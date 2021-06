Las meretrices se encuentran en un limbo jurídico-laboral inaceptable y debemos encontrar cuanto antes una solución para solventar esta atípica situación. Recientemente el Tribunal Supremo se ha pronunciado a favor de que las trabajadoras que desarrollan trabajos sexuales por cuenta propia puedan formar sindicatos. Una sentencia que sabe a poco, pero que podría servir de empuje para que los legisladores asuman de una vez por todas su responsabilidad. Que no es otra que la de aprobar como actividad laboral –con los derechos y obligaciones que esto conlleva– la profesión de meretriz, si esta ha sido escogida libremente. Es realmente necesario que este oficio sea regulado. Por varios motivos: la economía de la prostitución no se ve. En dinero negro genera al año 4.100 millones de euros –un 0,35% del PIB–, que va en detrimento de todos, incluso de ellas mismas. Ya que, al no poder declararlo, tampoco pueden darse de alta en la Seguridad Social, lo que conlleva a que no tienen derecho a coger una baja, una prestación por desempleo, unas vacaciones o a cobrar la jubilación cuando toque. Y por último está el aspecto sanitario que no es baladí. Han de someterse a revisiones médicas exhaustivas. Como a mí me exige mi empresa o a cualquier otro trabajador.