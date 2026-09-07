Este verano que ya termina, pues aunque aún quedan unos días para que el calendario diga que el verano ha finalizado, lo cierto es que la cotidianidad ya se siente en las calles. En el momento en que la infancia de la casa empieza la escuela, la rutina vuelve a su eje.

Se acabaron las horas de playa, de calor sofocante, pues parece que la brisa ya empieza a rozar un poco nuestras caras. Sí, soy optimista por naturaleza y, además, me encanta el calor, a pesar de que este verano lo he sufrido como nunca.

Pero también he sido capaz, desde este reposo obligatorio que me ha tenido observando cómo otros se bañaban en la piscina y dando vueltas alrededor de mi casa, de descubrir las pequeñas grandes cosas de la vida. Aquellas pequeñas cosas que tenemos y no solemos valorar: despertarnos cada día y ver el sol, saber que podemos pensar, sentir, que tenemos una cama donde dormir y disfrutar cada segundo como si fuera el último.

Porque lo único que tenemos es el momento presente. Esa es la reflexión que me gustaría dejar como resultado de este verano: darme cuenta de que lo importante no es lo que te pasa, sino cómo vives lo que te pasa.

Como diría mi madre, hay que ver siempre el vaso medio lleno. Y yo me he quedado con eso. Con la fortaleza de mi casa, con las maravillosas personas que me cuidan y hacen mi vida mejor, con el apoyo de mi padre y con los pocos amigos que se han quedado después de un año en reposo.

No tengo grandes aventuras que contar ni experiencias alucinantes y, sin embargo, siento que ha sido uno de los veranos que más he disfrutado. Quizás porque es cuando más he estado conmigo misma y he sabido aprovechar el momento presente a tope.

Eso sí, he leído —más bien escuchado— todo libro que se me ha presentado y me apetecía, y he hecho todo curso que me llamaba la atención y que estaba a mi alcance.

Como diría Serrat, son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un papel, en un rincón o en un cajón. A mí este verano me ha dejado descubrir aquello que dijo mi amiga cubana Lesbia, junto a Lourdes y Antonio Escarré: los grandes acontecimientos están hechos de pequeños detalles.

Y, por suerte, yo de esos he tenido muchos.

Los grandes dependientes invisibilizados también disfrutamos.

Dedicado, como siempre, a mi madre. Como no podía ser de otra manera viniendo de su amado Serrat.