Dicen que el ser humano andamos atrincherados en nuestras ilusiones y prejuicios, y cercano a oler en las noches del verano el aroma de jazmín, he sentido su voz que suena inapelable en mi ser, lo que es ese aguijón que se te clava al corazón la primera vez que una mujer joven se refiere a ti como señor mayor y lo expresa con normalidad y convicción, aunque tú todavía te sientes joven pese a tus achaques y esos incipientes sesenta años. Y puede que el calor te disuada a salir de paseo, pero cuando lo hagas, saldrás con la cabeza bien alta, pues paladeas esa sonrisa al recordar el momento en el que le respondiste: Señorita, todos nos hacemos irremisiblemente mayores.

No es que sea nada malo el que se refieran a ti como señor mayor, lo que ocurre es que cuando la miras poniendo tu cara de asombro hasta enlazar nuestras miradas, ella ya ha desplegado su engreída confianza en que lo expresado es lo que hay, sin duda ni ambages. Y me hiere un mal presagio: ¿estoy envejeciendo tanto o tan rápido? Mi desazón no tiene sosiego, pues encima ella, muestra firmeza y convicción en sus gestos. Mi mirada desciende, ¡que tonto soy! Sólo yo decido sobre mis pisadas, por eso me voy, mi interés en la conversación ha decrecido. En fin, que las opiniones de otros no son más que eso, opiniones ajenas o comentarios sagaces o cuanto menos inoportunos. La lástima es que no me muestro como conversador perspicaz, pero es que la chica tampoco ha socavado mi dignidad. El calor lo envuelve todo y deja en suspenso esa discusión baladí. El tiempo es para vivirlo y su paso nos espolea a seguir viviendo como personas, mayores o no. He de elevar mis horizontes, voy para señor mayor, y que llegue.