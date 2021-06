Estoy en edad, todavía paladeo todos los matices de un buen mosto, o disfruto el aroma penetrante del café que en el aire se mantiene algunos minutos, y es que siempre es mejor eso, que respirar el virus maldito. Pero no creas que albergo sueños imposibles, o que miro las cosas a través de la nada, más los recuerdos se agitan en mi mente, y por mucho que observo retornar al personal del hotel y que poco a poco llega la normalidad, nada será igual hasta que el hotel alcance recuperar a todos sus trabajadores o incluso aquellos paneles solares que en lo alto del tejado realizaban su función. Pero es más, todavía no alcanzo normalidad, pues no he sido capaz de pedir en cafetería ese vistoso café irlandés que solía pedir nada más llegar al hotel, dado que la ausencia de los camareros de siempre no entroniza en mi carácter maduro e interfiere en los sabores y gustos que retengo.

Voy encaneciendo, y la brisa persiste impertérrita espantando a los mosquitos. La vida se abre paso y eso provoca en mí cierto efecto sedante. Poco a poco, los cambios en el silencio son más notorios, pues en cada avance recordamos que hasta no hace nada, el virus nos torció el rumbo de la vida. Hemos sobrevivido a fuego lento, y no es poco. Sentimos aliento nuevo, y donde habría noche sin mañana, comenzamos a percibir normalidad. Y lo sé, lo siento, pues incluso en cada respiración pretendo beberme el aire. Amigos, volvemos a contemplar el mundo a la altura de nuestros ojos. Cosas de la vida que vamos recuperando. Es nuestra nueva normalidad.