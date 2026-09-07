¿El Misteri, tradición o recreación moderna?

Un momento de la representación del Misteri d’Elx durante las pasadas Fiestas de Agosto en Elche. | ÁXEL ÁLVAREZ

El Misteri d’Elx es un drama litúrgico de origen medieval situado en el SXV. Esta obra sobrevive hasta nuestros días celebrándose en su origen, gracias a una bula del Papa Urbano VIII en 1632, salvándose así de la prohibición del Concilio de Trento que no permitía representar obras teatrales en el interior de las Iglesias.

Nuestra Festa, conserva los tres elementos primordiales del teatro medieval europeo:

Espacio escénico vertical, dividido en tres niveles

Aparatos aéreos

Actores masculinos

La Declaración de la UNESCO del Misteri d’Elx como Patrimonio Universal de la Humanidad, no exige, ni prohíbe la participación de mujeres, sino que protege la fidelidad histórica de la Festa.

La UNESCO basa su nombramiento en la protección de la autenticidad medieval. En la Edad Media, las obras que se celebraban en un Templo, sólo eran representadas por hombres. Lo que la UNESCO está premiando es ser el único drama litúrgico medieval que ha mantenido vivos sus componentes originales ininterrumpidamente en el tiempo.

Como jurista he de decir que claro que esta norma se puede modificar, y en otras obras medievales que se celebraban en Europa así se ha hecho. Pero ello nos llevaría a romper el carácter histórico y la esencia de la Obra como originariamente fue creada.

Y he aquí el quid de la cuestión, si preservar el origen de la tradición o permitir que accedan niñas y mujeres a realizar el papel de los actores en el Cadafal.

Desde mi posición de ilicitana, en la que nuestra Festa corre por mis venas, así como de camarera de la Virgen de la Asunción, abogo y creo que debemos defender esta tradición nuestra que nos hace únicos y universales. Y lo creo, porque estoy convencida que el origen de una tradición ayuda a proteger la identidad única, la memoria y cultura de un pueblo, forma parte de nuestra idiosincrasia y nos distingue como comunidad.

Esta tradición mantiene la historia compartida de un pueblo, conecta las vivencias de nuestros antepasados y ancestros, con nosotros y con las generaciones futuras. En definitiva enriquece a nuestra sociedad y a nuestra cultura al poder mostrar formas diferentes de entender la vida.

Prueba de ello es que nuestro Misteri fue la única obra sacro medieval que se salvó de la prohibición del concilio de Trento. ¿De verdad, creéis que fue por casualidad? Yo, estoy convencida que fue gracias a la oposición, y el esfuerzo de nuestros antepasados por salvar su Patrimonio. (A los ilicitanos no nos gana nadie a «cabuts»). Así como a la causalidad y a la Providencia para que llegara como se creó hasta nuestros días y por siempre.

Considero que a la Festa debemos liberarla de ese enfrentamiento entre defender la tradición, su origen o defender que acceda a una recreación moderna, basada en criterios sociales y políticos.

Como jurista, pero sobre todo como persona humana y católica soy firme defensora de la igualdad, pero no sólo la de género, si no de todo tipo de igualdad y contraria a cualquier discriminación.

Pero es que para mí, el defender nuestro Misteri como fue creado, no es no estar de acuerdo con la igualdad de género. ¡Dejaré de estarlo!, sino que es honrar como ilicitana un testimonio vivo del teatro medieval europeo único en el mundo.

Para mí y como Camarera de la Virgen de la Asunción, no existe en la Festa una exclusión real, sino un reparto tradicional de funciones dentro del Misteri. La Festa no es lo que ocurre sólo en el escenario, como cualquier obra teatral, también hay personas entre bambalinas, y entre estas personas nos encontramos Patronas, Camareras, Sastresas, Tramoyistas, las que cosen y grapan el oropel, las que visten de blanco y azul la palma de San Juan.

Y como he citado anteriormente y traigo a colación, una característica del teatro medieval era el escenario vertical, divido en tres partes. Ese escenario nos lo encontramos en la Festa. Por un lado, está la tramoya alta dónde hay alguna mujer tramoyista, por otro lado, está la tramoya baja, en la que estamos las camareras desarrollando nuestra función. Y está el cadafal en el que los cantores son niños y hombres, siguiendo el origen del drama litúrgico. Por lo que en el escenario podemos concluir que si que hay mujeres.

Por todo ello, quiero manifestar que las personas que defendemos seguir con nuestra tradición y transmitirla a nuestros descendientes, no lo hacemos porque tengamos interés en una exclusión social, ni porque no defendamos la igualdad de género, sino simplemente por una convicción histórica de mantener la Festa como fue creada, como llegó a nosotros y como queremos que llegue a las futuras generaciones, porque es lo que la hace única y universal.

Y ya para terminar y como camarera de la Virgen quiero decir y dejar constancia, que tengo bien claro que yo participo en el Misteri, y en modo alguno me siento discriminada, al contrario me siento orgullosa como mujer, del trabajo que realizo en el Misteri, por nuestra Festa. La igualdad para mí, es poder garantizar que tanto los hombres como las mujeres que formamos parte del Misteri, gestionemos, cuidemos, y compartamos nuestra Tradición en igualdad de condiciones.

Y no olvidemos que sí que hay una mujer en el cadafal, tenemos la Imagen de nuestra Patrona, que representa a la Mujer más importante de la historia, la Virgen María, que es Madre de Dios y Madre nuestra que sube al cielo en cuerpo y alma. Porque para los creyentes en el Cadafal está la Virgen María.