Hace tiempo en que las conversaciones murieron, la fatiga abotargaba, en tanto sombras inquietantes ocultaban aquella pátina de pesimismo. Un tiempo no tan lejano donde el dolor de la culpa al ver morir a un familiar o amigo desangrado tras un accidente o enfermedad, resultaba habitual. El dolor de la culpa por esa falta de sangre que transfundir, hacía estragos en muchos. Era imprescindible alcanzar la transfusión sanguínea, esa inyección de sangre segura de un ser humano a otro. El 14 de junio, celebramos el Día Mundial del Donante de Sangre coincidiendo con el cumpleaños del científico austriaco-estadounidense Karl Landsteiner, quien en 1901 descubriera los grupos sanguíneos “ABO”, proporcionando un gran avance de la medicina transfusional, y en 1940 descubriría el factor RH, lo que nos permitió hablar de sangre positiva y negativa, aportándonos el dato de tranquilidad de que las transfusiones eran seguras.

En 1959 nació en Alcoy el Banco de Sangre de María Auxiliadora, después se implantaron en Elche, Alicante, Banyeres de Mariola, y Villena. En 1967, se creó la Hermandad de Donantes Altruistas de Sangre de la S.S. de Alicante, y en 1971 el Banco de Sangre de la Cruz Roja, garantizando todos no faltase sangre en los hospitales y erradicar la donación remunerada. Hoy, la ADSPA y el CTA pedimos: que nos dediques una gota de tu tiempo; hay mucha vida dentro de ti, compártela; donar sangre es un deber, recibirla un derecho; comparte tu pasión por la vida; tu sangre es de vital importancia, dónala; la sangre no cae del cielo, la donas; donar sangre no es doloroso, necesitarla sí; dono, donas, él vive; que no te lo cuenten, vívelo; hoy por mí, mañana por ti; un poco de ti mismo para que otros recuperen la salud. Feliz Día Mundial del Donante de Sangre.