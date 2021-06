Hoy os escribo para mostraros mi desesperación porque me encuentro en una situación difícil, ya que es una necesidad imperiosa e imprescindible, desde el 2018 que estoy dando patadas al aire, sin que nadie me dé una solución a mi problema.

Os cuento: En marzo de 2018, el Ayuntamiento de Alcoy me concedió una tarjeta de aparcamiento provisional para discapacitados, solamente para un año, ya que solicité agravamiento en grado mayor a mi discapacidad al final de ese año 2018. Después de reclamar una y otra vez, en febrero de 2021 se me contesta desde Alicante que me aumentaban dos puntos de discapacidad, del 53% al 55%, sin acudir a Alicante, ni verme ningún miembro del Centro de Valoración y Orientación de la Discapacidad de Alicante. con valoración de movilidad reducida 0. (Hay que llegar a 7).

Volví a recurrir y en abril ya me contestaron con la misma respuesta y ahora tengo un mes para reclamar por los Tribunales.

En el 2002 me dieron el 53% de discapacidad por asma y diabetes II, me pagaron 350 € mensuales, tuve que cerrar mi taller de imprenta, sin poder trabajar porque no podía hacerlo en mi profesión habitual. En el 2006 trabajé en los museos de Alcoy, hasta el 2013, con 63 años y al año siguiente me jubilé.

El caso es que actualmente en mi última reclamación presenté 40 folios con mis enfermedades actuales que no tienen nada que ver con las presentadas en mi primera petición de discapacidad. Sufro EPOC muy grave, no puedo caminar más de cien metros si no voy cogido del brazo de alguien, estoy enganchado con oxígeno 16 h. al día, utilizo CEPAP (Enfermedad del sueño). Dos veces al día utilizo Colfinair 2 millones de UI polvo para solución para inhalación por nebulizador. (40 minutos al día) y PARI NaCI 0.9 (Solución salina isotónica estéril, utilizada para humedecer las vías respiratorias y como vehículo de fármacos para inhalación).

En cuanto a la diabetes en el 2002 tomaba cuatro pastillas; y desde hace más de 15 años soy insulinodependiente, con seis pinchazos al día. He llegado a tener 600 de azúcar

Y solo pido una tarjeta de discapacitado para poder aparcar en lugares próximos. Alcoy es la ciudad de los puentes y las cuestas. Además, me faltaba pasarme todo el tiempo que salgo de casa, con la mascarilla bien sujeta en la cara, dándome la sensación como si tuviese una bolsa de plástico metida en la cabeza que me impide respirar. Cada vez que tengo que ir al ambulatorio de la plaça de Dins, tengo que utilizar el parking del Racó o ir a los aparcamientos públicos del Juzgado de Alcoy y hasta llegar al ambulatorio donde tengo que subir la calles San Miguel y Pintor Casanova, no llego nunca, puedo tardar 20 minutos. Si utilizo el parking del Racó me cobran 0'30 cts. de €, porque es ir y volver (tardo cinco minutos en recoger las agujas) y no hacen muy buena cara que digamos por la cantidad tan ridícula del gasto.

En definitiva, me han contestado que no tengo ningún punto de movilidad reducida; simplemente me ahogo, hará más de un año que no puedo dar la vuelta a los puentes porque siempre estoy buscando bancos para sentarme junto con mi mujer. ¡Ayúdenme por favor! Necesito un abogado, un procurador y un forense. A no ser que todavía existan los milagros.