han leído un libro en su vida. Volvió a quedar demostrado en el regreso de ‘El perro andaluz’, donde estuvo tan sembrado como siempre. No es extraño que cuando le he visto por Madrid junto a su pareja, Rosa María Mateo, haya tenido que reprimir mis ganas de sentarme con ellos a tomar un café mientras llega la hora del inicio de la función que vamos a ver en el teatro contiguo.