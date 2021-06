Me ha dejado anonadado y a su vez preocupado, lo que ha dicho el Presidente del Gobierno, y respecto a los golpistas catalanes, juzgados y condenados con todas las garantías, y además sobre la concesión del indulto para ellos, al que se opone la Fiscalía General del Estado y el propio Tribunal Supremo, que lo explica bien fundamentado, diciendo pues el Presidente Sanchez, que busca la concordia y no la revancha o la venganza, cuando todos entendemos que el cumplimiento de la ley no es falta de concordia, ni revancha, en tanto en cuanto los golpistas independentistas aseguran al mundo entero, que lo volverán a hacer, y volverán a violar la Constitución y la ley, volverán a querer independizarse, además no quieren el indulto, sino la amnistía, o sea que les pongan a la carta lo que ellos quieren.

¿De qué concordia habla el Presidente del Gobierno, cuando los propios condenados le dicen que quieren ir contra la Constitución y la ley, y como ya lo hicieron anteriormente? Pero creo que toda la verdad está, y que no nos dice el Presidente Sánchez, es que quiere mantenerse en el poder en la Moncloa, con los votos de estos independentistas, irredentes, irresponsable, y sobre todo recalcitrantes en su querer el golpismo continuado, y además, ¿Qué es esta vergüenza que salen de la cárcel a presidir actos políticos, y de tipo independentista?, ¿me pregunto si todos los presos en la cárcel tienen los mismos privilegios?